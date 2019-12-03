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Гороскоп на 4 грудня 2019: на Водоліїв та Овнів чекає успішний день
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 4 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Грудень приніс не лише сніг, а й атмосферу свята, тож багатьом знакам Зодіаку захочеться покращити стан своїх справ. З початком зими розпочинається й новий етап у житті, тож дізнайтесь, що зорі підготували для вас саме сьогодні!
І ще: Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 4 грудня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Екватор тижня для Овнів стане дуже позитивним та продуктивним, адже ви впораєтесь з усіма завданнями та справами. Тому вечір можна провести максимально розслаблено або присвятити власним потребам і бажанням. Чудовий день!
Телець
Для Тельців середа пролетить непомітна, але удача буде на вашому боці, тож будь-які труднощі вас оминатимуть. Залишається лише налаштуватись на робочий настрій у першій половині дня і на святковий ввечері. Вмикайте новорічний плейлист та готуйтесь до казки.
Близнюки
У Близнюків новий день грудня навряд чи відрізнятиметься від попереднього, якщо вони нарешті не візьмуться за найважливіші завдання. Ви надто емоційні останнім часом, тому варто спрямувати свою енергію в одне русло.
Рак
Ракам у серед може добряче пощастити, адже удача постійно поряд з тими, хто вірить у краще. Менше переймайтесь через дрібниці та звертайте увагу на справді важливі справи та моменти. Вечір 4 грудня варто присвятити творчості.
Лев
У Левів екватор тижня видасться дуже насиченим, тому доведеться докласти зусиль, щоб втілити у життя все заплановане. Зорі не рекомендують робити непередбачувані покупки, адже вони можуть вдарити по гаманцю надто відчутно.
Діва
Дівам зорі радять більше уваги приділяти своєму самопочуттю та не нехтувати здоров'ям задля краси. Теплий шарф, шапка та рукавиці не зроблять вас менш привабливими, зате збережуть сили та енергію для нових звершено.
Терези
Терези на роздоріжжі власних бажань: відпочити або ж працювати удвічі більше. Спробуйте сьогодні розписати день так, щоб встигнути і виконати роботу, і мати час для ліні. Пора обрати нову ціль та йти до неї.
Скорпіон
Скорпіонам варто менше думати про маніпуляції своїм оточенням. Вам може здатися, що будь-хто з радістю виконає ваші бажання, однак це не так. Пора спуститись з неба на землю та чесно оцінити власну особу. Будьте добрішими.
Стрілець
У Стрільців середа не надто відрізнятиметься від попередніх днів тижня, однак удача нарешті кинеться у ваші обійми. Готуйте до приємних моментів та не впускайте можливість самореалізуватись. А вечір проведіть з найближчими людьми.
Козеріг
Козероги сьогодні в ударі та можуть звернути гори чи підкорити нову планету, але лише за умови гарного настрою. Важливо знайти у своєму графіку час для планів на майбутнє та нормального відпочинку.
Водолій
Легкий день очікується у Водоліїв, яким випаде нагода відпочити та повністю опинитись в атмосфері свята. Не дозволяйте нікому зіпсувати ваші плани, адже люди можуть користуватись вашою добротою та довірливістю.
Риби
Рибам зорі радять менше перейматись через дрібниці та старатись ставити планку для інших трохи нижче. Ви часто страждаєте від того, що ваші очікування не стали реальністю. Однак пам'ятайте: ви контролюєте лише власні дії, а не інших.
До теми: Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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