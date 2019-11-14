Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні на державні та релігійні свята

Грудень 2019 українці проведуть в очікуванні новорічних свят, тож матимуть додаткові вихідні дні. До вашої уваги календар, де вказано, коли й скільки буде вихідних у грудні!

Додаткові вихідні дні у грудні 2019 передбачені в календарі свят на рік. Відповідно до нього, цього осіннього місяця ми отримаємо 10 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31. Зауважте, що деякі суботи (21 та 28 грудня) робочі, адже 30 і 31 грудня – вихідні.

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Календар вихідних у грудні ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* вихідні у грудні виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на грудень

1 грудня , неділя – Всесвітній день боротьби зі СНІДом

, неділя – Всесвітній день боротьби зі СНІДом 2 грудня , понеділок – Міжнародний день боротьби за скасування рабства

, понеділок – Міжнародний день боротьби за скасування рабства 3 грудня , вівторок – Міжнародний День людей з інвалідністю

, вівторок – Міжнародний День людей з інвалідністю 4 грудня , середа – День інформатики

, середа – День інформатики 5 грудня , четвер – Всесвітній день волонтерів

, четвер – Всесвітній день волонтерів 6 грудня , п'ятниця – День Збройних Сил України

, п'ятниця – День Збройних Сил України 7 грудня , субота – День місцевого самоврядування в Україні

, субота – День місцевого самоврядування в Україні 8 грудня , неділя – День благодійності

, неділя – День благодійності 9 грудня , понеділок – Міжнародний день боротьби з корупцією

, понеділок – Міжнародний день боротьби з корупцією 10 грудня , вівторок – Всесвітній день футболу, День Нобеля, День прав людини

, вівторок – Всесвітній день футболу, День Нобеля, День прав людини 11 грудня , середа – Міжнародний День Гір

, середа – Міжнародний День Гір 12 грудня , четвер – День сухопутних військ України

, четвер – День сухопутних військ України 13 грудня , п'ятниця – День різдвяного светра

, п'ятниця – День різдвяного светра 14 грудня , субота – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

, субота – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 15 грудня , неділя – День працівників суду України, Міжнародний день чаю

, неділя – День працівників суду України, Міжнародний день чаю 16 грудня , понеділок – День всього, що вкрито шоколадом

, понеділок – День всього, що вкрито шоколадом 17 грудня , вівторок – День працівника державної виконавчої служби

, вівторок – День працівника державної виконавчої служби 18 грудня , середа – День працівників органів РАЦСу, Міжнародний день мігранта

, середа – День працівників органів РАЦСу, Міжнародний день мігранта 19 грудня , четвер – День святого Миколая, Міжнародний день допомоги бідним

, четвер – День святого Миколая, Міжнародний день допомоги бідним 20 грудня , п'ятниця – Міжнародний день солідарності людей

, п'ятниця – Міжнародний день солідарності людей 21 грудня , субота – День народження кросворду

, субота – День народження кросворду 22 грудня , неділя – День енергетика, День працівників дипломатичної служби України

, неділя – День енергетика, День працівників дипломатичної служби України 23 грудня , понеділок – Всесвітній день сноуборду

, понеділок – Всесвітній день сноуборду 24 грудня , вівторок – День працівників архівних установ України

, вівторок – День працівників архівних установ України 25 грудня , середа – Католицьке Різдво

, середа – Католицьке Різдво 26 грудня , четвер – День подарунків

, четвер – День подарунків 27 грудня , п'ятниця – День вирізання сніжинок

, п'ятниця – День вирізання сніжинок 28 грудня , субота – День календаря

, субота – День календаря 29 грудня , неділя – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України

, неділя – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України 30 грудня , понеділок – День підготовки до святкування Нового року

, понеділок – День підготовки до святкування Нового року 31 грудня, вівторок – Останній день року

вихідні у грудні будуть затяжні

Що робити на вихідних у грудня:

29, 30 і 31 грудня – вихідні, тож у вас є багато часу перед святкуванням Нового року! За цей час ви встигнете:

придбати подарунки для рідних та друзів

прибрати вдома

приготувати страви на святковий стіл, якщо святкуєте вдома

придумати вбрання для святкування

сходити у гості до друзів та родичі, яких давно не бачили

доробити усі справи цього року

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