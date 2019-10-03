Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя Ліга Європи

Гороскоп на 4 жовтня 2019: Скорпіони та Тельці відчують впевненість

  • 12
Гороскоп на день - фото 1
Гороскоп на день

Актуальний гороскоп на сьогодні, 4 жовтня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Дізнайтесь, що ж зорі та планети пророкують саме вам сьогодні! Астрологічний прогноз для кожного знаку Зодіаку. Сьогодні доволі суперечливий день, коли бажання не будуть збігатися з можливостями, а результат вийде незадовільним.

І ще: Місячний календар стрижок на жовтень 2019: дні, коли стригти волосся

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 4 жовтня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 4 жовтня 2019: Скорпіони та Тельці відчують впевненість - фото 307608

Вдалий день, щоб провести його з сім'єю та родичами. Будьте відкриті у своїх справах, проявляйте допитливість, і у вашому житті все буде добре. На першому місці у вас сьогодні буде турбота про будинок. Але щоб не дратуватися, постарайтеся не звертати уваги на дрібниці і розташувати до себе домочадців.

Телець

Гороскоп на 4 жовтня 2019: Скорпіони та Тельці відчують впевненість - фото 307600

Ваш життєвий потенціал сьогодні на високому рівні, ви відчуваєте впевненість. Це допоможе вам використовувати свою енергію, залучаючи оточуючих до участі у власних планах і проєктах. Приділіть більше уваги харчуванню та відпочинку.

Близнюки

Гороскоп на 4 жовтня 2019: Скорпіони та Тельці відчують впевненість - фото 307611

Ви поринете в романтичні почуття, можливо цікаве знайомство з іноземцем. Будьте відкриті до нових зв'язків, але не втрачайте голови. Сьогодні ви також вдало зможете поєднати відпочинок і роботу. Саме час налагодити партнерські зв'язки і знайти соратників.

Рак

Гороскоп на 4 жовтня 2019: Скорпіони та Тельці відчують впевненість - фото 307601

Рак ризикує пережити почуття розчарування стосовно чогось або когось. Можливо навіть, що цим "кимось" виявиться він сам! Вибити його з колії і змусити переживати сьогодні здатна будь-яка дрібниця або невелика критика з боку.

Лев

Гороскоп на 4 жовтня 2019: Скорпіони та Тельці відчують впевненість - фото 307607

Леви зможуть сповна насолодитися кожною хвилиною! Відвернувшись від справ, вони поринуть у "тут і зараз". У цей день вони не налаштовані поспішати – Леви перебувають в гармонії зі світом і зуміють сповна відчути, що таке справжні почуття і справжнє життя.

Діва

Гороскоп на 4 жовтня 2019: Скорпіони та Тельці відчують впевненість - фото 307605

Дівам навряд чи вдасться уникнути плутанини, пов'язаної з грошима. Можливо, вона непомітно перевищила свій бюджет, зробила не ту покупку або ж існує неясність з її рахунком у банку. З'ясуватися може що завгодно, і Діва має бути до цього готова.

Терези

Гороскоп на 4 жовтня 2019: Скорпіони та Тельці відчують впевненість - фото 307606

Терезам може прийти в голову ідея, яка найрадикальнішим чином змінить їх життя. Ці грандіозні плани можуть стосуватися кар'єри, особистого життя або інших сфер. Однак, спочатку дайте можливість своїм революційним ідеям визріти або просто відкладіть їх на потім.

Скорпіон

Гороскоп на 4 жовтня 2019: Скорпіони та Тельці відчують впевненість - фото 307610

Сьогодні зорі радять Скорпіонам згадати про свої напівзабуті мрії. А може, ситуація сама нагадає про них. У будь-якому випадку, Скорпіонам варто зануритися в світ фантазій, в якому немає меж і можливо все. Ваше мислення буде яскравим і образним, а творчий потенціал на висоті.

Стрілець

Гороскоп на 4 жовтня 2019: Скорпіони та Тельці відчують впевненість - фото 307604

Гороскоп радить Стрільцям серйозніше ставитися до своїх снів. Вони обіцяють бути яскравими як ніколи, а межа між ними і реальністю – на подив хиткою. Іншими словами, яким би сьогодні не був сон – навіть зовсім фантастичним – зорі радять, прокинувшись, заглянути в сонник.

Козеріг

Гороскоп на 4 жовтня 2019: Скорпіони та Тельці відчують впевненість - фото 307603

Ви дізнаєтеся безліч цікавих історій. Можливо, ви їх прочитаєте або навіть почуєте від когось. День налаштовує на творчість, тому ви можете щось вигадати або створити. Якщо у вас з'явиться гарна ідея для історії, запишіть її відразу, як тільки вигадаєте.

Водолій

Гороскоп на 4 жовтня 2019: Скорпіони та Тельці відчують впевненість - фото 307609

Атмосфера на роботі буде сьогодні доволі напруженою. Це може перешкодити вам реалізовувати проєкти. Відпустіть ситуацію і постарайтеся не ображатися на людей. Побалуйте себе чимось після роботи, щоб зняти напругу.

Риби

Гороскоп на 4 жовтня 2019: Скорпіони та Тельці відчують впевненість - фото 307602

Сьогоднішні робочі розмови здадуться вам дивними. Ви захочете змінити тему або навіть швидше залишити роботу. Така атмосфера буде для вас токсична, тому постарайтеся якомога швидше опинитися вдома, у своєму маленькому Всесвіті, де ви знайдете спокій і умиротворення.

Читайте також: Гороскоп на жовтень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило
  • Вчора, 16:21
  • 503
Гороскоп на жовтень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку
  • 01 жовтня, 08:55
  • 5039
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1796747
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Гороскоп на день