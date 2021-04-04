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Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 5 – 11 квітня 2021 року!
Новий тиждень весни буде доволі активним та насиченим для більшості знаків Зодіаку, а комусь доведеться змінити свої пріоритети, щоб наблизитись до мрій, передає Радіо Maximum. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 5 – 11 квітня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Для Овнів новий тиждень квітня стане можливістю зосередити увагу на тих справах, які давно хотілось втілити у житті. Також астрологи радять більше відпочивати та не забувати про позитивне мислення. Настав час відновити енергію, щоб згодом підкорювати нові вершини.
Телець
У Тельців попереду доволі спокійний тиждень, адже життя почне налагоджуватись, а гармонія повернеться. Тому дуже важливо не дозволяти нікому сіяти негатив. Відстоюйте свою думку та особистий простір. Зовсім скоро мрії почнуть здійснюватись.
Близнюки
Близнюкам цього тижня варто проявити неабияку зібраність та серйозність, адже без пригод не обійдеться. Але є й плюс: вам вдасться виконати значно більше справ, аніж завжди. А несподівані ситуації сприятимуть появі нових ідей, які раніше навряд чи спали б на думку.
Рак
Раків також очікує активний тиждень, коли справи будуть збільшувати так швидко, що захочеться втекти. Але до вихідних ви зможете не лише з усім впоратись, а ще й налаштуватись на відпочинок. Старайтесь не надто розпорошуватись на інших.
Лев
Левам у новому весняному тижні не зайвим буде знайти час лише для себе та власних думок. Інколи у прагненні перевиконати плани ви зовсім губитесь та не помічаєте, як запас енергії досягає критичних позначок. Пора це виправляти.
Діва
Дівам астрологи радять цього тижня більше часу виділити на творчість та старатись не контролювати все навколо. Не все залежить лише від вас, тому спокійніше ставтесь до сюрпризів долі. Час відновити внутрішній баланс та насолоджуватись тим, що є.
Терези
У Терезів попереду доволі насичений період у житті, коли вдасться нарешті вибратись з похмурих думок та налаштуватись на максимальну продуктивність. Це не означає, що не можна дозволяти собі зависнути у мріях, але надто довго це не може продовжуватись.
Скорпіон
Скорпіонам незабаром потрібно буде довести, що вони гідні власної корони. Тому старайтесь не потрапляти у конфлікті ситуації та добре обдумувати кожен наступний крок. Ніхто не повинен змушувати вас сумніватись у собі, але варто відрізняти критику від образ.
Стрілець
У Стрільців весняний період відзначиться приливом сил, енергії та натхнення. Тому справжнім злочином буде не скористатись цим та не почати реалізовувати давні ідеї та справи. Ви зможете підкорити гори, якщо будете йти лише вперед.
Козеріг
Козерогам ж варто звертати увагу на дрібниці та не забувати, що у житті є чимало позитивного. Якщо ж весняна депресія вирішила скласти вам компанію на цей час, то не варто вдавати, що все в порядку. Дозвольте собі побути зі своїми емоціями, пережити їх та рухатись далі.
Водолій
Водоліїв очікує дуже стрімкий тиждень, коли ідеї виникатимуть так швидко, що нотатник має бути під рукою завжди. Але це не означає, що варто намагатись взятись за сотню справ водночас. Вмикайте холодний розум та оцінюйте перспективи.
Риби
Рибам же астрологи радять не намагатись плисти проти течії зараз, адже обставини будуть складатись так, щоб у майбутньому все було значно краще. Робочі моменти будуть вдаватись швидше та без надмірних зусиль. Що ж до особистого життя, то варто навчитись сприймати свої почуття та почуття інших.
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