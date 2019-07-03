На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 4 липня 2019: Діви та Терези нарешті проявлять себе сповна
-
- 42
Актуальний гороскоп на сьогодні, 4 липня 2019 року, – у нашій статті. Дізнавайтесь астрологічний прогноз та будьте в курсі того, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
У цей день зорі віщують для більшості представників різних знаків Зодіаку надзвичайно легкий і не надто насичений день. Втім, декому доведеться добряче попітніти, аби досягти бажаного результату, і мова йде не лише про заняття у спортзалі. Дізнайтесь, що на вас чекає у цей день!
Читайте також: Місячний календар стрижок на липень 2019: коли стригти волосся
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 4 липня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Четвер у Овнів буде надзвичайно легким і невимушеним. Сьогодні ви зможете приділити час не лише своїм рідним, а й сповна віддатися собі. Цілком імовірно, що у цей день на вас чекає глобальний шопінг або просто відпочинок десь біля басейну. Щоб день був для вас ідеальним – спробуйте не напрягатися!
Телець
Сьогодні на Тельців чекає справжнісінький сюрприз. Зорі віщують не лише довгоочікувану СМС'ку зі сповіщенням про надходження авансу, а й зустріч, на яку ви так довго чекали. Цілком імовірно, що у цей день до вас приїде хтось з рідних, кого ви давно не бачили. Головне – не планувати нічого на вечір!
Близнюки
На Близнюків сьогодні чекає неабиякий успіх. Усе, за що б ви не бралися, приноситиме бажаний результат. Головне – не лінуватися та прикладати максимум зусиль. Зорі рекомендують ввечері приділити трішки часу собі, адже після насиченого робочого дня вам однозначно необхідно добряче відпочити!
Рак
Для Раків четвер буде насичений і активний. Зранку бажано приділити трішки часу собі та зайнятися фізичною активністю. Це дозволить трішки розрухатися та почуватися максимально продуктивним під час робочого дня. Ввечері ж варто трішки відпочити, адже попереду на вас чекає насичені вихідні дні!
Лев
Леви у цей день зможуть відчути себе справжніми "королями ситуації". Все, за що б ви не бралися, буде виходити та приноситиме максимальний результат. Головне – не напружуватися та налаштуватися на те, що у вас абсолютно все сьогодні вийде. Не забувайте також про відпочинок, адже літо – ідеальна пора для того, щоб думати не лише про роботу!
Діва
Зорі віщують для Дів день, сповнений приємностей. Керівництво оцінить всі ваші старання, що може позитивно вплинути на заробітну плату. Найважливіше у цей день – не перегнути палицю, адже ваш бос може подумати, що ви готові робити значно більше, причому на волонтерських засадах!
Терези
Для Терезів четвер буде шаленим і насиченим, але це зовсім не означає, що вони будуть стомленими під кінець дня. Просто потрібно бути готовими до того, що у цей день ви зможете отримати максимум задоволення від усього, що відбувається. Головне – берегти сили, адже вони вам точно знадобляться!
Скорпіон
Четвер буде насиченим і для Скорпіонів. Будьте готовими до того, що ранок вас однозначно не вразить: він буде максимально лінивим. Натомість ввечері на вас чекатиме величезна кількість роботи, яка вас однозначно втомить. Головне – не напружуватися та не налаштовувати себе на негатив у цей день.
Стрілець
Зорі рекомендують Стрільцям у цей день приділити трішки уваги власному здоров'ю. Цілком імовірно, що саме в цей день у вас почне рости зуб мудрості або банально прихопить живіт після того, як ви об'їлися черешень. Головне – завжди мати з собою павербенк, адже хтозна, скільки часу потрібно буде провести у черзі до спеціаліста!
Козеріг
У цей день Козероги зможуть відпочити, адже добрий бос вирішив не підкидати їм багато роботи. Втім, це зовсім не означає, що потрібно весь четвер просидіти у соцмережах. Головне – дотримуватися балансу, який би не викликав підозри у вашого керівництва. Пам'ятайте, що робота – не вовк. Та й узагалі, ніщо не вовк, крім вовка!
