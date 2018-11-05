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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 листопада 2018: прогноз для вас

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Гороскоп на цей тиждень приготував сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що приготували вам зірки на 5 – 11 листопада!

Цей тиждень принесе деяким знакам Зодіаку позитивні зміни, однак декому навпаки випадуть нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте свій гороскоп на тиждень, щоб бути готовим усіх несподіванок!

Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 листопада

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 5, 9
  • Несприятливі дні: 7, 11
Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 листопада 2018: прогноз для вас - фото 283356
Гороскоп для Овна

В Овнів наступив непростий період, однак єдине, чого вам зараз бракує – впевненості у власних силах. Годі думати, що хтось кращий за вас, бо це далеко не так. Вам потрібно всього лиш повірити у власні сили – і тоді все піде, як по маслу. Тож не гайте часу – виконуйте свою роботу якісно, а керівництво обов'язково помітить ваші старання.

У стосунках з коханою людиною будьте максимально відвертими, адже її підтримка вам зараз дуже необхідна. Головне: не тримайте все в собі, як ви це любите.

Телець

  • Сприятливі дні: 5, 6
  • Несприятливі дні: 9, 10
Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 листопада 2018: прогноз для вас - фото 283352
Гороскоп для Тельця

Зірки радять вам цього тижня зібрати всю свою мужність у кулак та нарешті зробити те, що ви ніяк не наважуєтеся. Не має значення, що вас чекає, – напружена розмова з керівництвами, колегами чи другою половинкою, а може, кардинальні зміни на роботі чи в особистому. Більше уникати цього не можна, а відтягування неминучого тільки погіршить ситуацію. Повірте, результат довгоочікуваного кроку буде успішним для вас, тому не хвилюйтеся, а просто добре до нього підготуйтеся. Ви вже сто разів усе зважували, залишилося просто взяти і зробити це.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 6, 8
  • Несприятливі дні: 5, 10
Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 листопада 2018: прогноз для вас - фото 283358
Прогноз для Близнят

Цього тижня гороскоп радить вам влаштувати справжній релакс для себе та свого організму зокрема. Тобто – максимально відпочивайте і душею, і тілом. Це не значить, що можна забити на роботу та жити під ковдрою. Релаксом вважається активна зміна діяльності та нові хобі. Зірки максимально сприятимуть вашому саморозвитку, тож ловіть усі можливості! Давно хотіли записатися на курс вивчення іноземної мови, піти у спортзал чи влаштувати міні-подорож? Час настав, успіхів!

Рак

  • Сприятливі дні: 7, 11
  • Несприятливі дні: 5, 8
Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 листопада 2018: прогноз для вас - фото 283353
Гороскоп для Рака

Останні дні у вас суперактивні, тож цього тижня варто взяти невелику паузу. Відкладіть усі плани та присвятіть час собі, адже з такими темпами не за горами емоційне вигорання, що восени дуже небезпечно для вашого здоров'я. Дозвольте собі трішки полінуватися, гарненько виспіться та побалуйте себе смаколиками – таке перезавантаження піде вам на користь та допоможе знову повернутися у стрій.

Лев

  • Сприятливі дні: 5, 8
  • Несприятливі дні: 9, 11
Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 листопада 2018: прогноз для вас - фото 283345
Гороскоп для Лева

Астрологи радять Левам поступово повертатися до активної роботи. У вас була нагода трохи відпочити та запастися силами, але час повертатися до звичних буднів. Звісно, це доволі болісний процес, адже рутина зустріне вас новими робочими викликами, а додаткові завдання можуть забрати всі ваші сили. Тому постарайтеся об'єктивно оцінити свої можливості, щоб не переборщити зі списком справ. Бережіть себе, інакше вашого ентузіазму вистачить ненадовго...

Діва

  • Сприятливі дні: 7, 9
  • Несприятливі дні: 6, 10
Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 листопада 2018: прогноз для вас - фото 283354
Гороскоп для Діви

Цей тиждень буде тягнутися для Дів цілу вічність, тож щоб хоч трішки урізноманітнити свої будні – рекомендуємо вам влаштувати крутий вікенд. Поки погода дозволяє, можна вибратися на природу чи відвідати новий заклад з найближчими людьми. Візьміть на себе роль організатора зустрічі, і тоді увесь тиждень блискавично пролетить в очікуванні вихідних.

