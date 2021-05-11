Гороскоп на літо 2021: яким знакам Зодіаку усміхнеться фортуна

Гороскоп на прийдешнє літо обіцяє деяким знакам Зодіаку багато успіху. Читайте та дізнайтеся, хто серед цих щасливчиків.

Овен

Овнів влітку чекає зміцнення матеріального становища, але для цього доведеться викладатися на роботі по повній. Якщо ви самотні, зірки і планети обіцяють вам доленосну зустріч. Овнам також рекомендується продуктивно відпочивати, з'їздити у відпустку і провести час з рідними та друзями.

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Телець

В особистому житті чекають тільки позитивні емоції, а самотнім представникам знака варто звернути увагу на близького друга. А ось на роботі слід проаналізувати старі помилки і зробити правильні висновки. Це допоможе вам досягти поставлених цілей.

Терези

У Терезів з'явиться можливість поліпшити своє матеріальне становище, якщо вчасно використовувати інформацію від друзів і партнерів по бізнесу. У професійній діяльності астрологи радять зберігати спокій, діяти за плану і втілювати в життя лише найперспективніші ідеї.

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