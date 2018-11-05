На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 листопада 2018: прогноз для вас
-
- 1263
Гороскоп на цей тиждень приготував сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що приготували вам зірки на 5 – 11 листопада!
Цей тиждень принесе деяким знакам Зодіаку позитивні зміни, однак декому навпаки випадуть нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте свій гороскоп на тиждень, щоб бути готовим усіх несподіванок!
Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 листопада
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 5, 9
- Несприятливі дні: 7, 11
В Овнів наступив непростий період, однак єдине, чого вам зараз бракує – впевненості у власних силах. Годі думати, що хтось кращий за вас, бо це далеко не так. Вам потрібно всього лиш повірити у власні сили – і тоді все піде, як по маслу. Тож не гайте часу – виконуйте свою роботу якісно, а керівництво обов'язково помітить ваші старання.
У стосунках з коханою людиною будьте максимально відвертими, адже її підтримка вам зараз дуже необхідна. Головне: не тримайте все в собі, як ви це любите.
Телець
- Сприятливі дні: 5, 6
- Несприятливі дні: 9, 10
Зірки радять вам цього тижня зібрати всю свою мужність у кулак та нарешті зробити те, що ви ніяк не наважуєтеся. Не має значення, що вас чекає, – напружена розмова з керівництвами, колегами чи другою половинкою, а може, кардинальні зміни на роботі чи в особистому. Більше уникати цього не можна, а відтягування неминучого тільки погіршить ситуацію. Повірте, результат довгоочікуваного кроку буде успішним для вас, тому не хвилюйтеся, а просто добре до нього підготуйтеся. Ви вже сто разів усе зважували, залишилося просто взяти і зробити це.
Близнюки
- Сприятливі дні: 6, 8
- Несприятливі дні: 5, 10
Цього тижня гороскоп радить вам влаштувати справжній релакс для себе та свого організму зокрема. Тобто – максимально відпочивайте і душею, і тілом. Це не значить, що можна забити на роботу та жити під ковдрою. Релаксом вважається активна зміна діяльності та нові хобі. Зірки максимально сприятимуть вашому саморозвитку, тож ловіть усі можливості! Давно хотіли записатися на курс вивчення іноземної мови, піти у спортзал чи влаштувати міні-подорож? Час настав, успіхів!
Рак
- Сприятливі дні: 7, 11
- Несприятливі дні: 5, 8
Останні дні у вас суперактивні, тож цього тижня варто взяти невелику паузу. Відкладіть усі плани та присвятіть час собі, адже з такими темпами не за горами емоційне вигорання, що восени дуже небезпечно для вашого здоров'я. Дозвольте собі трішки полінуватися, гарненько виспіться та побалуйте себе смаколиками – таке перезавантаження піде вам на користь та допоможе знову повернутися у стрій.
Лев
- Сприятливі дні: 5, 8
- Несприятливі дні: 9, 11
Астрологи радять Левам поступово повертатися до активної роботи. У вас була нагода трохи відпочити та запастися силами, але час повертатися до звичних буднів. Звісно, це доволі болісний процес, адже рутина зустріне вас новими робочими викликами, а додаткові завдання можуть забрати всі ваші сили. Тому постарайтеся об'єктивно оцінити свої можливості, щоб не переборщити зі списком справ. Бережіть себе, інакше вашого ентузіазму вистачить ненадовго...
Діва
- Сприятливі дні: 7, 9
- Несприятливі дні: 6, 10
Цей тиждень буде тягнутися для Дів цілу вічність, тож щоб хоч трішки урізноманітнити свої будні – рекомендуємо вам влаштувати крутий вікенд. Поки погода дозволяє, можна вибратися на природу чи відвідати новий заклад з найближчими людьми. Візьміть на себе роль організатора зустрічі, і тоді увесь тиждень блискавично пролетить в очікуванні вихідних.
Терези
- Сприятливі дні: 5, 8
- Несприятливі дні: 10, 11
Новорічний настрій уже витає в повітрі, особливо в торгових центрах. Не слід стримувати себе – цього тижня шопінг буде дуже вдалим, тож можна запастися подарунками для рідних вже зараз. Та й ціни вас приємно здивують. Повірте, ближче до свят усе подорожчає, а тепер ви можете зекономити і гроші, і час.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 8, 10
- Несприятливі дні: 6, 7
Ви вважаєте, що завжди праві, але оточуючі часто не погоджуються з вашою думкою. Хто ж має рацію? Цього тижня зірки радять дослухатися до рідних та друзів, адже їхні поради можуть знадобитися у найближчому майбутньому. Якщо перед вами будуть виникати якісь труднощі і перепони, то намагайтеся підходити до їх вирішення креативно. У цей період прямолінійний підхід навряд чи буде приносити бажані плоди. Впертість вам зараз може тільки нашкодити – а от гнучкість та вміння адаптуватися до різних умовах врятує у будь-якій заплутаній ситуації на роботі.
Стрілець
- Сприятливі дні: 5, 9
- Несприятливі дні: 7, 10
Перша половина цього тижня сприятлива для особистого життя. Протягом цього періоду ваші стосунки стануть більш динамічними і пристрасними, а важливість інтимної взаємодії пари помітно збільшиться. Цей період буде сприятливий і для початку нових романтичних стосунків. У другій половині тижня у вас з'явиться бажання більше спілкуватися зі своїми друзями, тому влаштуйте зустріч року з усіма найулюбленішими людьми. Тільки не довіряйте всім на 100% – деякі речі краще не виносити на загальне обговорення.
