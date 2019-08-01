Місячний календар стрижок на серпень 2019: дні, коли стригти волосся

Коли можна стригтися у липні 2019

Місячний календар на серпень 2019 року дозволить спланувати, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко! Зважте, що для стрижок у серпні є сприятливі та несприятливі дні, тому варто обрати найбільш підходящий час.

Точний календар стрижок на місяць серпень точно вам знадобиться! Обирайте сприятливий день, щоб нова стрижка чи зміни іміджу вас не розчарували, а лише потішили.

Коли можна стригти волосся у серпні

*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати

СЕРПЕНЬ 2019 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Місячний календар стрижок на серпень

1 серпня (четвер). У перший день останнього місяця літа потіште своє волосся зволожуючою маскою. За це воно віддячить вам блиском та інтенсивнішим ростом.

У перший день останнього місяця літа потіште своє волосся зволожуючою маскою. За це воно віддячить вам блиском та інтенсивнішим ростом. 2 серпня (п'ятниця). Саме час для живильної маски, яка відновить ослаблене і пошкоджене волосся. Маска з природними компонентами додасть вашій шевелюрі міцності та здорового блиску.

Саме час для живильної маски, яка відновить ослаблене і пошкоджене волосся. Маска з природними компонентами додасть вашій шевелюрі міцності та здорового блиску. 3 серпня (субота). Забувати про робочий або домашній перукарський інструментарій не варто. Доглянуті та ретельно очищені гребінці – це важливий крок на шляху до красивого волосся.

Забувати про робочий або домашній перукарський інструментарій не варто. Доглянуті та ретельно очищені гребінці – це важливий крок на шляху до красивого волосся. 4 серпня (неділя). У цей день доречно оновити косметичні засоби для волосся. Не обирайте їх поспіхом, адже важливо звертати увагу на їхній склад. Уникайте агресивних компонентів.

У цей день доречно оновити косметичні засоби для волосся. Не обирайте їх поспіхом, адже важливо звертати увагу на їхній склад. Уникайте агресивних компонентів. 5 серпня (понеділок). Щоб настрій на початку робочого тижня не зіпсувався – краще утримайтеся від кардинальних змін іміджу.

Щоб настрій на початку робочого тижня не зіпсувався – краще утримайтеся від кардинальних змін іміджу. 6 серпня (вівторок). Вдалий день для кардинальних змін. Експериментуйте з волоссям скільки забажає душа, але не забувайте використовувати термозахист. Це дуже важливий крок на шляху до гарного волосся.

Вдалий день для кардинальних змін. Експериментуйте з волоссям скільки забажає душа, але не забувайте використовувати термозахист. Це дуже важливий крок на шляху до гарного волосся. 7 серпня (середа). Екватор робочого тижня. Чому б не відвідати салон краси, і не потішити своє волосся професійним доглядом?

Екватор робочого тижня. Чому б не відвідати салон краси, і не потішити своє волосся професійним доглядом? 8 серпня (четвер). Сприятливий день для підрізання волосся, але не надто хороша пора для зміни його кольору, тому від фарбування у новий для вас відтінок краще утримайтеся.

Сприятливий день для підрізання волосся, але не надто хороша пора для зміни його кольору, тому від фарбування у новий для вас відтінок краще утримайтеся. 9 серпня (п'ятниця). По-справжньому вдалий день для будь-яких експериментів над волоссям. Будьте певні: друга половинка не зможе втримати слова захвату щодо вашого нового образу.

По-справжньому вдалий день для будь-яких експериментів над волоссям. Будьте певні: друга половинка не зможе втримати слова захвату щодо вашого нового образу. 10 серпня (субота) . Обрізати волосся варто лише в тому випадку, якщо не плануєте його відрощувати. Навіть підрізання кінчиків може загальмувати процес росту. Майте це на увазі.

. Обрізати волосся варто лише в тому випадку, якщо не плануєте його відрощувати. Навіть підрізання кінчиків може загальмувати процес росту. Майте це на увазі. 11 серпня (неділя). Не надто сприятливий час для зміни іміджу.

Не надто сприятливий час для зміни іміджу. 12 серпня (понеділок). Потішити себе новою зачіскою на початку робочого тижня – це вдалий рецепт для гарного настрою. Однак зловживати феном, вирівнювачем та щипцями точно не слід.

Потішити себе новою зачіскою на початку робочого тижня – це вдалий рецепт для гарного настрою. Однак зловживати феном, вирівнювачем та щипцями точно не слід. 13 серпня (вівторок). У цей день краще утримайтеся від експериментів над волосся. Саме вони можуть стати причиною вашого поганого настрою.

У цей день краще утримайтеся від експериментів над волосся. Саме вони можуть стати причиною вашого поганого настрою. 14 серпня (середа). У цей день займіться реабілітацією пошкоджених кінчиків. Проте це не означає, що варто одразу брати до рук ножиці. Косметичний догляд у цей день буде куди ефективніший.

