Гороскоп на 7 жовтня 2019: Рибам і Ракам слід потурбуватися про здоров'я

Актуальний гороскоп на сьогодні, 7 жовтня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Початок цього тижня пророкує успіх для більшості представників різних знаків Зодіаку. Втім, будуть і ті, кого може неабияк підкосити підступна осіння погода. Зокрема, зорі рекомендують Ракам і Рибам бути обережнішими та не легковажити зі своїм здоров'ям. Дізнайтесь, а що на вас чекає сьогодні.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 7 жовтня 2019

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Понеділок для Овнів буде настільки звичайнісіньким, що ви й не збагнете, коли робочий будень дійшов до логічного завершення. Втім, якщо ви будете розпорошуватися та намагатися братися за багато завдань та справ водночас, – є ймовірність, що все сипатиметься з рук. Аби цього не допустити – правильно розставляйте пріоритети та виконуйте одне доручення за іншим, а не нагромаджуйте їх. Ввечері бажано трішки часу приділити собі. Можете зайнятись саморозвитком або просто відпочити, щоб набратися сил та енергії для нових звершень.

Для Тельців цей день пройде під егідою суцільних клопотів. Утім, засмучуватися не варто, адже не все те проблеми, що ними здається. Намагайтесь зберігати спокій, а також налаштовуватися на позитив навіть тоді, коли хочеться опустити руки. Зберіться з думками, а також не соромтесь просити про допомогу в друзів і близьких. Вони залюбки розділять з вами труднощі, які у вас виникнуть, аби вони зникли якомога швидше. Не забувайте, що скоро на вас чекає грандіозна подорож, тому спробуйте налаштуватися цілком і повністю на неї!

Як би Близнюки не намагались тримати все під контролем, – сьогодні в них це виходитиме вельми кепсько: все валитиметься з рук, завдання виконуватимуться зі швидкістю равлика, а бажання працювати геть зовсім зникне у другій половині дня. Зорі рекомендують запастись терпінням, а також какао. Ці два "компоненти" допоможуть вам пережити всі труднощі та з високо піднятою головою йти до нових звершень!

Понеділок для Раків буде тим ще випробуванням, але це зовсім не означає, що потрібно налаштовуватися на негативний лад. Перше, що ви просто зобов'язані зробити – потурбуватися про своє здоров'я. Цілком імовірно, що підступна осіння погода зробить все можливе для того, аби наламати вам плани. Не дозвольте їй це зробити: одягайтесь по сезону та не забувайте про гарячий чай і корисні вітаміни. Друге – гора завдань, які з'явились буквально нізвідки. Спробуйте з ними розібратися, щоб з чистою совістю вирушати в мандрівку, про яку ви так давно мріяли.

Заклопотані Леви у понеділок буквально не знаходитимуть собі місця. Воно й не дивно, адже попереду на вас чекає низка нових вражень та емоцій, але для того, щоб усе пішло як по маслу, – потрібно добряче попітніти. Головне – зберігати спокій, а також не дратуватися через дурниці, які геть зовсім не варті вашої уваги. Наберіться терпіння, зосередьтесь на роботі та завданнях, які перед вами стоять, – і монотонно виконуйте їх. Вечір присвятіть собі та рідним. Ідеальний варіант – романтична вечеря або спільні посиденьки у затишному місці.

Зорі віщують Дівам настільки легкий день, що вони не можуть натішитися. Все буде йти так, як ви цього хочете. Роботи буде рівно стільки, скільки ви можете виконати без закидання язика на бороду. Налаштуйтесь на позитив і будьте готовими до того, що саме сьогодні ви зможете виконати всі-всі завдання, які ви так довго відкладали на міфічне "завтра". Головне – не перевтомлюйтесь сьогодні, щоб залишилося ще трохи сил та енергії на весь тиждень. А він, пророкують зорі, буде насиченим!

Терези працюють в поті чола, і воно не дивно. Минулого тижня ви були настільки розслабленими, що зараз залишається лише одне: наздоганяти все та виконувати завдання, що накопичилися. Не переживайте: ви все зробите. Єдине, що вам знадобиться – трохи терпіння та повна відмова від гаджетів і соціальних мереж. Так, саме ці фактори забирають у вас левову частку не лише часу, а й сил та енергії.

Скорпіони, пора пакувати рюкзаки! Ви ж не забули, що на вас очікує подорож. Налаштуйтесь на позитив, беріть зручний одяг і взуття та вирушайте знайомитися з новими незвіданими місцинами. Щоб вам не було нудно беріть кохану людину або друзів, які залюбки розділять з вами незабутню мандрівку. До слова, гаджети зарядіть, адже вам точно буде що фотографувати!

Перший день тижня буде легким і для Стрільців. Утім, завдання та обов'язки не дозволять вам повністю розслабитися. Тому, якщо ви хочете якомога рідше думати про роботу тоді, коли відпочиваєте з друзями або просто сидите ввечері вдома, – виконуйте всі завдання саме тоді, коли вони виникають. Не зволікайте та не дозволяйте собі слабкість, щоб протягом цілого тижня на обурюватися через те, що ви нічого не встигаєте!

У понеділок Козероги будуть в ударі. Ви не лише станете прикладом для наслідування колег, а й зумієте виконати ті завдання, які вам раніше здавалися настільки складними, що ви за них просто не бралися. Не дивно, що саме в цей день керівництво похвалить вас, оцінивши рівень старань та проявленого ентузіазму. Втім, пам'ятайте, що робота любить дурнів. Це означає, що вам потрібно навчитися відділяти справжню роботу від завдань, які на вас скидають колеги, яким просто лінь. Не дозволяйте на собі кататися!

Після яскравих і насичених вихідних Водоліям буде не так уже й просто повертатися до робочих буднів, але робити це необхідно. Не панікуйте, адже попереду на вас очікує надзвичайно легкий і не напружений понеділок, який задасть правильний тон для решти днів. Єдине, що ви повинні запам'ятати: не слід заморочуватися через те, на що ви аж ніяк не маєте впливу. Дозвольте деяким ситуаціям пливти по течії, а не боріться з вітряками!

Зорі рекомендують Рибам достатньо уваги приділити власному здоров'ю. Не полінуйтесь добряче закутуватися, коли виходите кудись по справах. Також не слід забувати про збалансований сніданок, який надасть вам якомога більше сил та енергії для нових звершень. А їх у вас, до слова, цього тижня буде багацько. Налаштуйтесь на позитив і не забувайте про те, що вам завжди залюбки допоможуть рідні та близькі. Головне – не соромитися попросити у них допомоги!

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