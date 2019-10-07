На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 8 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 38
Актуальний гороскоп на сьогодні, 8 жовтня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Жовтень підготував чимало нового для усіх знаків Зодіаку, а сьогодні ви це точно помітите. Дізнайтесь, що ж зорі та планети пророкують сьогодні саме вам!
І ще: Гороскоп на жовтень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 8 жовтня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, зорі прогнозують вам достаток і процвітання! Вас чекають сонячні та спокійні дні, а ще хороший знак, який віщує удачу й реалізацію всіх планів.
Телець
Тельці, пам'ятайте, що якір необхідний кораблю, щоб його не віднесло сильним штормом або течією. Стан ваших справ стабільний та в надійних руках. Добрий знак! Також зорі віщують успішну реалізацію ваших планів.
Близнюки
Близнюки, є ситуація, яку потрібно прийняти, яка б складна вона не була. Не варто ні про що шкодувати, так було визначено, тому приймайте події такими, якими вони є!
Рак
Раки, всі двері перед вами відкриються. Ви вибрали вірний шлях. Також ви отримаєте відповіді на питання, які вас вже давно бентежать.
Лев
Леви, попереду грошовий зиск! Можливо, вдало проведена операція, премія на роботі або інший грошовий приплив. Розв'язання матеріальних проблем та погашення боргів чекають на вас.
Діва
Діви, зорі та планети прогнозують вам домашній спокій та сімейний затишок. Вас чекає безхмарний теплий період в оточенні найрідніших. Не оминуть вас і приємні родинні новини.
Терези
Терези, знайте, що найбільше ранить серце тільки кохана людина! Можуть бути гучні сварки або розставання на довгий термін. Подумайте, раптом цього можна уникнути і як це краще зробити.
Скорпіон
Скорпіони, зорі передбачають важливу звістку для вас. Або просто великий та об'ємний лист. Якщо поруч хороші знаки, то це точно означає хорошу звістку.
Стрілець
Стрільці, приготуйтеся до будь-яких несподіваних подій. Непроханий гість гірше татарина – так кажуть! Але не варто переживати, все налагодиться! Головне – зберігати спокій!
Козеріг
Козероги, гороскоп характеризує ваші відносини як би "на ножах". Це може означати сварку з близькою людиною, друзями або рідними. А чи варта сварка того? Може бути, все ж таки краще знайти компроміс і прийти до взаємної вигоди?
Водолій
Водолії, так чи інакше, але вас чекає важлива розмова з вашим партнером, а ось яка вона – залежить від інших факторфі. Хороші знаки – розмова принесе радість!
Риби
Риби, як правило, стріла завжди долітає до своєї мети, тому ви можете з великою впевненістю розраховувати на успіх. Сміливо йдіть вперед до своєї мети. Геть сумніви!
До теми: Місячний календар стрижок на жовтень 2019: дні, коли стригти волосся
-
19:56Renault кардинально оновила свій найдешевший позашляховик
-
19:44У мережі тролять Богдана через скандальний пост: найкращі меми
-
19:23Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 сподобається усім своєю фішкою
-
19:13В Індії коронували Міс Транс-Королеву: фото переможниці
-
18:54Медики рекомендують відмовитися від цього суперфуду
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:49Привітання з Днем юриста 2019: прикольні побажання і картинки на свято
-
18:43Розкриті характеристики вподобаного багатьма нового iPhone SE
-
18:30Джокер 2019: у Нью-Йорку на прем'єрі фільму глядач оплесками розігнав пів зали
-
18:23Для лімузинів придумали нові стандарти безпеки
-
18:11Чому не варто обмотувати валізу плівкою
-
18:00Гороскоп на 8 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:54NASA і Uber протестують систему управління аеротаксі
-
17:41Ці фрази точно обеззброять кривдника: поради дипломатів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:31Чому люди на смартфонах набирають текст швидше, ніж на комп'ютері
-
17:22Користувачі iOS 13 скаржаться на проблеми з "гарячим шоколадом"
-
17:10Олена Кравець розповіла, як змінилися її відносини із Зеленським
-
16:57KISS дасть концерт під водою в Індійському океані
-
16:44Ви – слабка ланка: у Porsche вразили заявою про новий Taycan
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася "Крихітка на мільярд" Ліза Фонсагрівс (18+)
-
16:12Зваблива Леся Нікітюк спокусила мережу відвертим образом в боді
-
15:55Непотрібні покупки, які непомітно з'їдають ваші гроші
-
15:31На Google Maps знайшли голу пару посеред вулиці: фотофакт (18+)
-
15:20Відомий футболіст зробив собі розкішний подарунок на 38-річчя
-
19:23Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 сподобається усім своєю фішкою
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася "Крихітка на мільярд" Ліза Фонсагрівс (18+)
-
14:32Зірки серіалу Друзі знову возз'єднались: нові фото улюблених акторів
-
10:25ТЕСТ: Вгадай, що стало причиною хвороби у серіалі Доктор Хаус
-
07:14Медики розповіли, скільки ложок цукру можна додати до кави
- 06 жовтня
-
21:25Науковці з'ясували, що буде, якщо відмовитися від Facebook на тиждень
-
19:55У Google назвали найненадійніші моделі смартфонів
-
17:45Дівчина тижня: гаряча українка Тетяна Кодзаєва, яка стала найвпливовішою у світі блогеркою
-
16:00Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 жовтня: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
15:14Ці країни несподівано стали популярними у 2019 році
-
12:13Зарядка на ніч та інші найпопулярніші міфи про смартфони
-
08:15Погода 6 жовтня в Україні: мокрий сніг та дощі
- 05 жовтня
-
21:22Пожежники вже їдуть: оголена Леся Нікітюк не на жарт розпалила мережу
-
19:15Як виглядає Геля без Сердючки: фото
-
16:21Страви з гарбуза: смачні осінні рецепти з фото
-
12:28Які фрази у жодному випадку не можна казати знакам Зодіаку
-
08:15Погода в Україні 5-6 жовтня: зима близько
- 04 жовтня
-
22:505 поширених помилок, яких допускають чоловіки під час сексу
-
20:4510 звичок іспанців, які роблять їх щасливими
-
18:30Red Dead Redemption 2 з'явиться на ПК: стала відома дата виходу
-
16:36Модель з Одеси вперше прокоментувала дивний дзвінок Іллі Киви
-
12:10ТЕСТ: Перевір, чи правильно ти вимовляєш назви відомих брендів
-
11:39Осінній ранок у Карпатах: приголомшливі фото гір, які надихнуть вас на подорож
-
07:135 продуктів, які зупинять старіння вашої шкіри
- 03 жовтня
-
22:553 неочевидні ознаки того, що з вашими стосунками щось не так