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Гороскоп на лютий 2022: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
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Гороскоп на лютий 2022 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки вас чекають в цей третій місяць зими!
Дізнайтесь, що підготував для вас третій місяць зими – на який знак варто очікувати, хто зазнає любовних пригод, а у кого з'являться нові фінансові витрати. Детальніше у гороскопі на лютий 2022 року.
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Гороскоп на місяць лютий 2022
Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз на лютий:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні:
3, 4, 11, 13, 17, 18, 25, 26
- Несприятливі дні:
1, 5, 9, 15, 16, 19, 24, 28
У лютому Овнам необхідно постаратися розв'язувати проблеми після довгих роздумів. І важливо – нікого не залучати. Так ви зможете не наламати дров і привести всі справи до своєї вигоди. Тримайте емоції у вузді, навіть якщо здасться, що навколишні багато хочуть і не надто до вас справедливі. Подібна розсудливість окупиться у найближчому майбутньому. Лютий запропонує нові можливості та незвичайні кар'єрні комбінації. Розв'язуючи ділові питання, ви не встигнете помітити, як скінчиться зима.
Телець
- Сприятливі дні:
1, 3, 10, 11, 16, 20, 23, 24
- Несприятливі дні:
4, 6, 13, 14, 18, 21, 27, 28
На початку лютого у Тельців не буде ні настрою, ні куражу взятися за справи, що накопичилися. Але, як добрі феї, втрутиться зірки та планети. Настрій покращиться і все зрушить з місця. Кінець зими дасть змогу зрозуміти, як можна загалом покращити своє життя. Прозрівши, відразу приступайте до перетворень, не відкладаючи їх на безвік. Будьте уважні до будь-якої цікавої інформації. Не відмахуйтесь навіть від пліток і чуток – є шанс дізнатися про щось важливе і вигідно це знання згодом використати.
Близнюки
- Сприятливі дні:
9, 13, 17, 18, 21, 25, 26
- Несприятливі дні:
5, 6, 10, 15, 16, 23, 24
Близнюкам зірки рекомендують у лютому не зациклюватись на своїх планах, а активно допомагати всім, хто про це просить. Роздавши астральні борги, ви зрозумієте, що жити стало набагато легше. Зараз вам категорично протипоказано робити те, до чого не лежить душа. Все піде навперейми й закінчиться нічим. Успіх буде гарантований лише в улюбленій справі. Цього місяця ви, можливо, знайдете шляхи примирення з людиною, про яку не хотіли й чути. Вам пропонується другий шанс, тож не варто від нього відмовлятися.
Рак
- Сприятливі дні:
1, 2, 11, 12, 20, 22, 23, 26
- Несприятливі дні:
3, 4, 9, 13, 16, 18, 24, 25
Ракам не слід брати участь в інтригах, які кипітимуть у лютому. Тільки відсторонившись від боротьби за місце під сонцем, ви зможете досягти бажаного. Ви – непоганий дипломат, але іноді, коли набридає виявляти гнучкість, Раки стають трохи агресивними. Запам'ятайте: лютий – не найкращий час для такої поведінки. Немов іграшку на гумці, вас щоразу тягне назад: справи не клеяться. Щоб виправити ситуацію, згадайте, кому ви заборгували, – розплатіться та відчуйте різницю.
Лев
- Сприятливі дні:
3, 8, 9, 16, 17, 21, 26, 27
- Несприятливі дні:
2, 4, 11, 12, 18, 24, 25
Лютий – парадоксальний час. У більшості Левів сили закінчаться, але зате все гаразд буде з почуттями та пристрастями. Подивіться довкола – що ви бачите? Офіс та колег? А чи не замінило це вам особисте життя? Є шанс все виправити: у лютому на вас чекає цікаве знайомство. Не бійтеся відсунути роботу на другий план. Адже зараз кохання важливіше за кар'єру. І ви просто повинні подумати про неї. Цього місяця Левам зірки радять балувати себе. Плюйте на дієти та строгий графік. Потрібно вижити. Заради весни.
Діва
- Сприятливі дні:
1, 2, 9, 11, 16, 20, 28
- Несприятливі дні:
3, 4, 10, 14, 17, 18, 24, 25, 27
Найкраща тактика для представників знака Діва у лютому – на все говорити "так!" Запропонують підвищення на старій роботі – "так!", запропонують нову – теж "так!" Будьте спокійні та не помилитеся. Цього місяця ви перестанете битися над своїми проблемами наодинці та знайдете впливового покровителя. Діви – люди горді, але зараз найкраща тактика – це бути другим номером. Чи не здається, що на роботі вам хтось сильно заздрить? Для того, щоб позбутися "поганого ока", не шукайте прихованого ворога, а будьте милі з усіма.
