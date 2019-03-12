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Гороскоп на 13 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні – 13 березня 2019 року – представникам деяких знаків Зодіаку приготував амурні пригоди, а от комусь варто потурбуватися про здоров'я. Дізнайтеся, що прогнозують зірки вам!
Гороскоп на 13 березня 2019 прогнозує всім знакам Зодіаку період емоційної загостреності. У Овнів день буде дуже сприятливим для початку важливої справи, а от Левам краще не зловживати алкоголем. Читайте, що приготували вам зірки на сьогоднішній день!
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Гороскоп на сьогодні, 13 березня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
День сприятливий для початку будь-якої важливої справи, використання і переробки інформації. Раціонально застосовуючи свої силу і енергію, ви зможете змінити на краще свій авторитет або поліпшити фінансове становище.
Телець
Тельцям можна планувати відпочинок, купувати туристичні путівки і речі, які стануть у нагоді в поїздках. Вірогідні зустрічі зі старими знайомими, несподівані запрошення, зізнання, які застануть вас зненацька.
Близнюки
Ваша життєва енергія у нестійкому стані. Зірки не рекомендують проявляти активність у професійній сфері. Удача може відвернутися від вас, тому краще закінчити раніше розпочаті справи. Уникайте різких суджень і висловлювань, про які потім доведеться шкодувати.
Рак
День сприятливий для контактів. Відновіть перервані стосунки з людьми і налагодьте зіпсовані. Вас можуть відвідати цікаві ідеї, сміливо втілюйте їх в життя, ризикуйте. Плануйте відпустку, подорожі, відпочинок. Стосунки з близькою людиною складуться гармонійно. Ви будете спокійні, щасливі і задоволені один одним.
Лев
Сьогодні корисне спілкування в колективі і активний відпочинок серед однодумців. Ваші великодушність, теплота і щедрість пожвавлять будь-яке суспільство, вселять в оточуючих оптимізм і віру в майбутнє. Не виключено нове захоплення, яке буде, на жаль, короткочасним. Не зловживайте спиртними напоями.
Діва
День пов'язаний з духовним перетворенням, отриманням космічної енергії, моральним очищенням. Прекрасний день для активності в сфері професійної діяльності, комерційних операцій, творчих шукань. Поїздки, зустрічі та нові справи, пов'язані з розширенням поля діяльності, принесуть позитивні результати.
Терези
Вдалий день. Ваші активність і ентузіазм можуть створити сприятливі умови для зміцнення сімейного комфорту або добробуту. Налаштуйтеся на активний відпочинок. Сприятливе також спілкування з природою, робота на дачній ділянці.
Скорпіон
Вас чекають сьогодні нові цікаві знайомства, не виключено, що з ділових вони переростуть у дружні. У цей день потрібно бути ближче до природи. Якщо є присадибна ділянка, то присвятіть весь день її благоустрою.
Стрілець
Суперечливий день, коли стосунки перевіряються на стійкість і потребують переосмислення. Будьте уважні при роботі з діловими паперами або матеріальними цінностями: існує ймовірність помилки або фінансової втрати. Всі неприємності сприймайте без бурхливих емоцій, ймовірно, сьогодні ви не владні змінити ситуацію на свою користь.
Козеріг
Цей день буде забарвлений у оптимістичні кольори. Ймовірна поява нової роботи або партнерів. Однак планети радять не втрачати почуття міри і такту. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу ділову активність і подумати, що ви надмірно самовпевнений. День обіцяє бути насиченим цікавими подіями і в особистому житті.
Водолій
Любителям оригінальності і екстравагантності вдасться досягти великих висот у вираженні індивідуальності. Ваш багатий внутрішній світ може зажадати сьогодні нетрадиційного оточення або нових відчуттів, проте зірки застерігаютбь: чужий вплив може мати негативні наслідки.
Риби
День відзначений посиленням аури, зростанням захисних сил організму і особистої чарівності. Можливі приємні знайомства. Вас будуть помічати всюди, де б ви не з'явилися, це додасть вам впевненість в собі. Ваше суспільство приємне багатьом. Будь-яку неприємність сприймайте спокійно. Темна смуга життя зміниться світлою та безхмарною.
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