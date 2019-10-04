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Гороскоп на 5 жовтня 2019: Козерогам і Тельцям варто зважитися на виправданий ризик
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 5 жовтня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні важливо не перейти межі розумного, тримати слово, залишатися в правових рамках, приймати об'єктивні обмеження, не створювати небезпечних прецедентів. Небажано вступати в принципову суперечку: це шлях до швидкого загострення конфлікту. Можливі погані зовнішні умови, Не рекомендуються починання, розваги, покупки та романтичні заходи.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 5 жовтня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні Овни легко піддаються оптимізму і в цілому щасливі. Але це не найкращий день для конкретних починань: запізніла спроба щось виправити, як і поспішний новий крок, обіцяють більше шкоди, ніж користі. Однією з проблем може стати ідеалізм, можна переоцінити партнера або не розгледіти потенціал суперника. Краще присвятити цю добу пошуку, вільним подорожам, творчості та романтиці.
Телець
Ви укладете надзвичайно вигідну для себе угоду, яка принесе користь обом сторонам. При цьому вирішальне значення матиме взаємна симпатія. Використовуйте цей сприятливий момент і доведіть, що саме ви – відповідний партнер для такого роду домовленостей. Те, як ви виконаєте свою частину договору, значною мірою визначить, чи зможете ви і надалі укладати подібні угоди.
Близнюки
Деякі Близнюки сьогодні не зможуть впоратися зі своїм дратівливим настроєм. Як наслідок, може початися конфлікт, під час якого будуть взаємні образи. Можна підстрахуватися, запланувавши на суботу справи за межами будинку. Тим, хто поки самотній, слід побоюватися неприємних епізодів у транспорті (наприклад, спілкування з грубіяном). Вечір компенсує всі переживання. Є надія, що субота закінчиться на романтичній ноті.
Рак
Сьогодні Раки здатні впоратися з подвоєною кількістю завдань на хвилі емоційного підйому. Зірки нагадують, що в такому настрої багато хорошого, але є і мінус – "відрив"в від реальності. Важливо не давати обіцянок, які ви не можете виконати, а також не вірити чужим обіцянкам, які явно розходяться з законом і з доводами логіки. Особливо шкідлива довірливість в питаннях здоров'я, нерухомості і кар'єри.
Лев
Цей день більше розташовує до неспішного виконання повсякденних обов'язків. Не плануйте занадто багато справ – надмірні фізичні навантаження зараз протипоказані. Намагайтеся більше часу проводити на свіжому повітрі в компанії приємних людей.
Діва
Дів сьогодні може захопити якийсь дивний проєкт. Поділіться цим захопленням з кимось із близьких людей. Можливо, слова цієї людини подіють позитивно. В іншому субота пройде без сенсаційних пригод. Вечір варто присвятити домашнім справам (наприклад, зайнятися прибиранням). Тим, хто давно хотів оновити гардероб, варто відправитися за покупками.
Терези
Сьогодні обстановка і психологічна атмосфера роблять життя Терезів щасливим, а ось особисті тенденції не такі однозначні. Вірогідні зміни в способах зв'язку і недавніх маршрутах. У цей день корисно запастися оптимізмом та прихильниками. Не варто поспішати з конкретною персональною або спільною ініціативою, якщо це не "проба пера".
Скорпіон
Зараз вдалий час для того, щоб проявити активність. Те, що раніше представляло певну складність, зараз виявиться під силу. Правда, для врегулювання проблем вам доведеться чимось пожертвувати, і, можливо, це торкнеться когось із вашого найближчого оточення. Але, на жаль, іншого виходу немає.
Стрілець
Багатьом Стрільцям цей день подарує цілу гаму яскравих емоцій. Можливо, буде отримана якась нагорода (наприклад, в спортивному змаганні, в інтелектуальній вікторині або в інших видах конкурсів). Тим, хто активно будує любовні стосунки, судилося отримати ще один доказ щирих почуттів своєї половинки. Стрільцям, що перебувають в тривалих відносинах, варто проявити трохи більше винахідливості, щоб освіжити цей роман чи шлюб.
Козеріг
Сьогодні Козерогам важливо не помилитися, прийнявши зону потенційної небезпеки за зону довіри, везіння і безумовного захисту. Цей день допоможе вам знайти внутрішню духовну опору, але не усуне з вашого шляху можливий ризик, наприклад, партнерський або кар'єрний. Зірки радять нічого не робити, поки ви не знайшли потрібну інформацію. Можливо, для цього вам доведеться зв'язатися зі старими друзями.
Водолій
Обов'язково беріть на себе відповідальність за можливі неполадки, інакше ваша войовничість може лише спровокувати виникнення нездорової робочої атмосфери. Остерігайтеся поспішних реакцій. Будьте готові до того, що сьогодні вам навряд чи вдасться знайти остаточне рішення ваших проблем.
Риби
Для Риб головним завданням на вихідний стане повноцінне дозвілля. Тим, хто змушений піти на роботу, слід працювати в помірному темпі, не витрачаючи останні сили. Увечері цього дня, швидше за все, відбудеться відповідальна розмова. Можливо, доведеться визначати долю тривалих відносин або, навпаки, обговорювати з новим партнером свої надії і сподівання. Рибам, в чиїх сім'ях є діти, рекомендується проводити разом з ними весь вихідний, не відволікаючись на побут і рутину.
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