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Гороскоп на 9 серпня 2019: Овни і Діви отримають бажане
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 9 серпня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі пророкують усім знакам Зодіаку натхнення не тільки морального, а й енергії для конкретних кроків задля здійснення бажань. Це день подарунків, удач, виграшів і знахідок.
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До вашої уваги прогноз на цей день українською мовою!
Гороскоп на сьогодні, 9 серпня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні найбільш вдалою буде діяльність скооперуватися. Будьте обережні з чужими секретами, якщо ви чогось не знаєте, то і цікавитися не варто. Ви будете настільки чимось захоплені, що опинитеся зовсім нестерпним співрозмовником. Вас просто неможливо буде перервати. Зупиніться самі, поки цього не зробив хтось інший.
Телець
Тельці, які останнім часом в спілкуванні з близькими і знайомими відрізнялися домінуючою позицією, можуть зіткнутися з невдоволенням товаришів по службі. Постарайтеся уникнути агресивного методу вирішення конфлікту.
Близнюки
Зорі готують Близнюкам приємні несподіванки: можливо цікава пропозиція від шанувальника. У вашому житті може з'явитися людина, заради якої ви будете готові на кардинальні зміни.
Рак
Кар'єрні успіхи чекають на тих Раків, чия діяльність пов'язана з творчістю і мистецтвом. День буде завантажений, можливо, доведеться переробляти чужу роботу і сперечатися з колегами. День обіцяє бути плідним для підприємців.
Лев
В особистому житті обставини виявляться на стороні Левів, але доведеться проявити ініціативу. У тих, хто думає, що стосунки не склалися, може з'явитися шанс відновити довіру і почуття, варто тільки зробити перший крок. Одиноким, ймовірно, пощастить зустріти гідну людину, якщо вони першими підуть на контакт.
Діва
Основний прорив очікує Дів у трудовій сфері. Визнання в колективі і повага керівництва почне виражатися в грошовому еквіваленті вже сьогодні. Кількість замовлень, клієнтів і продажів буде поступово зростати. Можуть з'явитися непередбачені обставини, пов'язані з роботою.
Терези
День обіцяє бути повним любовних переживань і пристрастей. Прагнення створити пару, якщо ще немає, буде особливо сильним. У вас є всі шанси зустріти споріднену душу. У сформованих парах, ймовірно, знову промайне іскра, і захочеться повторити медовий місяць.
Скорпіон
Перестаньте витрачати більше, ніж заробляєте! Іноді вам складно відмовити друзям, але пора проявити здоровий глузд. Відмовтеся від дорогих подарунків і походів в ресторани або кафе. Прибережіть гроші, вони вам знадобляться.
Стрілець
Саме час упорядкувати фінанси. Напередодні треба розрахуватися з боргами і відкласти трохи грошей на майбутнє. Закоханих Стрільців ввечері може чекати приємний сюрприз від другої половинки, а одиноких несподівана зустріч.
Козеріг
Сьогодні у вас буде доволі напружений день. Не втрачайте самовладання. Якщо ви знаєте, що праві, відстоюйте свою точку зору до кінця. Крутий день для виграшу в суді. Вдалий день для фінансових операцій.
Водолій
У коханні ви можете бути поспішними і нетерплячими. Ви живете сьогоденням і сподіваєтеся на негайний результат. Вам потрібно змінити свої плани і уповільнити хід дій, створюючи фундамент, якусь стартову площадку для майбутніх великих успіхів.
Риби
День символізує обережність, поступливість, боягузтво. Вас не можна назвати боягузом, тому візьміть себе в руки і не варто скаржитися всім і вся при найменшому болю або неприємності.
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