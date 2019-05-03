Гороскоп на 4 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 4 травня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні у центр уваги краще поставити стратегічні плани, комплекс матеріальних, економічних і господарських завдань. Добре давати тверезу оцінку наявним на цей момент досягненням, підводити підсумки, уточнювати плани. А ось на фізичному, психологічному і побутовому рівні корисно навести порядок, позбутися непотрібного.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 4 травня 2019

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Сьогодні Овни налаштовані на спілкування, інформаційний пошук, мобільність і динаміку. Комунікабельність, здатність до навчання, загальна рухливість подвійно актуальні для Овнів, народжених в середині квітня. Щоб ці якості принесли гідні плоди, важливо проявити активність в першій половині доби. При цьому краще не давати волі своїм поганим звичкам і рисам характеру, наприклад, дратівливості чи нелагідності.

Сьогоднішній день символізує підбивання підсумків. Ваше фінансове становище – більшою мірою відображає ваші справи. Сьогодні постарайтеся зробити все, щоб з користю розпорядитися вільним часом.

Життєвий потенціал є на найнижчому рівні, тому не слід проявляти активність у сфері професійної діяльності, займатися комерцією або творчістю. Зростає ймовірність помилок в роботі та некоректній поведінці у спілкуванні з оточуючими. Сьогодні варто розпочати планування нової важливої справи.

Сьогодні зірки радять Ракам стати терплячішими стосовно співрозмовників. В першу чергу, варто проявити поблажливість до тих, хто старші за віком або досвідченіші за вас: швидше за все, вам варто чогось повчитися у цих людей, замість того, щоб полемізувати з ними. Нових дискусій в цю добу краще не затівати. Не обіцяють успіху й знайомства, романтичні контакти чи спроби примирення.

Цей день перевірить щирість ваших намірів. Будучи налаштованими на успіх, ви багато чого досягнете на роботі і в особистому житті. Приділіть велику увагу членам своєї сім'ї. Потрібно вірити і любити, а не вдаватися до перевірок і різним іспитів на вірність.

Використовуйте будь-яку можливість змінити на краще своє особисте життя. Проявіть мудрість і витримку – це єдиний спосіб уникнути необдуманих дій стосовно дорогої людини. Проведіть час в спокійній сімейній обстановці. Відпочинок на природі допоможе відновити сили. Зі здоров'ям можуть виникнути проблеми – нервовий зрив досить імовірний. Слід побоюватися інфекційних захворювань, не можна зловживати спиртним.

Двоякий день. З одного боку, будуть сильні негативні тенденції попередніх днів, а з іншого – з'являться можливості для зміни ситуації в кращу сторону. Головні умови успіху – надмірна увага і швидкість реакції, природні гнучкість і делікатність. У другій половині дня ви можете отримати звістку, до якої зовсім не готові.

Сьогодні зірки радять Скорпіонам доводити почате до кінця. Можливо, ви зіткнетеся з не найприємнішою частиною поставленого завдання, але будуть і позитивні моменти, які винагородять вас за турботу. На цей день краще не планувати розважальні заходи, романтичні зустрічі і пасивний відпочинок. Не завадить увага до свого власного здоров'я, зокрема, до реакції на ліки.

У цей день ваші справи можуть загальмуватися, а зусилля не досягнуть мети. І все через те, що вам буде важко правильно вибрати точку прикладання сил. Вас можуть використовувати у корисливих цілях. Не погоджуйтеся міняти роботу, навіть якщо вам пообіцяють золоті гори.

День пасивного відпочинку. Використовуйте сприятливий момент для обмірковування або рішення відкладених справ. В особистому житті належить знайти компроміс між тим, що хочеться, і тим, що необхідно зробити. Все вдало вирішиться, якщо ви будете діяти за своїм звичаєм обдумано і обережно.

Водоліям сьогодні варто зберігати пильність в контактах і поїздках, критичніше оцінювати навіть позитивну інформацію. У хороших новинах буде своя неприємна сторона, і навпаки. Так само можливі успіхи і неприємності в дорозі. Чи не найкращий момент для відвертих бесід, знайомств, оформлення документів, відсилання важливих листів і повідомлень. Не завадить акуратність при використанні старих каналів зв'язку.

Перша половина дня може бути безрадісною. Бізнесменам зірки не радять поспішати з інвестиціями. Краще дочекатися більш слушних умов і після цього діяти впевнено. До вечора все може змінитися. Ймовірно виникне подія, яка виявиться яскравою і незабутньою. Не бійтеся ризикувати.

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