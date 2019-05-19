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Гороскоп на цей тиждень 20 – 26 травня 2019 для знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 20 – 26 травня 2019!
Цей тиждень дозволить багатьом знакам Зодіаку нарешті вийти на нову дорогу, розширити світогляд та змінити свої пріоритети. Однак це не означає, що варто прощатися з минулим і теперішнім на користь непевного майбутнього. Уміння тверезо оцінювати ситуацію у новому тижні знадобитися всім.
Гороскоп на тиждень 20.05 – 26.05
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 20, 25
- Несприятливі дні: 22, 24
Новий тиждень принесе представникам цього знаку свіжі випробування себе. Пора поставити планку та розробити план дій. Це і зусилля допоможуть нарешті зрушити з точки, на якій ви доволі довго затримались. Беріть силу волі в кулак та рухайтесь.
Телець
- Сприятливі дні: 22, 25
- Несприятливі дні: 20, 21
Тельцям дуже потрібен відпочинок, який дасть поштовх для нових звершень. Але перші дні тижня будуть доволі насиченими та напруженими, тому зберіться та виконайте все, що необхідно. А далі не дозволяйте нав'язливим думкам псувати вам настрій. Заряджайтесь позитивом і діліться ним з оточенням.
Близнюки
- Сприятливі дні: 23, 26
- Несприятливі дні: 20, 22
Новий тиждень дасть можливість нарешті розібратися в собі та визначити фактори, які змушують вас стояти на місці. Заплануйте всі найважливіші завдання та зустрічі так, щоб мати можливість перепочити. Що ж до кохання, то зараз чудовий час для романтичних пригод.
Рак
- Сприятливі дні: 20, 23
- Несприятливі дні: 22, 26
Ваші плани можуть змінюватися доволі стрімко, але не дратуйтесь через дрібниці, адже попереду на вас чекає чимало позитивних емоцій та моментів. Будьте обачними, але насолоджуйтесь тим, що маєте зараз. Поки у вас період затишшя, а попереду чимало справ.
Лев
- Сприятливі дні: 20, 25
- Несприятливі дні: 22, 24
Ваш енергетичний потенціал вражає, тому спрямуйте всі свої сили у правильне русло. Що ж до емоційності, то з нею треба трішки попрацювати, адже ви можете випадково образити людей навколо. Не піддавайтесь хандрі, а зосередьтесь на хорошому та діліться чудовим настроєм з тими, хто поряд. Не забувайте, що вас цінують, навіть якщо не говорять про це вголос.
Діва
- Сприятливі дні: 22, 26
- Несприятливі дні: 23, 25
У Дів новий тиждень буде насиченим у плані спілкування та стосунків. Вам здається, що ситуація лише погіршується, але це лише новий етап, який варто пережити. Оберіть тих людей, з якими вам комфортно, а також зменште моменти з тими, хто змушує вас засмучуватися та дратуватися. Ваша співчутливість інколи можє бути зайвою, а турбота про власне здоров'я має залишатись на першому місці.
Терези
- Сприятливі дні: 20, 26
- Несприятливі дні: 21, 25
Нарешті Терези можуть сповна насолодитися своїм життям, у яке нарешті повернулась гармонія. Ваші маленькі та великі перемоги точно принесуть ще більше позитивних емоцій, тому не зупиняйтесь на досягнутих цілях. Вдача на вашому боці, не сумнівайтесь у собі. Не забудьте приділити вільний час близьким.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 24, 25
- Несприятливі дні: 23, 26
Скорпіони цього тижня покажуть свій потенціал на роботі, тому покращення фінансової ситуації не змусить себе довго чекати. Вашу впевненість та уміння навряд чи можна назвати непомітними, тому не лінуйтесь та продовжуйте працювати у тому ж ритмі. Але не варто вигадувати собі проблем зі здоров'ям.
Стрілець
- Сприятливі дні: 20, 25
- Несприятливі дні: 22, 24
Вам знову хочеться вдягнути рожеві окуляри та не помічати всього, що відбувається навколо. Але доля не завжди буває сумною, тому зберіться нарешті, визначте пріоритети і цілі та рухайте до них. Поки що ви маєте лише чудові ідеї, однак без зусиль вони і залишаться лише ідеями. До того ж, ваші близькі люди потребують уваги та підтримки не менше, аніж ви.
Козеріг
- Сприятливі дні: 23, 26
- Несприятливі дні: 20, 21
Тиждень для Козерогів буде доволі насиченим, тому доведеться проявити терпіння та зберігати холодний розум. Також не варто сприймати критику так, наче це ваша персональна образа. Не всі люди бажають вам спіткнутися, а деякі думки допоможуть скоригувати шлях. Не засмучуйтесь через дрібниці.
Водолій
- Сприятливі дні: 22, 23
- Несприятливі дні: 21, 26
Водоліям продовжу усміхатися фортуна, але вони не завжди це помічають. Ви надто близько до серця берете чимало подій, які насправді цього не варті. Зосередьте увагу на завданнях та якості, а також на тому, чи варто цікавитись чужим життям тих, хто не цікавиться вашим. Все буде добре.
Риби
- Сприятливі дні: 22, 26
- Несприятливі дні: 24, 25
Риби відзначаються своїм рівнем працьовитості, тому далеко не всім це може подобатися. Цього тижня варто обачно ставитись до порад, адже не всі вони хороші. Час для холодного розуму та повноцінного відпочинку. Проведіть час з близькими та покажіть, наскільки вони для вас важливі.
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