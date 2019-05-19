Гороскоп на цей тиждень 20 – 26 травня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 20 – 26 травня 2019!

Цей тиждень дозволить багатьом знакам Зодіаку нарешті вийти на нову дорогу, розширити світогляд та змінити свої пріоритети. Однак це не означає, що варто прощатися з минулим і теперішнім на користь непевного майбутнього. Уміння тверезо оцінювати ситуацію у новому тижні знадобитися всім.

Гороскоп на тиждень 20.05 – 26.05

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 20, 25

: 20, 25 Несприятливі дні: 22, 24

Гороскоп для Овна

Новий тиждень принесе представникам цього знаку свіжі випробування себе. Пора поставити планку та розробити план дій. Це і зусилля допоможуть нарешті зрушити з точки, на якій ви доволі довго затримались. Беріть силу волі в кулак та рухайтесь.

Сприятливі дні: 22, 25

Несприятливі дні: 20, 21

Гороскоп для Тельця

Тельцям дуже потрібен відпочинок, який дасть поштовх для нових звершень. Але перші дні тижня будуть доволі насиченими та напруженими, тому зберіться та виконайте все, що необхідно. А далі не дозволяйте нав'язливим думкам псувати вам настрій. Заряджайтесь позитивом і діліться ним з оточенням.

Сприятливі дні: 23, 26

Несприятливі дні: 20, 22

Прогноз для Близнят

Новий тиждень дасть можливість нарешті розібратися в собі та визначити фактори, які змушують вас стояти на місці. Заплануйте всі найважливіші завдання та зустрічі так, щоб мати можливість перепочити. Що ж до кохання, то зараз чудовий час для романтичних пригод.

Сприятливі дні: 20, 23

Несприятливі дні: 22, 26

Гороскоп для Рака

Ваші плани можуть змінюватися доволі стрімко, але не дратуйтесь через дрібниці, адже попереду на вас чекає чимало позитивних емоцій та моментів. Будьте обачними, але насолоджуйтесь тим, що маєте зараз. Поки у вас період затишшя, а попереду чимало справ.

Сприятливі дні: 20, 25

Несприятливі дні: 22, 24

Гороскоп для Лева

Ваш енергетичний потенціал вражає, тому спрямуйте всі свої сили у правильне русло. Що ж до емоційності, то з нею треба трішки попрацювати, адже ви можете випадково образити людей навколо. Не піддавайтесь хандрі, а зосередьтесь на хорошому та діліться чудовим настроєм з тими, хто поряд. Не забувайте, що вас цінують, навіть якщо не говорять про це вголос.

Сприятливі дні: 22, 26

Несприятливі дні: 23, 25

Гороскоп для Діви

У Дів новий тиждень буде насиченим у плані спілкування та стосунків. Вам здається, що ситуація лише погіршується, але це лише новий етап, який варто пережити. Оберіть тих людей, з якими вам комфортно, а також зменште моменти з тими, хто змушує вас засмучуватися та дратуватися. Ваша співчутливість інколи можє бути зайвою, а турбота про власне здоров'я має залишатись на першому місці.

Сприятливі дні: 20, 26

Несприятливі дні: 21, 25

Гороскоп для Терезів

Нарешті Терези можуть сповна насолодитися своїм життям, у яке нарешті повернулась гармонія. Ваші маленькі та великі перемоги точно принесуть ще більше позитивних емоцій, тому не зупиняйтесь на досягнутих цілях. Вдача на вашому боці, не сумнівайтесь у собі. Не забудьте приділити вільний час близьким.

Сприятливі дні: 24, 25

24, 25 Несприятливі дні: 23, 26

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіони цього тижня покажуть свій потенціал на роботі, тому покращення фінансової ситуації не змусить себе довго чекати. Вашу впевненість та уміння навряд чи можна назвати непомітними, тому не лінуйтесь та продовжуйте працювати у тому ж ритмі. Але не варто вигадувати собі проблем зі здоров'ям.

Сприятливі дні: 20, 25

Несприятливі дні: 22, 24

Гороскоп для Стрільця

Вам знову хочеться вдягнути рожеві окуляри та не помічати всього, що відбувається навколо. Але доля не завжди буває сумною, тому зберіться нарешті, визначте пріоритети і цілі та рухайте до них. Поки що ви маєте лише чудові ідеї, однак без зусиль вони і залишаться лише ідеями. До того ж, ваші близькі люди потребують уваги та підтримки не менше, аніж ви.

Сприятливі дні: 23, 26

23, 26 Несприятливі дні: 20, 21

Гороскоп для Козерога

Тиждень для Козерогів буде доволі насиченим, тому доведеться проявити терпіння та зберігати холодний розум. Також не варто сприймати критику так, наче це ваша персональна образа. Не всі люди бажають вам спіткнутися, а деякі думки допоможуть скоригувати шлях. Не засмучуйтесь через дрібниці.

Сприятливі дні: 22, 23

Несприятливі дні: 21, 26

Гороскоп для Водолія

Водоліям продовжу усміхатися фортуна, але вони не завжди це помічають. Ви надто близько до серця берете чимало подій, які насправді цього не варті. Зосередьте увагу на завданнях та якості, а також на тому, чи варто цікавитись чужим життям тих, хто не цікавиться вашим. Все буде добре.

Сприятливі дні: 22, 26

Несприятливі дні: 24, 25

Гороскоп для Риб

Риби відзначаються своїм рівнем працьовитості, тому далеко не всім це може подобатися. Цього тижня варто обачно ставитись до порад, адже не всі вони хороші. Час для холодного розуму та повноцінного відпочинку. Проведіть час з близькими та покажіть, наскільки вони для вас важливі.

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