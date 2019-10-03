На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 4 жовтня 2019: Скорпіони та Тельці відчують впевненість
-
- 12
Актуальний гороскоп на сьогодні, 4 жовтня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Дізнайтесь, що ж зорі та планети пророкують саме вам сьогодні! Астрологічний прогноз для кожного знаку Зодіаку. Сьогодні доволі суперечливий день, коли бажання не будуть збігатися з можливостями, а результат вийде незадовільним.
І ще: Місячний календар стрижок на жовтень 2019: дні, коли стригти волосся
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 4 жовтня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Вдалий день, щоб провести його з сім'єю та родичами. Будьте відкриті у своїх справах, проявляйте допитливість, і у вашому житті все буде добре. На першому місці у вас сьогодні буде турбота про будинок. Але щоб не дратуватися, постарайтеся не звертати уваги на дрібниці і розташувати до себе домочадців.
Телець
Ваш життєвий потенціал сьогодні на високому рівні, ви відчуваєте впевненість. Це допоможе вам використовувати свою енергію, залучаючи оточуючих до участі у власних планах і проєктах. Приділіть більше уваги харчуванню та відпочинку.
Близнюки
Ви поринете в романтичні почуття, можливо цікаве знайомство з іноземцем. Будьте відкриті до нових зв'язків, але не втрачайте голови. Сьогодні ви також вдало зможете поєднати відпочинок і роботу. Саме час налагодити партнерські зв'язки і знайти соратників.
Рак
Рак ризикує пережити почуття розчарування стосовно чогось або когось. Можливо навіть, що цим "кимось" виявиться він сам! Вибити його з колії і змусити переживати сьогодні здатна будь-яка дрібниця або невелика критика з боку.
Лев
Леви зможуть сповна насолодитися кожною хвилиною! Відвернувшись від справ, вони поринуть у "тут і зараз". У цей день вони не налаштовані поспішати – Леви перебувають в гармонії зі світом і зуміють сповна відчути, що таке справжні почуття і справжнє життя.
Діва
Дівам навряд чи вдасться уникнути плутанини, пов'язаної з грошима. Можливо, вона непомітно перевищила свій бюджет, зробила не ту покупку або ж існує неясність з її рахунком у банку. З'ясуватися може що завгодно, і Діва має бути до цього готова.
Терези
Терезам може прийти в голову ідея, яка найрадикальнішим чином змінить їх життя. Ці грандіозні плани можуть стосуватися кар'єри, особистого життя або інших сфер. Однак, спочатку дайте можливість своїм революційним ідеям визріти або просто відкладіть їх на потім.
Скорпіон
Сьогодні зорі радять Скорпіонам згадати про свої напівзабуті мрії. А може, ситуація сама нагадає про них. У будь-якому випадку, Скорпіонам варто зануритися в світ фантазій, в якому немає меж і можливо все. Ваше мислення буде яскравим і образним, а творчий потенціал на висоті.
Стрілець
Гороскоп радить Стрільцям серйозніше ставитися до своїх снів. Вони обіцяють бути яскравими як ніколи, а межа між ними і реальністю – на подив хиткою. Іншими словами, яким би сьогодні не був сон – навіть зовсім фантастичним – зорі радять, прокинувшись, заглянути в сонник.
Козеріг
Ви дізнаєтеся безліч цікавих історій. Можливо, ви їх прочитаєте або навіть почуєте від когось. День налаштовує на творчість, тому ви можете щось вигадати або створити. Якщо у вас з'явиться гарна ідея для історії, запишіть її відразу, як тільки вигадаєте.
Водолій
Атмосфера на роботі буде сьогодні доволі напруженою. Це може перешкодити вам реалізовувати проєкти. Відпустіть ситуацію і постарайтеся не ображатися на людей. Побалуйте себе чимось після роботи, щоб зняти напругу.
Риби
Сьогоднішні робочі розмови здадуться вам дивними. Ви захочете змінити тему або навіть швидше залишити роботу. Така атмосфера буде для вас токсична, тому постарайтеся якомога швидше опинитися вдома, у своєму маленькому Всесвіті, де ви знайдете спокій і умиротворення.
