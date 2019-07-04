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Гороскоп на 5 липня 2019: Скорпіонам і Дівам пощастить у коханні
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 5 липня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні гороскоп радить всім знакам Зодіаку знайти справу до душі, більше читати і відпочивати на природі. Можливі також цікаві пропозиції, які приведуть до конструктивних і, безсумнівно, приємних змін.
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До вашої уваги прогноз на цей день українською мовою!
Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Ймовірно, в першій половині дня домашні клопоти або побутові проблеми займуть весь ваш час. Не виключено, що завищена самооцінка або зневажливе ставлення до співрозмовника стане причиною конфлікту, який вирішиться не на вашу користь. У другій половині дня сприятливі активний відпочинок, розваги, прогулянки.
Телець
Розмови на важливі теми краще відкласти на інший день. Людина, з якою ви хочете поговорити, буде злою, роздратованою або занадто втомленою, щоб правильно сприймати все, що ви скажете. Краще відкласти цю розмову на день, коли і ви, і вона будете в нормальному настрої. Подбайте про себе сьогодні, порадуйте себе.
Близнюки
Цей день принесе вам купу позитивних емоцій. Ваші родичі заслужено похвалять вас за успіхи. Також ви нарешті придбаєте одну річ, необхідну для вашого хобі. Ви випадково знайдете цей предмет під час вечірньої прогулянки магазинами.
Рак
Сьогодні ви перегляньте своє ставлення до романтичних зв'язків. Ви зробите висновок, що гідні кращого, і не станете підпускати до себе слабких претендентів. Підніміть планку, і тоді непотрібні вам люди відразу ж зникнуть з вашого життя. З вами залишаться ті, хто дійсно цікавиться і хоче бути поруч. Скоро ви знайдете свою ідеальну половинку.
Лев
Зірки радять Левам знайти справу до душі, більше читати і відпочивати на природі. Ви так багато працюєте, що забули навіть про сімейні справи і відпочинок.
Діва
Не витрачайте час на те, щоб когось у чомусь переконати. Розмови ні до чого не приведуть, свою правоту доводьте не словом, а ділом. А ось винахідливість і навіть в якійсь мірі хитрість можуть послужити непогану службу.
Терези
Тиждень хороший для активізації партнерських відносин: настав час забути про старі, перевірені зв'язки і постаратися обзавестися новими. Уважно стежте за знаками, що подає вам доля, не пропустіть свій зоряний шанс. Ключ до успіху: ретельний контроль слів і вчинків.
Скорпіон
Отримавши складне службове завдання, не лякайтеся і не відмовляйтеся від нього. Зірки пророкують, при належній старанності ви вийдете переможцем і заслужите повагу колег. У сімейних і дружніх відносинах пануватимуть мир, спокій і добробут.
Стрілець
Легкість на підйом – ось, що вам потрібно сьогодні. Можливі цікаві пропозиції, які приведуть до конструктивних і, безсумнівно, приємних змін. Не бійтеся розлучатися з минулим. Те, що віджило, більше не знадобиться. Нехай життя увійде в нове річище.
Козеріг
Астрологи радять Козерогам з більшою повагою ставитися до своїх партнерів і почати приймати їх думку. У роботі краще дотримуйтеся колективної думки, якщо в чомусь невпевнені, сміливо запитуйте. Хороший день для подорожі або поїздки в інше місто.
Водолій
Сьогодні варто зайнятися зміцненням свого фізичного здоров'я. Будь-які оздоровчі процедури підуть вам на користь, але намагайтеся не доводити себе до виснаження. Будьте щирими з тими, хто вами дорожить.
Риби
Не ігноруйте старих друзів, можливо, вам доведеться до них звернутися за порадою чи допомогою. Вдало складатимуться переговори і ділові бесіди, тому не відмовляйтеся від роботи. Оточіть себе всім, що приносить естетичне і моральне задоволення.
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