Терези

  • Сприятливі дні: 5, 8
  • Несприятливі дні: 10, 11
Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 листопада 2018: прогноз для вас - фото 283349
Гороскоп для Терезів

Новорічний настрій уже витає в повітрі, особливо в торгових центрах. Не слід стримувати себе – цього тижня шопінг буде дуже вдалим, тож можна запастися подарунками для рідних вже зараз. Та й ціни вас приємно здивують. Повірте, ближче до свят усе подорожчає, а тепер ви можете зекономити і гроші, і час.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 8, 10
  • Несприятливі дні: 6, 7
Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 листопада 2018: прогноз для вас - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

Ви вважаєте, що завжди праві, але оточуючі часто не погоджуються з вашою думкою. Хто ж має рацію? Цього тижня зірки радять дослухатися до рідних та друзів, адже їхні поради можуть знадобитися у найближчому майбутньому. Якщо перед вами будуть виникати якісь труднощі і перепони, то намагайтеся підходити до їх вирішення креативно. У цей період прямолінійний підхід навряд чи буде приносити бажані плоди. Впертість вам зараз може тільки нашкодити – а от гнучкість та вміння адаптуватися до різних умовах врятує у будь-якій заплутаній ситуації на роботі.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 5, 9
  • Несприятливі дні: 7, 10
Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 листопада 2018: прогноз для вас - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

Перша половина цього тижня сприятлива для особистого життя. Протягом цього періоду ваші стосунки стануть більш динамічними і пристрасними, а важливість інтимної взаємодії пари помітно збільшиться. Цей період буде сприятливий і для початку нових романтичних стосунків. У другій половині тижня у вас з'явиться бажання більше спілкуватися зі своїми друзями, тому влаштуйте зустріч року з усіма найулюбленішими людьми. Тільки не довіряйте всім на 100% – деякі речі краще не виносити на загальне обговорення.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 6, 11
  • Несприятливі дні: 5, 8
Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 листопада 2018: прогноз для вас - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Не приймайте ніяких рішень, що стосуються вашого дому, поки не обговорите всі деталі з сім'єю. Конфлікту можна уникнути, якщо зробити все правильно. Ви задумали перефарбувати стіни, переклеїти шпалери чи придбати нові меблі? А ваші близькі теж хочуть цього? Не ставте свої бажання вище за бажання рідних та врахуйте фактор доцільності обнови. Якщо конфлікту в родині не уникнути – аргументовано відстоюйте свою позицію та разом підрахуйте всі можливі витрати. Можливо, зараз перестановки в домі не є пріоритетними.

Водолій

  • Сприятливі дні: 8, 11
  • Несприятливі дні: 6, 10
Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 листопада 2018: прогноз для вас - фото 283357
Гороскоп для Водолія

Початок тижня – чудовий час, щоб завести цікаві знайомства. Зараз ви особливо готові до нового у своєму житті, тож всі експерименти увінчаються успіхом. Не бійтеся відкритися новій людині, адже щирість допоможе зав'язати міцні стосунки. Для здійснення покупок, а також для вирішення будь-яких фінансових справ у Водоліїв вдалою буде середина цього тижня. У питаннях, пов'язаних з грошима, більше прислухайтеся до себе і своєї інтуїції.

Риби

  • Сприятливі дні: 8, 10
  • Несприятливі дні: 5, 7
Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 листопада 2018: прогноз для вас - фото 283348
Гороскоп для Риб

Протягом цього тижня не варто йти на конфлікти з впливовими людьми, а особливо з керівництвом. Контролюйте свої емоції, адже зараз важливо стежити за своєю репутацією і займатися її зміцненням. На роботі все буде відмінно, якщо ви знайде спільну мову з колегами та шефами в принципових питаннях. Старайтеся також зберегти баланс кар'єра – особисте життя, адже шальки терезів невпинно перехиляються на користь першого, від чого можуть постраждати ваші стосунки. Пам'ятайте, що без підтримки рідних у вас нічого не вийде, тож дорожіть часом, проведеним із ними.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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