Козеріг
- Сприятливі дні: 6, 11
- Несприятливі дні: 5, 8
Не приймайте ніяких рішень, що стосуються вашого дому, поки не обговорите всі деталі з сім'єю. Конфлікту можна уникнути, якщо зробити все правильно. Ви задумали перефарбувати стіни, переклеїти шпалери чи придбати нові меблі? А ваші близькі теж хочуть цього? Не ставте свої бажання вище за бажання рідних та врахуйте фактор доцільності обнови. Якщо конфлікту в родині не уникнути – аргументовано відстоюйте свою позицію та разом підрахуйте всі можливі витрати. Можливо, зараз перестановки в домі не є пріоритетними.
Водолій
- Сприятливі дні: 8, 11
- Несприятливі дні: 6, 10
Початок тижня – чудовий час, щоб завести цікаві знайомства. Зараз ви особливо готові до нового у своєму житті, тож всі експерименти увінчаються успіхом. Не бійтеся відкритися новій людині, адже щирість допоможе зав'язати міцні стосунки. Для здійснення покупок, а також для вирішення будь-яких фінансових справ у Водоліїв вдалою буде середина цього тижня. У питаннях, пов'язаних з грошима, більше прислухайтеся до себе і своєї інтуїції.
Риби
- Сприятливі дні: 8, 10
- Несприятливі дні: 5, 7
Протягом цього тижня не варто йти на конфлікти з впливовими людьми, а особливо з керівництвом. Контролюйте свої емоції, адже зараз важливо стежити за своєю репутацією і займатися її зміцненням. На роботі все буде відмінно, якщо ви знайде спільну мову з колегами та шефами в принципових питаннях. Старайтеся також зберегти баланс кар'єра – особисте життя, адже шальки терезів невпинно перехиляються на користь першого, від чого можуть постраждати ваші стосунки. Пам'ятайте, що без підтримки рідних у вас нічого не вийде, тож дорожіть часом, проведеним із ними.
Читайте також: Гороскоп на листопад 2018 для всіх знаків
-
10:45Google запатентувала унікальне взуття
-
10:22Медики розповіли про корисну властивість курячих яєць
-
09:44Донька Бреда Пітта і Анджеліни Джолі готується до зміни статі
-
09:25Скільки грошей витратили американці у Чорну п'ятницю
-
08:55Світоліна здивувала шанувальників незвичайним фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:34Король Лев: у мережі порівняли анімацію фільмів 1994 та 2019 років
-
08:14Яку погоду очікувати в Україні 25 листопада
- 24 листопада
-
23:59Х-фактор 9: хто покинув шоу в першому прямому ефірі від 24-11-2018
-
21:53Спорткар Jaguar F-Type стане електромобілем
-
21:21У Таїланді відбувся забіг наречених: відео
-
20:50У цій країні зареєстрували другий у світі випадок зараження гепатитом Е
-
20:22У Єгипті знайшли гробницю служителя храму Амона
-
19:49Хайді Клум поділилася романтичним знімком з юним бойфрендом
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
19:25Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
19:00Х-фактор 9 сезон 13 випуск: дивитися онлайн перший прямий ефір
-
18:45Науковці знайшли спосіб істотно продовжити життя людини
-
18:16Сценаристка Відьмака поділилася дитячими малюнками-спойлерами
-
17:49Принц Чарльз розкрив можливі імена для майбутньої дитини Меган Маркл
-
17:25Porsche готує до випуску новинку за 2900 доларів
-
16:53Учені розкрили просту таємницю щасливих пар
-
16:31У Грузії аджика стала пам'яткою культурної спадщини
-
16:16Енн Хетевей здивувала фанатів зміною зовнішності
-
15:55Воротар Лунін ледь не забив гол у свої ворота: відеофакт
- 24 листопада
-
23:59Х-фактор 9: хто покинув шоу в першому прямому ефірі від 24-11-2018
-
19:25Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
16:53Учені розкрили просту таємницю щасливих пар
-
15:33Мокро і слизько: яку погоду очікувати у найближчі дні
-
12:31Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень листопада
-
09:31Мороз і сніг: погода 24 листопада в Україні
- 23 листопада
-
22:13Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
-
18:10У кліпі гурту KAZKA – Плакала знайшли помилку
-
16:20Х-фактор 9 сезон: усі учасники, які потрапили в прямі ефіри шоу
-
13:005 книг про круті пригоди, які ви прочитаєте на одному подиху
-
11:41DZIDZIO – Моя любов: новий романтичний кліп, який розчулить вас
-
09:00Чорна п'ятниця 2018: як не "купитися" на фейкові знижки в Україні
- 22 листопада
-
21:50Серіал Дві матері 24 серія: дивитися онлайн фінал стрічки 22-11-2018
-
18:00Чорна п'ятниця 2018 – гаджети, на яких можна суттєво зекономити
-
17:13Українець розкрив секрет популярної оптичної ілюзії
-
13:43SkyUp почав продаж квитків на внутрішні рейси: вартість квитків і напрямки
-
12:07Х-фактор 9: оголошені нові жорсткі правила у прямих ефірах
-
10:41Чорна п'ятниця 2018 в Україні: дата, коли буде масовий розпродаж
-
07:14У мережі порівняли їзду авто на зимовій і всесезонній гумі: відео
- 21 листопада
-
22:02Серіал Дві матері 23 серія – дивитися онлайн від 21-11-2018
-
20:50Як пережити шопінг з коханою: ідеальна інструкція
-
18:21Надприродне: фото, як змінилися зірки серіалу за 14 сезонів
-
15:55Дівчина Луніна показала спокусливе патріотичне фото
-
12:10Чорна п'ятниця 2018 в Україні: які знижки будуть в інтернет-магазинах
-
10:22Популярна музика: свіжі пісні відомих виконавців