У цей день займіться реабілітацією пошкоджених кінчиків. Проте це не означає, що варто одразу брати до рук ножиці. Косметичний догляд у цей день буде куди ефективніший. 15 серпня (четвер). Екватор останнього місяця літа в цьому році. Хіба не привід зробити красиву зачіску?

Жіноча стрижка

16 серпня (п'ятниця) . Не надто вдалий день для будь-яких модифікацій волоссям.

. Не надто вдалий день для будь-яких модифікацій волоссям. 17 серпня (субота). У цей день волосся потребуватиме додаткового живлення. Відтак, маска з природних компонентів буде дуже доречною.

У цей день волосся потребуватиме додаткового живлення. Відтак, маска з природних компонентів буде дуже доречною. 18 серпня (неділя). Аромарозчісування – ось що вам потрібно у цей день. Кілька крапель улюбленої ефірної олії на гребінець, і розчісування буде не лише корисним для волосся, а й релаксовим для вас.

Аромарозчісування – ось що вам потрібно у цей день. Кілька крапель улюбленої ефірної олії на гребінець, і розчісування буде не лише корисним для волосся, а й релаксовим для вас. 19 серпня (понеділок) . Давно мріяли кардинально змінити зачіску, але вагалися, чи сподобаються ці зміни коханій людині? Можемо вас заспокоїти: нова зачіска не лише сподобається, а й додасть у ваші стосунки ще більше ніжності та компліментів.

. Давно мріяли кардинально змінити зачіску, але вагалися, чи сподобаються ці зміни коханій людині? Можемо вас заспокоїти: нова зачіска не лише сподобається, а й додасть у ваші стосунки ще більше ніжності та компліментів. 20 серпня (вівторок) . У цей день будьте обачними, купуючи косметичні засоби, зокрема для волосся. Особливу увагу звертайте на дату кінцевого використання. Протермінований товар не лише розчарує вас своєю ефективністю, а й може стати причиною алергічної реакції.

. У цей день будьте обачними, купуючи косметичні засоби, зокрема для волосся. Особливу увагу звертайте на дату кінцевого використання. Протермінований товар не лише розчарує вас своєю ефективністю, а й може стати причиною алергічної реакції. 21 серпня (середа). Обрізати волосся варто лише тоді, якщо плануєте сповільнити його ріст.

Обрізати волосся варто лише тоді, якщо плануєте сповільнити його ріст. 22 серпня (четвер). Утримайтеся від зміни іміджу, адже досягнути бажаного результату вам не вдасться.

Утримайтеся від зміни іміджу, адже досягнути бажаного результату вам не вдасться. 23 серпня (п’ятниця). Якщо хочете обрізати волосся, то робіть це у першій половині дня, адже вона енергетично найсприятливіша.

Якщо хочете обрізати волосся, то робіть це у першій половині дня, адже вона енергетично найсприятливіша. 24 серпня (субота). Не найкращий час для підрізання волосся, адже надалі воно буде рости значно повільніше. Але якщо ви не марите довгим волоссям – то сміливо обрізайте його.

Не найкращий час для підрізання волосся, адже надалі воно буде рости значно повільніше. Але якщо ви не марите довгим волоссям – то сміливо обрізайте його. 25 серпня (неділя). Краще утриматися від будь-яких змін.

Краще утриматися від будь-яких змін. 26 серпня (понеділок). Розпочніть новий робочий тиждень з відвідин салону. Це додасть вам настрою і зарядить позитивною енергією, якої вистачить аж до вихідних.

Розпочніть новий робочий тиждень з відвідин салону. Це додасть вам настрою і зарядить позитивною енергією, якої вистачить аж до вихідних. 27 серпня (вівторок). Вдалий день для будь-яких маніпуляцій над волоссям. Проте астрологи наполегливо рекомендують: процедуру обрізання шевелюри відкладіть на другу половину дня, адже вона енергетично найсприятливіша.

Вдалий день для будь-яких маніпуляцій над волоссям. Проте астрологи наполегливо рекомендують: процедуру обрізання шевелюри відкладіть на другу половину дня, адже вона енергетично найсприятливіша. 28 серпня (середа). Досконалості немає меж, згодні? Особливо, якщо це стосується волосся. Не лінуйтеся в цей день зробити поживну маску. Волосся буде вдячним.

Досконалості немає меж, згодні? Особливо, якщо це стосується волосся. Не лінуйтеся в цей день зробити поживну маску. Волосся буде вдячним. 29 серпня (четвер). Нейтральний час, тож стрижка вас особливо не потішить, але й не розчарує.

Нейтральний час, тож стрижка вас особливо не потішить, але й не розчарує. 30 серпня (п'ятниця). Не надто хороша пора для зміни звичного догляду за волоссям. Намагайтеся цього дня не купувати нові маски, шампуні та кондиціонери, щоб не було спокуси одразу їх випробувати.

Не надто хороша пора для зміни звичного догляду за волоссям. Намагайтеся цього дня не купувати нові маски, шампуні та кондиціонери, щоб не було спокуси одразу їх випробувати. 31 серпня (субота). У цей день варто утриматись від будь-яких змін.

Чоловіча стрижка

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