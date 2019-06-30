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Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 липня 2019 для знаків Зодіаку

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Актуальний гороскоп на українській мові

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 1 – 7 липня 2019!

Перший тиждень липня для деяких знаків Зодіаку принесе вдосталь вдалих моментів, які дозволять показати свій потенціал та проявити нові уміння. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 01.07 – 07.07

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 1, 5
  • Несприятливі дні: 2, 4
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 липня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283356
Гороскоп для Овна

Новий тиждень буде для Овнів ще однією можливістю показати себе та почати рухатись до нових цілей. Зараз сприятливий період для нових знань та зміни пріоритетів. Не бійтесь рухатись вперед, у вас все вийде. А вихідні найкраще присвятити собі.

Телець

  • Сприятливі дні: 1, 2
  • Несприятливі дні: 4, 6
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 липня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283352
Гороскоп для Тельця

У Тельців очікується насичений тиждень, який відкриє для них нових людей та нову інформацію. Намагайтесь не звертати увагу на дрібні перешкоди та неприємності. Позитивний настрій допоможе подолати все, а також принесе приємні бонуси. Представникам цього знаку Зодіаку також не варто забувати про персональний відпочинок.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 2, 7
  • Несприятливі дні: 4, 5
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 липня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283358
Прогноз для Близнят

Зорі пророкують дуже вдалий тиждень для Близнюків, який з кожним днем відкриватиме все більше дверей. Вам варто лише визначити свої пріоритети та не соромитись показати себе. Чудовий час для всіх справ, які ви раніше відкладали.

Рак

  • Сприятливі дні: 5, 7
  • Несприятливі дні: 4, 6
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 липня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283353
Гороскоп для Рака

Цей тиждень дозволить Ракам стати кращими, а також позитивніше налаштувати своє життя. Ваша емоційність може зіграти на руку, адже люди будуть більше до вас дослухатись. Можна сміливо братись за давні плани та цілі, адже невдовзі їх вдасться втілити у життя.

Лев

  • Сприятливі дні: 5, 7
  • Несприятливі дні: 2, 6
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 липня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283345
Гороскоп для Лева

У Левів ідеальний період для покращення своїх стосунків з оточенням. Ваша відкритість дозволить розширити коло знайомих, а також зміцнити дружбу та любов. Заряджайте енергією всіх навколо, а про поганий настрій можна буде забути надовго.

Діва

  • Сприятливі дні: 6, 7
  • Несприятливі дні: 1, 3
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 липня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283354
Гороскоп для Діви

Діви цього тижня в ударі, адже доля підкидатиме їм приємні сюрпризи майже щодня. Звісно ж. краще стримано ставитись до таких подарунків, однак не соромтесь щиро радіти. Що ж до людей навколо, то їх варто відфільтрувати.

Терези

  • Сприятливі дні: 2, 7
  • Несприятливі дні: 3, 5
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 липня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283349
Гороскоп для Терезів

Терези нарешті можуть насолодитись спокоєм та реальною рівновагою у житті. Зорі радять робити те, що подобається, а також не скаржитись на дрібні неприємності. Зараз ваше життя складається якнайкраще, тому можна дозволити собі розслабитись на вихідних в ідеальній компанії.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 6, 7
  • Несприятливі дні: 2, 3
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 липня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

Для Скорпіонів настав дуже сприятливий період у плані творчості, а також стосунків. Зосередьте увагу на тому, чого бажаєте найбільше, та сміливо рухайтесь вперед. Звісно ж, не варто нехтувати почуттями інших людей. Інколи вам потрібно бути чутливішими до свого оточення.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 6, 7
  • Несприятливі дні: 2, 9
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 липня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

Для Стрільців настав час прощатись з усіма звичками та рисами характеру, які заважають досягнути успіху. Ви настільки близько до самореалізації, що було б смішно стояти на місці. Вільний час не забудьте приділити близьким людям, які потребують вашої турботи.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 5, 7
  • Несприятливі дні: 4, 6
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 липня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Головним гаслом тижня для Козерогів повинна стати відмова від надмірного розголошення власних планів. Ваша доля лише у ваших руках, тому краще уникнути зайвих порад та можливого негативу з боку інших людей. Не сумнівайтесь у тих рішеннях, які ви довго обдумуєте.

Водолій

  • Сприятливі дні: 2, 4
  • Несприятливі дні: 5, 7
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 липня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283357
Гороскоп для Водолія

Водоліям для щастя бракує зовсім мало, тому тиждень дозволить повністю перейти на новий рівень. Наведіть лад з речами, зі справами та з емоціями, які можуть тягнути вас назад. Попереду чимало позитивних подій та вражень.

Риби

  • Сприятливі дні: 1, 6
  • Несприятливі дні: 2, 4
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 липня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283348
Гороскоп для Риб

У Риб очікується доволі насичений тиждень, але вам сподобається такий ритм. Правильно організуйте свій час, а вихідні присвятіть вивченню чогось нового. Звісно ж, не забувайте про доброзичливість.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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