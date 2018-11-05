Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 листопада 2018: прогноз для вас

Гороскоп на цей тиждень приготував сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що приготували вам зірки на 5 – 11 листопада!

Цей тиждень принесе деяким знакам Зодіаку позитивні зміни, однак декому навпаки випадуть нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте свій гороскоп на тиждень, щоб бути готовим усіх несподіванок!

Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 листопада

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 5, 9

: 5, 9 Несприятливі дні: 7, 11

Гороскоп для Овна

В Овнів наступив непростий період, однак єдине, чого вам зараз бракує – впевненості у власних силах. Годі думати, що хтось кращий за вас, бо це далеко не так. Вам потрібно всього лиш повірити у власні сили – і тоді все піде, як по маслу. Тож не гайте часу – виконуйте свою роботу якісно, а керівництво обов'язково помітить ваші старання.

У стосунках з коханою людиною будьте максимально відвертими, адже її підтримка вам зараз дуже необхідна. Головне: не тримайте все в собі, як ви це любите.

Сприятливі дні: 5, 6

5, 6 Несприятливі дні: 9, 10

Гороскоп для Тельця

Зірки радять вам цього тижня зібрати всю свою мужність у кулак та нарешті зробити те, що ви ніяк не наважуєтеся. Не має значення, що вас чекає, – напружена розмова з керівництвами, колегами чи другою половинкою, а може, кардинальні зміни на роботі чи в особистому. Більше уникати цього не можна, а відтягування неминучого тільки погіршить ситуацію. Повірте, результат довгоочікуваного кроку буде успішним для вас, тому не хвилюйтеся, а просто добре до нього підготуйтеся. Ви вже сто разів усе зважували, залишилося просто взяти і зробити це.

Сприятливі дні: 6, 8

6, 8 Несприятливі дні: 5, 10

Прогноз для Близнят

Цього тижня гороскоп радить вам влаштувати справжній релакс для себе та свого організму зокрема. Тобто – максимально відпочивайте і душею, і тілом. Це не значить, що можна забити на роботу та жити під ковдрою. Релаксом вважається активна зміна діяльності та нові хобі. Зірки максимально сприятимуть вашому саморозвитку, тож ловіть усі можливості! Давно хотіли записатися на курс вивчення іноземної мови, піти у спортзал чи влаштувати міні-подорож? Час настав, успіхів!

Сприятливі дні: 7, 11

7, 11 Несприятливі дні: 5, 8

Гороскоп для Рака

Останні дні у вас суперактивні, тож цього тижня варто взяти невелику паузу. Відкладіть усі плани та присвятіть час собі, адже з такими темпами не за горами емоційне вигорання, що восени дуже небезпечно для вашого здоров'я. Дозвольте собі трішки полінуватися, гарненько виспіться та побалуйте себе смаколиками – таке перезавантаження піде вам на користь та допоможе знову повернутися у стрій.

Сприятливі дні: 5, 8

5, 8 Несприятливі дні: 9, 11

Гороскоп для Лева

Астрологи радять Левам поступово повертатися до активної роботи. У вас була нагода трохи відпочити та запастися силами, але час повертатися до звичних буднів. Звісно, це доволі болісний процес, адже рутина зустріне вас новими робочими викликами, а додаткові завдання можуть забрати всі ваші сили. Тому постарайтеся об'єктивно оцінити свої можливості, щоб не переборщити зі списком справ. Бережіть себе, інакше вашого ентузіазму вистачить ненадовго...

Сприятливі дні: 7, 9

7, 9 Несприятливі дні: 6, 10

Гороскоп для Діви

Цей тиждень буде тягнутися для Дів цілу вічність, тож щоб хоч трішки урізноманітнити свої будні – рекомендуємо вам влаштувати крутий вікенд. Поки погода дозволяє, можна вибратися на природу чи відвідати новий заклад з найближчими людьми. Візьміть на себе роль організатора зустрічі, і тоді увесь тиждень блискавично пролетить в очікуванні вихідних.

