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Гороскоп на 8 липня 2019: Терези та Риби отримають бажане
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 8 липня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі не рекомендують займатися грошовими справами: ви можете постраждати від нерішучості або зайвої довірливості.
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До вашої уваги прогноз на цей день українською мовою!
Гороскоп на сьогодні, 8 липня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
День сприятливий для поїздок і подорожей. Можете не турбуватися ні про що, бо всі пригоди, які вас чекають, закінчаться щасливо. Розчарування і образи позаду, ви знову відчуєте прилив сил. У будь-якому заході сьогодні не розраховуйте на допомогу з боку: тільки ви самі зможете допомогти собі.
Телець
Сьогодні день поновлення, змін, отримання інформації. Не залишайте без уваги пропозиції від колег по бізнесу. Але і не довіряйте їм сліпо. Ваша розсудливість і проникливість допоможе вам зробити правильний вибір. Можливо, вам вдасться здійснити саму сміливу мрію.
Близнюки
Цей день буде відрізнятися непередбачуваністю подій. Присвятіть його наведенню порядку. Можливо, вам захочеться переставити меблі або поміняти малюнок шпалер. Зорі не рекомендують займатися грошовими справами: ви можете постраждати від нерішучості або зайвої довірливості.
Рак
Від кожного нового дня Раки чекають якихось змін, сюрпризів. Цей день не стане виключенням з правил. Він подарує стільки оригінального і несподіваного, що ви будете шоковані. У всіх сферах все буде крутитися в шаленому темпі. Та не переживайте, ця різноманітність принесе неймовірні відчуття.
Лев
Все тільки найкраще та щасливе чекає на Левів. Ну, хіба можна не стрибати і співати від радості, якщо нарешті зустрів кохану людину, отримав нову перспективну роботу, та й грошей повні кишені? Тим більше, що все це не просто звалилося на голову Левів!
Діва
У першій половині дня не передбачається різких стрибків, можете запланувати на цей час вирішення повсякденних справ. Також в цей час не бажано обговорювати плани на майбутнє, краще відкласти таке планування на завтра.
Терези
Якщо ви хотіли змінити свій спосіб життя, варто почати зараз. Відмовтеся від шкідливих звичок і займіться своїм здоров'ям. І не перенапружуйтеся, ваш організм зараз потребує перезавантаження і достатньої кількості відпочинку.
Скорпіон
Розв'язання фінансових питань зараз буде даватися вам легко. Розберіться з боргами і плануванням витрат, це допоможе уникнути неприємностей надалі. Якщо ви вважаєте, що зараз варто заощадити, порахуйте все і розберіться, як отримати необхідне.
Стрілець
Перша половина цього дня принесе нові та оригінальні ідеї, ви зможете по-новому поглянути на багато ситуацій у своєму житті. Якісь думки краще записати для подальшого їх обмірковування і доопрацювання. Друга половина дня може принести зайвий оптимізм. У цей період буде легко говорити, обіцяти щось, а от виконувати свої обіцянки...
Козеріг
Сьогодні ви захочете порадувати себе кількома дрібничками. Ви купите прикраси або декор для будинку на виставці маловідомого майстра. Друзі будуть в захваті від ваших придбань і відразу ж поквапляться на цю виставку, щоб придбати щось подібне.
Водолій
Ваші думки сповнені нових планів і надій на професійне майбутнє. Ви вирішите почати новий бізнес-проект, не припиняючи при цьому працювати на своєму місці. Ваш проект не проживе без надійних партнерів, тому ви почнете пошуки серед своїх колег. Їм ви зможете довірити таку серйозну роботу.
Риби
Сьогодні вам доведеться вирішувати, з ким із ваших численних шанувальників або прихильниць провести вечір. Від такої кількості пропозицій у вас почне боліти голова, і ви вирішите, що не хочете витрачати свій час на порожні побачення.
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