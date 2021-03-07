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Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 8 – 14 березня 2021 року!
Новий тиждень весни буде дуже насиченим та сонячним для більшості знаків Зодіаку, а комусь навіть випаде нагода розпочати нову сторінку у житті. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 8 – 14 березня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Для Овнів другий тиждень березня видасться доволі продуктивним та приємним, адже більшість справи вдасться виконати без зайвих зусиль. Тому налаштуйтесь на те, що настав хороших змін, а для них потрібно бодай щось робити. Тож вільний час присвятіть не лише відпочинку, а й новим ідеям.
Телець
Тельців попереду очікує хвиля позитиву та хороших новин. Не давайте маленьким неприємностям псувати ваш настрій, адже зараз стартує період вашої продуктивності. Більше приділяйте часу собі та менше хвилюйтесь. Скоро доля підкине вам приємні сюрпризи.
Близнюки
Близнюки цього тижня просто сяятимуть, наче зорі у нічному небі. Такий запал потрібно зберегти і не дозволяти нікому вказувати на ваші помилки. Час розрізняти критику від образ. Ви варті більшого, тому не піддавайтесь на маніпуляції з боку інших.
Рак
У Раків весняний період буде схожим на американські гірки, адже бажання зробити щось масштабне переходитиме у прагнення просто полежати на дивані. Але не варто надто перейматись з цього приводу, адже всім потрібен відпочинок. Просто спробуйте відшукати золоту середину.
Лев
Левам цього тижня доля підкине приємних моментів, тому приводів радіти буде вдосталь. Але не варто одразу ж намагатись гучно відсвяткувати свої досягнення, адже ваше уміння стрімко позбуватись грошей часто потім призводить до неприємностей.
Діва
Дівам цього тижня варто звернути більше уваги на власне самопочуття, а також атмосферу навколо. Ви можете не помічати, як безлад руйнує вашу можливість якісно працювати. Але й контролювати ситуацію не завжди вдається. Тому цього тижня наведіть порядок вдома і не ігноруйте медитацію.
Терези
Терези навесні розквітають, як квіти, тому не дивно, що в особистому житті можливі нові пригоди. Потенційні партнери нагадуватимуть про себе навіть тим представникам цього знаку, які вже мають другу половинку. Тому спробуйте уникнути драми та розібратись у власних почуттях.
Скорпіон
Скорпіонам цього тижня також варто звернути особливу увагу на особисте життя, адже останнім часом воно далеке від ідеалу. Настав той період у житті, коли стосунки повинні бути у пріоритеті, тому доведеться відкласти на другий план свої королівські бажання, а також більше дослухатись до думок близьких.
Стрілець
Стрільців очікує дуже продуктивний весняний тиждень, який дозволить відчутно покращити матеріальний стан. Тому не зупиняйте на половині шляху, продовжуйте рухатись лише вперед, бо перешкоди завжди будуть, але ви зможете їх подолати. А вільний час присвятіть собі та відновленню сил.
Козеріг
Хоч початок тижня для Козерогів може бути не надто приємним, але вже до вихідних ситуація значно покращиться. Тому зберігайте спокій, не панікуйте та дозволяйте собі дослухатись до власних бажань. Не все може йти за планом, але це не завадить вам наблизитись до цілей.
Водолій
Дуже динамічний тиждень очікується і для Водоліїв, які лише й встигатимуть переводити подих між подіями та пригодами. Але це не означає, що варто допускати негативні думки. Зараз життя дає вам можливість розширити свій світогляд і досягнути більшого. Тому приймайте сюрпризи з вдячністю.
Риби
Рибам варто готуватись до доволі активного тижня, але без негативних думок. Ви зможете впоратись з усім, що давно відкладалось. А от в особистому житті можливі покращення та прояснення. Не ігноруйте близьких людей та нагадуйте, за що їх цінуєте.
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