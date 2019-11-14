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Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні на державні та релігійні свята
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Грудень 2019 українці проведуть в очікуванні новорічних свят, тож матимуть додаткові вихідні дні. До вашої уваги календар, де вказано, коли й скільки буде вихідних у грудні!
Додаткові вихідні дні у грудні 2019 передбачені в календарі свят на рік. Відповідно до нього, цього осіннього місяця ми отримаємо 10 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31. Зауважте, що деякі суботи (21 та 28 грудня) робочі, адже 30 і 31 грудня – вихідні.
Тут більше: Стало відомо, як буде виглядати головна новорічна ялинка України у 2020 році
|Календар вихідних у грудні
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
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|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
* вихідні у грудні виділено червоним кольором
Усі державні та релігійні свята на грудень
- 1 грудня, неділя – Всесвітній день боротьби зі СНІДом
- 2 грудня, понеділок – Міжнародний день боротьби за скасування рабства
- 3 грудня, вівторок – Міжнародний День людей з інвалідністю
- 4 грудня, середа – День інформатики
- 5 грудня, четвер – Всесвітній день волонтерів
- 6 грудня, п'ятниця – День Збройних Сил України
- 7 грудня, субота – День місцевого самоврядування в Україні
- 8 грудня, неділя – День благодійності
- 9 грудня, понеділок – Міжнародний день боротьби з корупцією
- 10 грудня, вівторок – Всесвітній день футболу, День Нобеля, День прав людини
- 11 грудня, середа – Міжнародний День Гір
- 12 грудня, четвер – День сухопутних військ України
- 13 грудня, п'ятниця – День різдвяного светра
- 14 грудня, субота – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
- 15 грудня, неділя – День працівників суду України, Міжнародний день чаю
- 16 грудня, понеділок – День всього, що вкрито шоколадом
- 17 грудня, вівторок – День працівника державної виконавчої служби
- 18 грудня, середа – День працівників органів РАЦСу, Міжнародний день мігранта
- 19 грудня, четвер – День святого Миколая, Міжнародний день допомоги бідним
- 20 грудня, п'ятниця – Міжнародний день солідарності людей
- 21 грудня, субота – День народження кросворду
- 22 грудня, неділя – День енергетика, День працівників дипломатичної служби України
- 23 грудня, понеділок – Всесвітній день сноуборду
- 24 грудня, вівторок – День працівників архівних установ України
- 25 грудня, середа – Католицьке Різдво
- 26 грудня, четвер – День подарунків
- 27 грудня, п'ятниця – День вирізання сніжинок
- 28 грудня, субота – День календаря
- 29 грудня, неділя – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України
- 30 грудня, понеділок – День підготовки до святкування Нового року
- 31 грудня, вівторок – Останній день року
29, 30 і 31 грудня – вихідні, тож у вас є багато часу перед святкуванням Нового року! За цей час ви встигнете:
- придбати подарунки для рідних та друзів
- прибрати вдома
- приготувати страви на святковий стіл, якщо святкуєте вдома
- придумати вбрання для святкування
- сходити у гості до друзів та родичі, яких давно не бачили
- доробити усі справи цього року
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