Сприятливі дні: 5, 8

5, 8 Несприятливі дні: 10, 11

Гороскоп для Терезів

Новорічний настрій уже витає в повітрі, особливо в торгових центрах. Не слід стримувати себе – цього тижня шопінг буде дуже вдалим, тож можна запастися подарунками для рідних вже зараз. Та й ціни вас приємно здивують. Повірте, ближче до свят усе подорожчає, а тепер ви можете зекономити і гроші, і час.

Сприятливі дні: 8, 10

8, 10 Несприятливі дні: 6, 7

Гороскоп для Скорпіона

Ви вважаєте, що завжди праві, але оточуючі часто не погоджуються з вашою думкою. Хто ж має рацію? Цього тижня зірки радять дослухатися до рідних та друзів, адже їхні поради можуть знадобитися у найближчому майбутньому. Якщо перед вами будуть виникати якісь труднощі і перепони, то намагайтеся підходити до їх вирішення креативно. У цей період прямолінійний підхід навряд чи буде приносити бажані плоди. Впертість вам зараз може тільки нашкодити – а от гнучкість та вміння адаптуватися до різних умовах врятує у будь-якій заплутаній ситуації на роботі.

Сприятливі дні: 5, 9

5, 9 Несприятливі дні: 7, 10

Гороскоп для Стрільця

Перша половина цього тижня сприятлива для особистого життя. Протягом цього періоду ваші стосунки стануть більш динамічними і пристрасними, а важливість інтимної взаємодії пари помітно збільшиться. Цей період буде сприятливий і для початку нових романтичних стосунків. У другій половині тижня у вас з'явиться бажання більше спілкуватися зі своїми друзями, тому влаштуйте зустріч року з усіма найулюбленішими людьми. Тільки не довіряйте всім на 100% – деякі речі краще не виносити на загальне обговорення.

Сприятливі дні: 6, 11

6, 11 Несприятливі дні: 5, 8

Гороскоп для Козерога

Не приймайте ніяких рішень, що стосуються вашого дому, поки не обговорите всі деталі з сім'єю. Конфлікту можна уникнути, якщо зробити все правильно. Ви задумали перефарбувати стіни, переклеїти шпалери чи придбати нові меблі? А ваші близькі теж хочуть цього? Не ставте свої бажання вище за бажання рідних та врахуйте фактор доцільності обнови. Якщо конфлікту в родині не уникнути – аргументовано відстоюйте свою позицію та разом підрахуйте всі можливі витрати. Можливо, зараз перестановки в домі не є пріоритетними.

Сприятливі дні: 8, 11

8, 11 Несприятливі дні: 6, 10

Гороскоп для Водолія

Початок тижня – чудовий час, щоб завести цікаві знайомства. Зараз ви особливо готові до нового у своєму житті, тож всі експерименти увінчаються успіхом. Не бійтеся відкритися новій людині, адже щирість допоможе зав'язати міцні стосунки. Для здійснення покупок, а також для вирішення будь-яких фінансових справ у Водоліїв вдалою буде середина цього тижня. У питаннях, пов'язаних з грошима, більше прислухайтеся до себе і своєї інтуїції.

Сприятливі дні: 8, 10

8, 10 Несприятливі дні: 5, 7

Гороскоп для Риб

Протягом цього тижня не варто йти на конфлікти з впливовими людьми, а особливо з керівництвом. Контролюйте свої емоції, адже зараз важливо стежити за своєю репутацією і займатися її зміцненням. На роботі все буде відмінно, якщо ви знайде спільну мову з колегами та шефами в принципових питаннях. Старайтеся також зберегти баланс кар'єра – особисте життя, адже шальки терезів невпинно перехиляються на користь першого, від чого можуть постраждати ваші стосунки. Пам'ятайте, що без підтримки рідних у вас нічого не вийде, тож дорожіть часом, проведеним із ними.

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