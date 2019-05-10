Гороскоп на 11 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 11 травня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день відмінно підходить для відвідування ефектних шоу, проведення ігор, урочистостей, дитячих заходів та для вручення подарунків. Вдалий момент для залицянь, значущих романтичних побачень, пропозиції руки і серця. Можливі додаткові витрати. День може стати утомливим для меланхоліків і інтровертів.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 11 травня 2019

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Овнам зірки не радять розвивати надмірну активність вранці. Початок дня підходить для коротких поїздок, рутинних контактів і інших нескладних справ, але вам не варто чекати від себе і ситуації багато чого. У другій половині дня зросте емоційність, може з'явитися потреба у взаєморозумінні. Ви отримаєте звістку від близьких або будете змушені обговорити з ними нагальне питання.

Вас чекає поворот у долі, ретельно готуйтеся до нього і бережіть сили. Весела, гучна компанія приятелів, захоплюючі поїздки або пікнік, розваги або ігри – ось що вам зараз найбільше потрібно. Необхідно чинити опір поганим впливам, відпочити від метушні і марнославства.

З ранку вас наздожене безтурботний настрій. Вечір добрий для походів до приятелів, на вечірку або нових знайомств. Постарайтеся зосередитися на роботі. Відкладіть проведення медичного обстеження, бо зростає ризик помилки при постановці діагнозу.

Ракам не варто перевтомлюватися вранці, бо ключові події найімовірніші у другій половині дня. Саме вони викличуть найбільш яскраву емоційну реакцію. Можна розраховувати на цікаві перспективні пропозиції, на хороші звістки від друзів або з фінансових інстанцій. Ви можете опинитися перед незначним на вигляд, але відповідальним вибором.

Вдалий день для початку будь-якої справи, сімейних відносин та сприятливих покупок. Життєвий потенціал перебуває у піковій точці, однак ваша емоційна вразливість може привести до прикрих непорозумінь і стати причиною сварки з близькими людьми. Не намагайтеся розв'язувати всі проблеми відразу.

Сьогодні найбільш вдалий момент для спілкування з близькими родичами. Вечір добре провести наодинці з коханою людиною. При зустрічі не скаржтеся на життя, а краще обговоріть стан справ і реальні способи виходу зі складних ситуацій.

Терезам доведеться перейти від пригод і відкриття нових горизонтів до більш прозаїчного завдання. Наприклад, кар'єрного росту, захисту прав або цінностей. Якщо ви здобуваєте освіту, не завадить подумати про стажування і вигідне застосування отриманих знань. Друга половина дня підходить для спілкування з роботодавцем, вивчення цільової нової інформації. Можливо, доведеться зробити вибір.

День вдалий для придбань, і розпочаті раніше клопоти з нерухомістю завершаться вдало. Легкість спілкування і ділова активність підготують вас до майбутнього робочого тижня. Але уникайте нових обов'язків. Постарайтеся завершити важливі справи і закінчити давні суперечки з родичами.

Цей день підходить для розширення кола спілкування, довгострокового планування. Активна інтелектуальна діяльність призведе до перспективних напрямків у питаннях, які вас цікавлять. Хороший день для роботи із засобами масової інформації, читання лекцій, а також освоєння нових комп'ютерних програм.

У цей день зірки радять Козерогам уникати будь-яких ситуацій, які можуть порушити ваш емоційний стан. На початку дня варто остерігатися проявів зневіри і бути теплішим до тих, кого ви потребуєте. Увечері небажано впадати в ейфорію: то, на що ви вирішите витратити свою увагу або ресурси, може бути не дуже вам потрібно. Важливий контакт з дитиною, другом, коханою людиною.

Сьогодні ваш настрій почне змінюватися на краще. Покращиться і ваше здоров'я. Поправити здоров'я можна, врівноваживши свій душевний стан. Не розпочинайте занадто активний спосіб життя, проте не слід ставати і лінивцем. Саме час пошукати інформацію про наявне у вас захворювання і застосувати на практиці рекомендації щодо його лікування. Гарний час для зміни режиму харчування.

Основна частина доби обіцяє стати для Риб спокійною. Можливо, ви не відчуєте особливого душевного підйому, але будете застраховані і від зайвих труднощів. Все, що ви запланували, краще здійснити до настання вечора, бо до кінця дня атмосфера навколо вас може змінитися, будуть новини.

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