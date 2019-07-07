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Гороскоп на 8 липня 2019: Терези та Риби отримають бажане

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Гороскоп на день

Актуальний гороскоп на сьогодні, 8 липня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зорі не рекомендують займатися грошовими справами: ви можете постраждати від нерішучості або зайвої довірливості.

І ще: Гороскоп на липень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день українською мовою!

Гороскоп на сьогодні, 8 липня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 8 липня 2019: Терези та Риби отримають бажане - фото 307608

День сприятливий для поїздок і подорожей. Можете не турбуватися ні про що, бо всі пригоди, які вас чекають, закінчаться щасливо. Розчарування і образи позаду, ви знову відчуєте прилив сил. У будь-якому заході сьогодні не розраховуйте на допомогу з боку: тільки ви самі зможете допомогти собі.

Телець

Гороскоп на 8 липня 2019: Терези та Риби отримають бажане - фото 307600

Сьогодні день поновлення, змін, отримання інформації. Не залишайте без уваги пропозиції від колег по бізнесу. Але і не довіряйте їм сліпо. Ваша розсудливість і проникливість допоможе вам зробити правильний вибір. Можливо, вам вдасться здійснити саму сміливу мрію.

Близнюки

Гороскоп на 8 липня 2019: Терези та Риби отримають бажане - фото 307611

Цей день буде відрізнятися непередбачуваністю подій. Присвятіть його наведенню порядку. Можливо, вам захочеться переставити меблі або поміняти малюнок шпалер. Зорі не рекомендують займатися грошовими справами: ви можете постраждати від нерішучості або зайвої довірливості.

Рак

Гороскоп на 8 липня 2019: Терези та Риби отримають бажане - фото 307601

Від кожного нового дня Раки чекають якихось змін, сюрпризів. Цей день не стане виключенням з правил. Він подарує стільки оригінального і несподіваного, що ви будете шоковані. У всіх сферах все буде крутитися в шаленому темпі. Та не переживайте, ця різноманітність принесе неймовірні відчуття.

Лев

Гороскоп на 8 липня 2019: Терези та Риби отримають бажане - фото 307607

Все тільки найкраще та щасливе чекає на Левів. Ну, хіба можна не стрибати і співати від радості, якщо нарешті зустрів кохану людину, отримав нову перспективну роботу, та й грошей повні кишені? Тим більше, що все це не просто звалилося на голову Левів!

Діва

Гороскоп на 8 липня 2019: Терези та Риби отримають бажане - фото 307605

У першій половині дня не передбачається різких стрибків, можете запланувати на цей час вирішення повсякденних справ. Також в цей час не бажано обговорювати плани на майбутнє, краще відкласти таке планування на завтра.

Терези

Гороскоп на 8 липня 2019: Терези та Риби отримають бажане - фото 307606

Якщо ви хотіли змінити свій спосіб життя, варто почати зараз. Відмовтеся від шкідливих звичок і займіться своїм здоров'ям. І не перенапружуйтеся, ваш організм зараз потребує перезавантаження і достатньої кількості відпочинку.

Скорпіон

Гороскоп на 8 липня 2019: Терези та Риби отримають бажане - фото 307610

Розв'язання фінансових питань зараз буде даватися вам легко. Розберіться з боргами і плануванням витрат, це допоможе уникнути неприємностей надалі. Якщо ви вважаєте, що зараз варто заощадити, порахуйте все і розберіться, як отримати необхідне.

Стрілець

Гороскоп на 8 липня 2019: Терези та Риби отримають бажане - фото 307604

Перша половина цього дня принесе нові та оригінальні ідеї, ви зможете по-новому поглянути на багато ситуацій у своєму житті. Якісь думки краще записати для подальшого їх обмірковування і доопрацювання. Друга половина дня може принести зайвий оптимізм. У цей період буде легко говорити, обіцяти щось, а от виконувати свої обіцянки...

Козеріг

Гороскоп на 8 липня 2019: Терези та Риби отримають бажане - фото 307603

Сьогодні ви захочете порадувати себе кількома дрібничками. Ви купите прикраси або декор для будинку на виставці маловідомого майстра. Друзі будуть в захваті від ваших придбань і відразу ж поквапляться на цю виставку, щоб придбати щось подібне.

Водолій

Гороскоп на 8 липня 2019: Терези та Риби отримають бажане - фото 307609

Ваші думки сповнені нових планів і надій на професійне майбутнє. Ви вирішите почати новий бізнес-проект, не припиняючи при цьому працювати на своєму місці. Ваш проект не проживе без надійних партнерів, тому ви почнете пошуки серед своїх колег. Їм ви зможете довірити таку серйозну роботу.

Риби

Гороскоп на 8 липня 2019: Терези та Риби отримають бажане - фото 307602

Сьогодні вам доведеться вирішувати, з ким із ваших численних шанувальників або прихильниць провести вечір. Від такої кількості пропозицій у вас почне боліти голова, і ви вирішите, що не хочете витрачати свій час на порожні побачення.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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