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Гороскоп на 6 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Свіжий гороскоп на сьогодні, 6 квітня 2019 року, – у нашій статті. Астрологи радять акумулювати сили та енергію, бо сьогоднішній день принесе вам чимало випробувань. Дізнайтеся, чого очікувати вам!
Сьогодні на першу половину дня не варто будувати серйозних планів. Ранок допоможе витримати значне емоційне і фізичне напруження, але не залишить енергії для нових справ. Фактор удачі може спрацювати в останній момент, у хвилину кризи.
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Гороскоп на сьогодні, 6 квітня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні вам не варто покладатися на одну лише удачу. Поряд з вірою у себе, потрібні будуть холодний розум, самокритичність і об'єктивність. Варто ретельніше планувати справи на наступний день: навіть при везінні, яке вас супроводжує, очікуються незалежні від вас фатальні затримки і обмеження. Одним з найважливіших стане питання кар'єри.
Телець
У професійному відношенні ви можете серйозно просунутися вперед. Ваші компетентність, ерудиція в суміжних з професією областях найкращим чином розкриються на роботі. Сьогодні оптимальний стиль поведінки – компроміс. Розумні поступки дуже допоможуть у справі.
Близнюки
Близнюкам доведеться діяти не тільки у своїх інтересах. Є шанс допомогти другу, надати послугу партнеру або впливовій особі, вступити в команду, штаб, групу підтримки. Не варто випускати таку можливість, вона позитивно відіб'ється на вашому майбутньому. Друзям може стати в пригоді ваш технічний або комунікаційний талант.
Рак
Настав період для здійснення великих змін у вашому житті, для зміни професійної орієнтації. Можливості, які постануть перед вами, так несподівано, що здатні збентежити. Розберіться у своїх бажаннях. Чого ж вам насправді не вистачає?
Лев
Сьогодні Левам випаде нагода продемонструвати свій талант, авторитет і особисту харизму. Починання, розпочате з цією метою, дасть добрі плоди зараз і в майбутньому. Вашим слабким місцем може бути правовий статус, рівень професіоналізму або стан здоров'я. Якщо в цих сферах у вас проблеми, не варто їх перевантажувати: поразка малоймовірна, але перешкоди виникнуть.
Діва
Сьогоднішній день – відмінний час для рішучих дій. На порозі стоїть удача, а бажання виконуються майже миттєво. Ви наближаєтеся до одного з найщасливіших періодів свого життя. Наберіться терпіння – чекати залишилося недовго.
Терези
Терезам сьогодні краще не ставити на перше місце власні інтереси. 6 квітня важливішою є позиція іншої людини, вашого партнер або противника. Зірки радять дочекатися чужого рішення і поважати чужу думку, тим більше, що багато в чому вона буде співзвучною з вашою. Варто приготуватися і до того, що деякі пункти договору або правил гри вам не сподобаються. Можливо, тут зіграє роль стара ворожнеча.
Скорпіон
Тенденції цього дня сприяють зміцненню вашого соціального становища і матеріального благополуччя. Не дратуйте зайвою самовпевненістю своїх опонентів: їх чимало, добре, якщо не стане ще більше. Проявіть властивий вам такт, краще нікого не ображати, тим більше незаслужено.
Стрілець
Стрільцям день додасть віри в себе, свій рейтинг і творчий потенціал, дасть енергію для включення в гру або боротьбу. Незважаючи на сильну позицію, зараз вам не варто бути одинаком і з будь-ким сваритися. Важливо підтримувати хороші відносини з потенційними конкурентами по бізнесу, з ідеологічними противниками, суперниками по грі. Тим більше важливо, якщо це ваш учень, партнер чи вихованець.
Козеріг
Ймовірно, ваші доходи сьогодні збільшаться, цікаво, що це може статися зовсім не за рахунок збільшення зарплати. Нудьги і зневіри на роботі та вдома можна з легкістю уникнути, якщо відправитися в поїздку. Нові знайомства розширять горизонти та будуть приємними.
Водолій
Ймовірно, ваші справи будуть в порядку. У контактах може бути повне розуміння, ваші можливості значно зростуть практично у всіх сферах. Постарайтеся не зіпсувати стосунки, що склалися з колегами. Мабуть, зараз краще поступитися.
Риби
Сьогодні зірки закликають Риб бути далекоглядними стратегами, не піддаватися хвилинним поривам і прораховувати всі починання. Якість в цю добу не менш важливий критерій, ніж престиж, а розумна економія і консерватизм іноді будуть краще за марнотратство і прогрес.
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