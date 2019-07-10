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Гороскоп на 11 липня 2019: на Раків і Тельців чекають приємні новини
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 11 липня 2019 року, – у нашій статті. Дізнавайтесь астрологічний прогноз та будьте в курсі того, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Для більшості представників усіх знаків Зодіаку четвер буде надзвичайно легким і достатньо насиченим приємними зустрічами та подіями. Дізнайтесь, що віщують зорі саме вам!
І ще: Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 липня 2019 для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 11 липня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, традиційно, багато працюють. Це можна похвалити, але не варто забувати й про себе. Спробуйте приділити трохи часу собі, щоб ви не почали вигорати на роботі. Зорі рекомендують намагатися ввечері не приділяти час соціальним мережам, а також взятися за прочитання якоїсь хорошої та якісної літератури. Підозрюємо, що у вас уже є цілий список книжок, які вже зачекалися!
Телець
Тельці у четвер отримають радісну звістку, яка переверне їхнє життя з ніг на голову. Цілком імовірно, що це може бути перемога у конкурсі, про який ви давним-давно забули. Головне – вірити в дива та щиро радіти всьому, що з вами відбувається. Після робочого дня зорі рекомендують трішки "почілитися" десь у кафе, аби зняти напругу!
Близнюки
У четвер Близнюки зможуть приголомшити всіх своїх колег на роботі. Це може бути як кардинальна зміна образу, так і несподіване підвищення, яке будуть обговорювати не один тиждень. Головне – пам'ятайте, що ви завжди повинні бути на висоті. Крім того зорі віщують вам легкий і невимушений вечір, який ви проведете у колі рідних і близьких вам людей. До слова, не забувайте про те, що вони теж вплинули на те, якими ви є зараз.
Рак
Цього дня ви отримаєте повідомлення, яке неабияк вас потішить, а також буде поштовхом до змін. Утім, цього разу зорі рекомендують добре зважити всі "За" та "Проти" та забути про поспіх. Переконайтесь, що ви все робите правильно, щоб ваше рішення принесло вам лише задоволення та радість. Ну і не забувайте, що інтуїція – відмінна помічниця!
Лев
У четвер на Левів не чекає нічого особливого, і це не так уже й погано. Іноді потрібно зупинитися, перевести подих і насолодитися звичним ритмом життя. Якщо вам не вдасться сьогодні як слід виспатися – не засмучуйтесь. У вас попереду буде ще кілька можливостей це зробити, а вільний час ви можете приділити заняттям, які принесуть вам користь.
Діва
Діви – справжні роботяжки, але це зовсім не означає, що вам необхідно проводити весь свій вільний час на роботі. Спробуйте сьогодні викластись на повну, щоб по завершенню робочого дня у вас не було хвостів. Це дозволить вечір присвятити собі: сходіть до кінотеатру або в кафе. Також можете відправитися на шопінг, адже досі триває сезон шалених розпродажів.
Терези
Цей день буде надзвичайно насиченим для Терезів. Головне – не переживати та тривати все під контролем. Зорі віщують для вас трішки важкий робочий день, по завершенні якого на вас чекає незабутній романтичний вечір. Тому спробуйте тримати емоції та після роботи про неї навіть не думати!
Скорпіон
Сьогодні Скорпіони зможуть нарешті відпочити, але це зовсім не означає, що потрібно весь день пролежати на дивані. Приділіть першу половину дня самовдосконаленню, а ввечері вже можна порелаксувати, увімкнути улюблений серіал або насолодитися книжкою, яка вас однозначно "затягне" у свої тенета.
Стрілець
Зорі віщують для Стрільців надзвичайно легкий і невимушений четвер. Сьогодні вам буде вдаватися абсолютно все, за що б ви не бралися. Головне – не приймати імпульсивних рішень, які можуть нашкодити вашому фінансовому становищу. Порада: порахуйте, скільки потрібно попрацювати годин, аби дозволити собі ту чи іншу покупку. Такий лайфхак дозволяє не наробити дурниць!
Козеріг
Козероги – справжні молодці. Ви зумієте сьогодні не лише налагодити відносини з колегами по роботі, а й помиритися з рідними, які чомусь образились на вас. Головне – не перегинайте палицю та пам'ятайте про розумну дипломатію. Вечір, до слова, проведіть з коханою людиною, якій вас шалено бракує!
Водолій
Четвер буде для Водоліїв шаленим і веселим. День пролетить миттєво, а ввечері ви відправитесь на довгоочікуване рандеву. Головне – добре одягнутися, щоб не змерзнути, а також прихопити парасольку. Налаштуйтесь на позитив і отримуйте насолоду від усього, що відбувається з вами.
Риби
Спробуйте не напрягатися цього дня. Зорі рекомендують у четвер Рибам зберігати спокій, а також не будувати захмарних планів. Краще цей день приділити зміні образу: сходіть до перукаря або на шопінг. Наберіться позитивних емоцій на наступний тиждень, адже він буде надзвичайно насиченим у вас!
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