Терези
- Сприятливі дні:
3, 4, 9, 11, 13, 17,18, 26, 27
- Несприятливі дні:
1, 2, 5, 10, 15, 16, 21, 28
У лютому від самих Терезів нічого не залежить – удача в будь-якому випадку знайде вас. Щоб не задумали – купити, отримати чи виграти, все вийде. Щастить же деяким! Лютий поставить вас перед вибором – і в офісі, і вдома ви будете потрібні як ніколи. Знайдіть сили на вирішення всіх справ. Час діяти, так що менше міркувань і жалю до себе. На робочому полі з'являться нові гравці й вам вдасться розташувати їх до себе. Отже – перемога за вами.
Скорпіон
- Сприятливі дні:
2, 5, 11, 12,16, 20, 23, 26
- Несприятливі дні:
1, 4, 9, 13, 18, 21, 25, 27
Якщо друзі, родичі чи колеги захочуть у лютому втягнути Скорпіона у розв'язання спільних питань, чемно, але твердо відмовтеся. Зараз для вас на першому місці – особисте життя. Здається, ви остаточно заплуталися: склеювати розбиту чашку старих стосунків чи викинути? Оскільки у розладі ви самі винні, постарайтеся швидше шукати шляхи до миру. Будьте неквапливі. Відкладіть всі важливі рішення: і ремонт не розпочинайте, і ділових партнерів не міняйте. Сьогодні найважливіше – зберегти стабільність.
Стрілець
- Сприятливі дні:
3, 8, 9, 13, 17, 20, 21, 26, 27
- Несприятливі дні:
4, 6, 11, 12,18, 19, 23, 24
Зірки рекомендують Стрільцям у лютому прислухатися до чужої думки та наслідувати мудру пораду. Вона і допоможе виплутатися з набридлої робочої ситуації. Не слід лінуватися та хитрувати – не пройде. Але якщо ви будете відкриті, ініціативні та чесні, успіх прийде швидко та закріпиться надовго. Якщо ви плануєте дальню поїздку, то робіть це ретельно, а якщо є можливість, то відкладіть її. Намагайтеся "тримати себе в руках" і гасити дратівливість. Зараз конфліктувати з близькими – найгірша ідея з усіх можливих.
Козеріг
- Сприятливі дні:
2, 3, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 26
- Несприятливі дні:
1, 4, 9, 13, 18, 19, 25, 28
Ваші пошуки закінчилися закономірним бажанням обійняти керівну посаду. Хоч шлях до неї виявиться не простим і не близьким, ви його здолаєте – бути вам начальником. Ви побачите, наскільки важливими були напрацьовані зв'язки. Ведіть переговори зі всіма успішними друзями. Лютий – місяць вітряний і холодний у всьому. Щоб уникнути неприємностей, зірки радять Козерогам бути обережнішими з тими, у кому ви не цілком впевнені, не рубати з плеча, бути тактовнішими з навколишніми. І головне – не забувайте носити шапку!
Водолій
- Сприятливі дні:
3, 7, 13, 14, 17, 20, 25, 26
- Несприятливі дні:
1, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 24
Поки майже всі знаки зодіаку живуть напруженим життям, Водоліям залишається лише ловити можливості, що падають з неба. У лютому ви будете улюбленцями долі, головне – не лінуватися. Зараз вам слід думати про кар'єру, оскільки настільки вдалого моменту високо злетіти може ще довго не бути. Пропонують нову роботу чи посаду? Хапайтеся двома руками. У лютому Водоліям можна і потрібно руйнувати свої звичні рамки та намагатися вийти на вищий рівень. Але не забувайте і про кохання – воно буде уразливе як ніколи.
Риби
- Сприятливі дні:
1, 2, 10, 11, 16, 20, 23, 28
- Несприятливі дні:
4, 5, 9, 13, 17,18, 25
Справи у лютому у представників знака Риби йдуть непогано, а настрій залишається кислим? Але вам зараз важливо бути бадьорими, потрібно розібратися в ситуації на роботі. Періодично з'являється стан агресії. Тихо-тихо… Не кидайтеся – справи вимагають зосередженості та копіткості. І тоді все вийде. Прихований погляд боса впаде на вас. І все почне змінюватись як у казці: будуть нові повноваження та нова зарплата. Одна порада – прикусіть язик і не будьте зухвалими. Займіться спортом – це змінить ваш настрій та спрямує енергію у мирне річище.
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