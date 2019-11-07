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Гороскоп на 8 листопада 2019: хто вирушить у незабутню подорож
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 8 листопада 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
П'ятниця для більшості знаків Зодіаку обіцяє день, насичений емоціями. Приготуйтеся до того, що вам до всього буде діло. Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 8 листопада 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні у Овна з'явиться шанс організувати будь-яке шоу! Питання тільки в тому, що це буде за шоу: красиве дійство з купою глядачів або банальна сімейна сцена з биттям посуду і розмовами на підвищених тонах.
Телець
Сьогодні девізом Тельця цілком можуть стати слова: "Найважливіше – порядок в домі". І це стосується не тільки прибирання приміщення, а й до порядку в особистих справах. Для Тельця це крутий час для того, щоб зміцнити стосунки з близькими або усунути непорозуміння.
Близнюки
Сьогодні перед Близнюками постане необхідність розібратися у своїх фінансах. Бажано не відкладати ці справи на потім, тому що більш зручного часу не буде ще довго. Сьогодні дуже корисним для вас буде сісти за стіл і розписати свої основні плани на найближче майбутнє.
Рак
Сьогодні Ракам захочеться в усьому бачити логіку і сенс, шкода тільки, що оточуючі не обов'язково будуть розділяти такі настрої. Нічого страшного, займайтеся спокійно своїми справами, і все піде як по маслу. Ви будете особливо щасливі в справах, що вимагають послідовності і логічності.
Лев
Рішення серйозних питань і важливих справ краще відкласти на інший день. Сьогодні вдало буде зайнятися плануванням і продумуванням своєї діяльності на цей місяць. Важливо розписати все максимально детально. Не забудьте про подорожі, яких у вас найближчим часом буде предостатньо.
Діва
Здоров'я у вас сьогодні на першому місці. Прогулянка на свіжому повітрі, здорова їжа і дотримання водного балансу дозволять вам відчувати себе ще краще. Подбайте про себе.
Терези
Сьогодні запорука успіху Терезів – послідовність і поступовість, благо саме до цього їх і схиляють зорі гороскопу. Розум сьогодні працюватиме чітко і швидко, та й взагалі справи обіцяють йти вдало. У спілкуванні сьогодні цілком можете здивувати оточуючих своєю розсудливістю.
Скорпіон
Хоч би що коїлося навколо, Скорпіон вважатиме за краще поставити стіну між собою і навколишньою дійсністю. Світ хай сходить з розуму, як йому хочеться, ви ж сьогодні будете займатися своїми власними справами (серед яких планування грандіозної подорожі) не дивлячись ні на що.
Стрілець
У Стрільців цілком може загостритися материнський (ну, або батьківський) інстинкт. Не дивно, якщо протягом дня вам будуть неодноразово приходити в голову думки про продовження роду і зміцнення відносин з коханою людиною.
Козеріг
Козеріг через свій спортивний інтерес готовий наполегливо доводити оточуючим будь-яку свою думку, якою б безглуздою вона не була. Вступати з ним з цього приводу в суперечки, заняття абсолютно порожнє. Тим більше, що через пів години Козеріг з тим же запалом може почати доводити абсолютно зворотне.
Водолій
Водолій схильний проявляти незвичайну завзятість, причому з будь-якого, навіть самого незначного, приводу. Переспорити його в цей день буде важко, так, по суті, і непотрібно. Швидше за все, вже через день-другий причина суперечки здасться самому Водолію сміховинною.
Риби
Риби наполегливо йдуть до своєї мети, особливо якщо ця мета схожа на пачку грошових купюр. Навіть не намагайтеся умовити Риб відступитися від своїх задумів, вони сприймуть це як невдалий жарт. У будь-якому випадку сьогодні у Риб великі шанси ґрунтовно поліпшити своє фінансове становище.
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