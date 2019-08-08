Гороскоп на 9 серпня 2019: Овни і Діви отримають бажане

Актуальний гороскоп на сьогодні, 9 серпня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зорі пророкують усім знакам Зодіаку натхнення не тільки морального, а й енергії для конкретних кроків задля здійснення бажань. Це день подарунків, удач, виграшів і знахідок.

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До вашої уваги прогноз на цей день українською мовою!

Гороскоп на сьогодні, 9 серпня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сьогодні найбільш вдалою буде діяльність скооперуватися. Будьте обережні з чужими секретами, якщо ви чогось не знаєте, то і цікавитися не варто. Ви будете настільки чимось захоплені, що опинитеся зовсім нестерпним співрозмовником. Вас просто неможливо буде перервати. Зупиніться самі, поки цього не зробив хтось інший.

Тельці, які останнім часом в спілкуванні з близькими і знайомими відрізнялися домінуючою позицією, можуть зіткнутися з невдоволенням товаришів по службі. Постарайтеся уникнути агресивного методу вирішення конфлікту.

Зорі готують Близнюкам приємні несподіванки: можливо цікава пропозиція від шанувальника. У вашому житті може з'явитися людина, заради якої ви будете готові на кардинальні зміни.

Кар'єрні успіхи чекають на тих Раків, чия діяльність пов'язана з творчістю і мистецтвом. День буде завантажений, можливо, доведеться переробляти чужу роботу і сперечатися з колегами. День обіцяє бути плідним для підприємців.

В особистому житті обставини виявляться на стороні Левів, але доведеться проявити ініціативу. У тих, хто думає, що стосунки не склалися, може з'явитися шанс відновити довіру і почуття, варто тільки зробити перший крок. Одиноким, ймовірно, пощастить зустріти гідну людину, якщо вони першими підуть на контакт.

Основний прорив очікує Дів у трудовій сфері. Визнання в колективі і повага керівництва почне виражатися в грошовому еквіваленті вже сьогодні. Кількість замовлень, клієнтів і продажів буде поступово зростати. Можуть з'явитися непередбачені обставини, пов'язані з роботою.

День обіцяє бути повним любовних переживань і пристрастей. Прагнення створити пару, якщо ще немає, буде особливо сильним. У вас є всі шанси зустріти споріднену душу. У сформованих парах, ймовірно, знову промайне іскра, і захочеться повторити медовий місяць.

Перестаньте витрачати більше, ніж заробляєте! Іноді вам складно відмовити друзям, але пора проявити здоровий глузд. Відмовтеся від дорогих подарунків і походів в ресторани або кафе. Прибережіть гроші, вони вам знадобляться.

Саме час упорядкувати фінанси. Напередодні треба розрахуватися з боргами і відкласти трохи грошей на майбутнє. Закоханих Стрільців ввечері може чекати приємний сюрприз від другої половинки, а одиноких несподівана зустріч.

Сьогодні у вас буде доволі напружений день. Не втрачайте самовладання. Якщо ви знаєте, що праві, відстоюйте свою точку зору до кінця. Крутий день для виграшу в суді. Вдалий день для фінансових операцій.

У коханні ви можете бути поспішними і нетерплячими. Ви живете сьогоденням і сподіваєтеся на негайний результат. Вам потрібно змінити свої плани і уповільнити хід дій, створюючи фундамент, якусь стартову площадку для майбутніх великих успіхів.

День символізує обережність, поступливість, боягузтво. Вас не можна назвати боягузом, тому візьміть себе в руки і не варто скаржитися всім і вся при найменшому болю або неприємності.

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