На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 липня 2019 для знаків Зодіаку
-
- 44
Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 1 – 7 липня 2019!
Перший тиждень липня для деяких знаків Зодіаку принесе вдосталь вдалих моментів, які дозволять показати свій потенціал та проявити нові уміння. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 01.07 – 07.07
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 1, 5
- Несприятливі дні: 2, 4
Новий тиждень буде для Овнів ще однією можливістю показати себе та почати рухатись до нових цілей. Зараз сприятливий період для нових знань та зміни пріоритетів. Не бійтесь рухатись вперед, у вас все вийде. А вихідні найкраще присвятити собі.
Телець
- Сприятливі дні: 1, 2
- Несприятливі дні: 4, 6
У Тельців очікується насичений тиждень, який відкриє для них нових людей та нову інформацію. Намагайтесь не звертати увагу на дрібні перешкоди та неприємності. Позитивний настрій допоможе подолати все, а також принесе приємні бонуси. Представникам цього знаку Зодіаку також не варто забувати про персональний відпочинок.
Близнюки
- Сприятливі дні: 2, 7
- Несприятливі дні: 4, 5
Зорі пророкують дуже вдалий тиждень для Близнюків, який з кожним днем відкриватиме все більше дверей. Вам варто лише визначити свої пріоритети та не соромитись показати себе. Чудовий час для всіх справ, які ви раніше відкладали.
Рак
- Сприятливі дні: 5, 7
- Несприятливі дні: 4, 6
Цей тиждень дозволить Ракам стати кращими, а також позитивніше налаштувати своє життя. Ваша емоційність може зіграти на руку, адже люди будуть більше до вас дослухатись. Можна сміливо братись за давні плани та цілі, адже невдовзі їх вдасться втілити у життя.
Лев
- Сприятливі дні: 5, 7
- Несприятливі дні: 2, 6
У Левів ідеальний період для покращення своїх стосунків з оточенням. Ваша відкритість дозволить розширити коло знайомих, а також зміцнити дружбу та любов. Заряджайте енергією всіх навколо, а про поганий настрій можна буде забути надовго.
Діва
- Сприятливі дні: 6, 7
- Несприятливі дні: 1, 3
Діви цього тижня в ударі, адже доля підкидатиме їм приємні сюрпризи майже щодня. Звісно ж. краще стримано ставитись до таких подарунків, однак не соромтесь щиро радіти. Що ж до людей навколо, то їх варто відфільтрувати.
Терези
- Сприятливі дні: 2, 7
- Несприятливі дні: 3, 5
Терези нарешті можуть насолодитись спокоєм та реальною рівновагою у житті. Зорі радять робити те, що подобається, а також не скаржитись на дрібні неприємності. Зараз ваше життя складається якнайкраще, тому можна дозволити собі розслабитись на вихідних в ідеальній компанії.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 6, 7
- Несприятливі дні: 2, 3
Для Скорпіонів настав дуже сприятливий період у плані творчості, а також стосунків. Зосередьте увагу на тому, чого бажаєте найбільше, та сміливо рухайтесь вперед. Звісно ж, не варто нехтувати почуттями інших людей. Інколи вам потрібно бути чутливішими до свого оточення.
Стрілець
- Сприятливі дні: 6, 7
- Несприятливі дні: 2, 9
Для Стрільців настав час прощатись з усіма звичками та рисами характеру, які заважають досягнути успіху. Ви настільки близько до самореалізації, що було б смішно стояти на місці. Вільний час не забудьте приділити близьким людям, які потребують вашої турботи.
Козеріг
- Сприятливі дні: 5, 7
- Несприятливі дні: 4, 6
Головним гаслом тижня для Козерогів повинна стати відмова від надмірного розголошення власних планів. Ваша доля лише у ваших руках, тому краще уникнути зайвих порад та можливого негативу з боку інших людей. Не сумнівайтесь у тих рішеннях, які ви довго обдумуєте.
