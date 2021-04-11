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Гороскоп на 12 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 12 квітня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні краще тримати під контролем свої почуття і емоції, щоб не заплутати себе і оточуючих. Відмовтеся від ілюзій і тримайте себе в руках, щоб не нарватися на конфлікти. Благі наміри сьогодні можуть обернутися проблемами як для вас, так і для того, кому ви спробуєте допомогти, передає Радіо Maximum.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 12 квітня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Пропозиції партнерів можуть спричинити фінансові втрати. Працівникам бюджетної сфери слід уважніше поставитися до своїх обов'язків – вірогідні невірна інформація або неприємності у відносинах з колегами. Несподівана звістка може змусити змінити плани або зовсім відмовитися від наміченої справи.
Телець
Сприятливий день для спілкування, нових знайомств. Ваша особиста чарівність, м'якість і неординарність суджень можуть закласти основи майбутнього фінансового успіху. Ви будете здатні привернути до себе кого завгодно. Добре подорожувати або приймати гостей.
Близнюки
Напружений день. Він буде вдалим, якщо ви сплануєте його заздалегідь. Якщо у вас призначена ділова зустріч, проведіть її в першій половині дня, позаяк у другій, можливо, ви не зможете прийняти правильного рішення. Більше покладайтеся на інтуїцію і власний здоровий глузд, не довіряйте думці навіть найближчих людей, докладете максимум зусиль для того, щоб мінімізувати можливі втрати до мінімуму.
Рак
У першій половині дня ваша енергія, що б'є через край, вселить радість і оптимізм в оточуючих. Проте в другій половині дня зверніть увагу на ваше здоров'я або здоров'я близьких: можливе загострення хронічних захворювань, травматизм, нещасні випадки. Проведіть цей день вдома в тісному сімейному колі або серед близьких друзів.
Лев
Левам сьогодні слід уважніше поставитися до своїх обов'язків. Неприємна звістка може змусити змінити плани або зовсім відмовитися від запланованої справи.
Діва
Не варто займатися справами, які вимагають тактовного підходу, чуйності та уважності. Постарайтеся зберегти свої задуми і плани в таємниці – підступи недоброзичливців можуть звести результат до нуля.
Терези
День буде вдалим, якщо ви з ранку визначте план дій. Покладайтеся виключно на себе – на інтуїцію і здоровий глузд. Не розкривайте своїх планів навіть близьким людям. У другій половині дня ймовірне погіршення настрою і самопочуття.
Скорпіон
Активний, творчий день. Пам'ятайте, що ретельна і кропітка праця, спрямована на досягнення матеріального благополуччя, це доля сімейних Скорпіонів. Не йдіть на поводу у своїх ілюзій – це може привести до конфліктів і погіршення самопочуття. Будьте справедливі щодо близьких. Навчіться визнавати свої помилки.
Стрілець
Сприятливий день для спілкування з партнером, для активного відпочинку і розваг з друзями або в колі сім'ї. Сьогодні зірки сприяють любові і гармонійним сімейним відносинам.
Козеріг
Сприятливий день для колективної творчості, спілкування з друзями, прийому гостей. Відкиньте всі сумніви і насолоджуйтеся обстановкою. Постарайтеся провести більше часу на відкритому повітрі. Зверніть увагу на дітей – можливо, у них з'явилися проблеми, які вимагають вашої поради.
Водолій
Несприятливий день для активної діяльності в професійній сфері. Ймовірний спад життєвої енергії. Плани і думки, які прийдуть вам в голову, не принесуть бажаного результату. Вигоду можна отримати тільки від старих справ. Успіху досягнете за допомогою друзів, родичів і просто доброзичливців.
Риби
Життєвий потенціал перебуває у верхній точці. Проявляйте ініціативу і ні в якому разі не відступайте – використовуйте всі можливості для зміцнення свого становища. У другій половині дня емоційна вразливість може стати причиною сварки і непорозуміння з близькими людьми.
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