Читайте також: Гороскоп на жовтень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку
-
18:23Джордж Мартін натякнув на несподіваний фінал історії у Грі престолів
-
18:13У мережі показали одну з особливостей камери смартфона Pixel 4
-
18:01Гороскоп на 4 жовтня 2019: Скорпіони та Тельці відчують впевненість
-
17:51Архівне відео зі зйомок Гаррі Поттера до сліз розчулило мережу
-
17:42Rotten Tomatoes назвала найкращі фільми жахів за останнє десятиріччя
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:21Ця риса характеру – одна з найнеприємніших
-
17:13Компанія Chevrolet представила родстер Corvette Stingray
-
17:05Ідеальний подарунок на День вчителя: 5 книг, які сподобаються педагогам
-
16:55Гаряча дружина ексфутболіста Динамо позувала без білизни
-
16:43Названо "найсильніші" паспорти світу: Україна трішки піднялась
-
16:25Лікарі розповіли про шкоду чаю з молоком
-
16:13Чоловік подав до суду на банк сперми: причина вас здивує
-
15:57Американець приїхав у McDonald's на моторизованому дивані: кумедне відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:41Xiaomi показала тизер загадкового смартфона Redmi
-
15:25Еволюція Джокера у кіно: хто з акторів найкраще втілив роль лиходія
-
15:13Tesla встановила новий приголомшливий світовий рекорд
-
14:52Ці засоби категорично не можна використовувати для гоління
-
14:40Сінді Кроуфорд вразила шанувальників пікантним фото у сауні
-
14:18Reebok і Adidas спільно випустили кросівки
-
13:51Схудла на 20 кг: у мережі спливли знімки Насті Каменських 10-річної давності
-
13:34Кубок України: результати жеребкування, хто зіграє в 1/8 фіналу
-
13:19Нардеп Тищенко пояснив формулу Штанмаєра на прикладі надувної ляльки: курйозне відео
-
12:50Художник перетворив сучасні меми в живопис Стародавнього Єгипту
-
17:05Ідеальний подарунок на День вчителя: 5 книг, які сподобаються педагогам
-
15:25Еволюція Джокера у кіно: хто з акторів найкраще втілив роль лиходія
-
12:10ТЕСТ: Вгадай відомий фільм за поцілунком
-
12:00Куди піти у Києві: 7 подій жовтня, які не можна пропустити
-
10:52Пікантний фінал розмови прямо в Раді: як виглядає красуня, з якою спілкувався Кива
-
07:17Погода в Україні 3 жовтня: на заході похолодання і грози
- 02 жовтня
-
21:55Незвичайні види сексу, які однозначно слід спробувати
-
18:11Як Том Круз гостював у Львові і куди він вирушить далі: фото
-
16:2110 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило
-
14:45Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
-
12:00ТЕСТ: Яку пісню MELOVIN присвятив саме тобі
-
07:16Погода в Україні 2 жовтня: прогноз на останній теплий день
- 01 жовтня
-
22:17Жінки люблять вухами: які слова їх збуджують
-
21:29Аталанта – Шахтар: відео голів та огляд матчу ЛЧ 1 жовтня 2019
-
18:00Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
-
14:14Не забувайте вмикати фари! З 1 жовтня поліція почне штрафувати водіїв
-
11:35Том Круз у Києві: про що актор розмовляв з Володимиром Зеленським
-
10:15ТЕСТ: Яку каву тобі принесуть у ліжко
-
08:55Гороскоп на жовтень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку
-
07:16Погода в Україні 1 жовтня: точний прогноз по містах
- 30 вересня
-
23:15Ефектні фото зі зйомок порно 80-х, які варто побачити (18+)
-
19:33Найкращі додатки для планування подорожі, які мають бути на вашому смартфоні
-
17:20Слухайте українську музику! Найкращі нові пісні вересня 2019, які вас вразять
-
15:15Нові фільми жовтня 2019: найкращі кінопрем'єри місяця
-
13:15Зіркові двійники: ТЕСТ, чи впізнаєш ти улюблених акторів