Водолій
- Сприятливі дні: 2, 4
- Несприятливі дні: 5, 7
Водоліям для щастя бракує зовсім мало, тому тиждень дозволить повністю перейти на новий рівень. Наведіть лад з речами, зі справами та з емоціями, які можуть тягнути вас назад. Попереду чимало позитивних подій та вражень.
Риби
- Сприятливі дні: 1, 6
- Несприятливі дні: 2, 4
У Риб очікується доволі насичений тиждень, але вам сподобається такий ритм. Правильно організуйте свій час, а вихідні присвятіть вивченню чогось нового. Звісно ж, не забувайте про доброзичливість.
Читайте також: Місячний календар стрижок на липень 2019: коли стригти волосся
-
21:51Чи здатна кава допомогти вам схуднути
-
21:21Даша Астаф'єва у вузькій спідниці-олівці розбурхала мережу
-
21:001 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:45Як змінилися солодощі після двадцятирічного зберігання
-
20:24Momondo об'єднав людей зі всього світу спільним тату: дивовижне відео
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:01Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Золоті піски
-
19:43Які коктейлі краще не пити в спеку
-
19:18Samsung Galaxy A50 отримав нові можливості камери
-
18:46Так виглядає найменший населений острів світу
-
18:21Скільки українців впевнені у завтрашньому дні: опитування
-
18:00Гороскоп на 1 липня 2019: Овни та Водолії нарешті відпочинуть сповна
-
17:55Віктор Павлік розкрив подробиці свого нового роману
-
17:40Ці продукти не бажано їсти перед засмаганням
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:25Дівчина тижня: відверта красуня Хлоя Терає, яка зводить з розуму своїми формами (18+)
-
17:00Мариновані огірки: смачні рецепти консервацій на зиму
-
16:56Тепер українці за посилки з-за кордону будуть платити податки
-
16:21Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 липня 2019 для знаків Зодіаку
-
16:13Меган Маркл здивувала струнким тілом: фотофакт
-
15:47Сексуальна дзюдоїстка Білодід похвалилася фото в купальнику
-
15:22Потап вперше прокоментував чутки про вагітність Каменських
-
15:00Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно
-
14:44Чи можна пити воду під час їжі
-
14:26Митрополит Єпіфаній закликав молодь заглядати у Біблію стільки ж раз, як і в Google
-
21:51Чи здатна кава допомогти вам схуднути
-
20:01Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Золоті піски
-
18:21Скільки українців впевнені у завтрашньому дні: опитування
-
17:25Дівчина тижня: відверта красуня Хлоя Терає, яка зводить з розуму своїми формами (18+)
-
15:00Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно
-
12:20Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
10:25Нова популярна музика: плейлист найкрутіших пісень літа
-
08:15Місячний календар стрижок на липень 2019: коли стригти волосся
- 29 червня
-
20:47Супрун розповіла, як правильно дозувати засмагу
-
19:20Українці – найсексуальніша нація світу: деталі
-
17:50Кіно вихідного дня: три фільми про літо для гарного настрою
-
14:19Як відчистити білі кросівки в домашніх умовах: дієві лайфхаки
-
12:15Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у липні
-
10:26Свіжа рок-музика: плейлист найкращих нових пісень
-
08:12Це цікаво: як комарі знаходять своїх потенційних жертв
- 28 червня
-
21:53Гарячі спокусниці: Настя Каменських, Тіна Кароль і Оля Цибульська розбурхали мережу
-
18:20Гороскоп на 29 червня 2019: Тельців і Скорпіонів чекає виснажливий день
-
14:54Що відбувається з вашим тілом, коли ви перестаєте тренуватися
-
10:20Зеленський привітав українців з Днем Конституції і влаштував флешмоб: відео
-
07:14Погода в Україні 28 червня: у західних областях очікується похолодання
- 27 червня
-
21:25Найкращі в ліжку: ще одна вагома причина не лінуватися
-
19:31ТЕСТ: Який ти гість на весіллі?
-
17:48Погода в Києві: фото і відео апокаліптичної грози в столиці
-
15:03Кого українці бачать наступним прем'єр-міністром: несподівані результати опитування
-
13:40Чим закінчилися серіали, які ми дуже любили, але так і не додивились