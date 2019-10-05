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Гороскоп на 6 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 6 жовтня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Гороскоп запевняє, що кінець тижня буде легким, а неділя – цікавою! Дізнайтесь, що ж зорі та планети пророкують сьогодні саме вам!
І ще: Гороскоп на жовтень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 6 жовтня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, наприкінці тижня для вас відкриються нові можливості. Будьте уважні, адже не все так очевидно. Це буде стосуватися саморозвитку та ваших захоплень.
Телець
Тельці, вихідні були створені, щоб ви відпочили та поповнили свої енергоресурси. Навіть не думайте брати додаткову роботу додому. Сьогодні потрібно розслабитися на максимум!
Близнюки
Близнюки, інформація, яку ви тримаєте у секреті, має всі шанси стати спільним надбанням. Не можна більше приховувати те, що не належить тільки вам. У вас є кілька варіантів, як вчинити: розповісти або чекати, коли розкажуть інші.
Рак
Раки, постарайтеся сьогодні абстрагуватися від чужих претензій або спроб натиснути на вас. Ви самі прекрасно знаєте, чим зайнятися. Пройде час і ви скеруєте свої думки у правильне річище.
Лев
Леви, постарайтеся, щоб метушня, поспіх і спокуси не торкнулися вашої душі в цей день. Нехай будь-яке рішення "дозріє", перш ніж ви його приймете, а всякий вчинок буде продиктований тільки вашою особистою волею.
Діва
Діви, щоб все було саме так, як ви хочете, підіть від всіх, прогуляйтеся на свіжому повітрі або дозвольте собі просто посидіти на лавці в парку або на березі річки. А може бути, ви знаєте якісь медитативні техніки? Це виявилося б дуже до речі.
Терези
Терези, сьогодні варто дивитися на світ широко та об'єктивно. Це дуже потрібно, тому що ви неодноразово зіткнетеся з ситуаціями, коли однобокість або надто вузький погляд створить масу суперечностей і проблем. Гнучкість – ось те, про що ви повинні пам'ятати сьогодні щогодини та щохвилини.
Скорпіон
Скорпіони, будь-які конфлікти інтересів і суперечності бажано вирішувати швидко. Від цього залежить ефективність того, чим ви займаєтеся. До того ж, невирішені своєчасно проблеми можуть перерости у складні моменти, які надалі будуть тягнути вас назад і псувати настрій.
Стрілець
Стрільці, сьогодні ризикуйте! Девіз для вас – несподівано, нестандартно, з ризиком. Так ви зумієте забезпечити бажану динаміку в справах.
Козеріг
Козероги, не впадайте в крайнощі. Приміром, абсолютно не виправданий необдумана стрімкість. Тому що результат від цього може бути плачевним для вас.
Водолій
Водолії, якщо з вас так і фонтанує енергія, а ви не знаєте, куди її діти, то згадайте про улюблені місця розваг. Це може бути, новий особистий рекорд в грі або заняття у спортивному залі доставить вам задоволення.
Риби
Риби, сьогодні день створений для хорошого настрою. Тож посміхайтеся та даруйте позитив навколишнім. Проведіть день у колі друзів та рідних!
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