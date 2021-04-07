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Названо три знаки Зодіаку, які зустрінуть своє кохання у квітні

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Гороскоп на квітень - фото 1
Гороскоп на квітень / pixabay

Гороскоп на квітень обіцяє трьом знакам Зодіаку щасливий період. Дізнайтеся, кому зірки пророкують безмежне кохання.

Терези

Терезів чекають зміни у любовній сфері. Самотні представники знаку Зодіаку можуть закохатися або ж існуючі відносини переростуть у щось більше. Не виключені несподівані подарунки і сюрпризи. Квітень – сприятливий час, щоб відправитися в подорож зі своїм партнером.

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Названо три знаки Зодіаку, які зустрінуть своє кохання у квітні - фото 454653

Скорпіон

Ваша сексуальність зросте, як і кількість ваших партнерів. При цьому зірки радять бути перебірливими, позаяк можуть бути несподівані наслідки. Крім цього, ви ризикуєте пропустити важливу людину, якщо будете розсіюватися на всіх.

Водолій

У квітні Водолії приречені на успіх, популярність і симпатію протилежної статі. Представники знаку будуть як ніколи активні і продуктивні, завдяки цьому завойовуючи увагу потрібних людей. Не виключено, що вас чекає приголомшлива любовна історія.

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