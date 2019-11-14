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Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні на державні та релігійні свята

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Вихідні у грудні 2019 - фото 1
Вихідні у грудні 2019

Грудень 2019 українці проведуть в очікуванні новорічних свят, тож матимуть додаткові вихідні дні. До вашої уваги календар, де вказано, коли й скільки буде вихідних у грудні!

Додаткові вихідні дні у грудні 2019 передбачені в календарі свят на рік. Відповідно до нього, цього осіннього місяця ми отримаємо 10 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31. Зауважте, що деякі суботи (21 та 28 грудня) робочі, адже 30 і 31 грудня – вихідні.

Тут більше: Стало відомо, як буде виглядати головна новорічна ялинка України у 2020 році

Календар вихідних у грудні
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* вихідні у грудні виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на грудень

  • 1 грудня, неділя – Всесвітній день боротьби зі СНІДом
  • 2 грудня, понеділок – Міжнародний день боротьби за скасування рабства
  • 3 грудня, вівторок – Міжнародний День людей з інвалідністю
  • 4 грудня, середа – День інформатики
  • 5 грудня, четвер – Всесвітній день волонтерів
  • 6 грудня, п'ятниця – День Збройних Сил України
  • 7 грудня, субота – День місцевого самоврядування в Україні
  • 8 грудня, неділя – День благодійності
  • 9 грудня, понеділок – Міжнародний день боротьби з корупцією
  • 10 грудня, вівторок – Всесвітній день футболу, День Нобеля, День прав людини
  • 11 грудня, середа – Міжнародний День Гір
  • 12 грудня, четвер – День сухопутних військ України
  • 13 грудня, п'ятниця – День різдвяного светра
  • 14 грудня, субота – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
  • 15 грудня, неділя – День працівників суду України, Міжнародний день чаю
  • 16 грудня, понеділок – День всього, що вкрито шоколадом
  • 17 грудня, вівторок – День працівника державної виконавчої служби
  • 18 грудня, середа – День працівників органів РАЦСу, Міжнародний день мігранта
  • 19 грудня, четвер – День святого Миколая, Міжнародний день допомоги бідним
  • 20 грудня, п'ятниця – Міжнародний день солідарності людей
  • 21 грудня, субота – День народження кросворду
  • 22 грудня, неділя – День енергетика, День працівників дипломатичної служби України
  • 23 грудня, понеділок – Всесвітній день сноуборду
  • 24 грудня, вівторок – День працівників архівних установ України
  • 25 грудня, середа – Католицьке Різдво
  • 26 грудня, четвер – День подарунків
  • 27 грудня, п'ятниця – День вирізання сніжинок
  • 28 грудня, субота – День календаря
  • 29 грудня, неділя – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України
  • 30 грудня, понеділок – День підготовки до святкування Нового року
  • 31 грудня, вівторок – Останній день року
вихідні у грудні будуть затяжні - фото 368003
вихідні у грудні будуть затяжні
Що робити на вихідних у грудня:

29, 30 і 31 грудня – вихідні, тож у вас є багато часу перед святкуванням Нового року! За цей час ви встигнете:

  • придбати подарунки для рідних та друзів
  • прибрати вдома
  • приготувати страви на святковий стіл, якщо святкуєте вдома
  • придумати вбрання для святкування
  • сходити у гості до друзів та родичі, яких давно не бачили
  • доробити усі справи цього року

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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