Водолій
Водолії зможуть провести цей день у гармонії з собою. Зорі віщують не лише розслабленість та відпочинок, а й можливість приділити більше часу собі. Ввечері спробуйте влаштувати собі легку і невимушену вечерю, після якої можете влаштувати собі перегляд нових фільмів, на які у вас бракувало часу до того!
Риби
Четвер буде насиченим для Риб, але це зовсім не означає, що ви будете виснаженими по завершенню цього дні. Просто будьте готовими до того, що до вас можуть завітати гості, на яких ви абсолютно не очікували. Головне – не нервуватися та не брати нічого важкого до рук. Бережіть себе та своє здоров'я!
І ще: Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 липня 2019 для знаків Зодіаку
-
21:43Xiaomi Mi CC9e протестували у бенчмарку: результат не вражає
-
21:21Lexus презентував лімітований седан: унікальне авто
-
21:15Вона зверху: п'ять причин, чому ця поза – найкраща
-
21:004 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:53Як правильно їсти ягоди в літню спеку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:43Найбезглуздіші речі, які з собою беруть туристи у подорож
-
20:20Олена Зеленська вийшла в світ у сукні-вишиванці
-
20:14Chrome для кнопкових Android-телефонів вперше показали на фото
-
19:53Модель plus size стала популярною, показуючи свої недоліки
-
19:42Чому не варто худнути перед відпусткою: поради лікарів
-
19:21Простий спосіб зробити помідори для салату смачнішими
-
19:12Кумедна статистика: частина власників iPhone не знають, якою моделлю користуються
-
19:05У Facebook та Instagram стався збій: чому соцмережі не працюють
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:53Дівчина три роки носила дреди, а потім вирішила їх розплутати
-
18:44Гірше, ніж куріння: науковці назвали головну загрозу для здоров'я
-
18:26За скільки годин до сну можна їсти
-
18:17Круті побутові лайфхаки на кожен день, які спростять вам життя
-
18:14Facebook буде боротися з сумнівною медичною інформацією
-
18:00Гороскоп на 4 липня 2019: Діви та Терези нарешті проявлять себе сповна
-
17:57З'явилися характеристики планшета Galaxy Tab A8
-
17:41Люди недооцінюють шкоду пасивного алкоголізму: несподіване дослідження
-
17:22Скільки українці витрачають на ліки в рік: дослідження
-
17:13Максимальна безпека: Tesla Model 3 встановила рекорд краш-тесту Euro NCAP
-
21:15Вона зверху: п'ять причин, чому ця поза – найкраща
-
19:05У Facebook та Instagram стався збій: чому соцмережі не працюють
-
18:17Круті побутові лайфхаки на кожен день, які спростять вам життя
-
15:32Лайся красиво: колоритні українські матюки на всі випадки життя
-
13:50Дематюкація мови: реакція мережі на законпроект Богомолець про заборону матюків
-
11:00День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті
-
07:17Погода в Україні 3 липня: на півдні відчутно посилиться спека
- 02 липня
-
22:525 секс-фішок, які здебільшого можливі лише у порно
-
19:14Якщо дуже хочеться: чим можна сміливо підкріпитися ввечері
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Карла Бруні (18+)
-
14:35ТЕСТ: Дізнайся, який ти літній напій!
-
12:30Відпочинок у Бакоті: чим вражає українська Атлантида і як туди доїхати
-
10:00Як пережити спеку: прості лайфхаки, які врятують вас цього літа
-
07:15Повне сонячне затемнення 2 липня 2019: що можна і не можна робити
- 01 липня
-
21:25Лікарі зруйнували найпопулярніші міфи про секс
-
18:35Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно
-
15:14Як підвищити рівень тестостерону: прості поради
-
12:00Пляжі Києва: найкращі водойми і відкриті басейни, де можна купатися влітку
-
10:45Голос Діти 5 сезон 6 випуск: хто залишився у шоу після вокальних боїв
-
09:15Українцям підвищили пенсії з 1 липня 2019: кому і на скільки
-
07:55Уляна Супрун розповіла несподівану правду про популярні ягоди
- 30 червня
-
21:51Чи здатна кава допомогти вам схуднути
-
20:01Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Золоті піски
-
18:21Скільки українців впевнені у завтрашньому дні: опитування
-
17:25Дівчина тижня: відверта красуня Хлоя Терає, яка зводить з розуму своїми формами (18+)