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Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку

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Гороскоп на тиждень українською - фото 1
Гороскоп на тиждень українською

Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 2 – 8 грудня 2019!

Цей тиждень для багатьох знаків Зодіаку принесе чимало приємних сюрпризів, а комусь доведеться докласти зусиль, щоб дійти до мети. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 грудня

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 3, 5
  • Несприятливі дні: 4, 6
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Гороскоп для Овна

В Овнів новий тиждень буде сповнений затишною та комфортною атмосферою, адже у вас вже виникає бажання засипати все навколо гірляндами, дзвониками, сніжинками та святковими іграшками. Тому спробуйте це спрямувати і на своє оточення, адже корисно ділитись чудовим настроєм з близькими людьми. Нікому не завадить подарувати очікування дива, а також приділити трохи більше уваги.

Телець

  • Сприятливі дні: 5, 8
  • Несприятливі дні: 3, 6
Гороскоп для Тельця - фото 370888
Гороскоп для Тельця

Тельцям цього тижня вдасться виконати чимало запланованих справ, тому варто внести до списку завдань ще й час для найдорожчих людей, адже інколи їм бракує вашої уваги. А самотнім представникам цього знаку Зодіаку потрібно менше дратуватись та перейматись через дрібниці, адже інколи ви можете зробити трагедію з пустого місця.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 6, 7
  • Несприятливі дні: 3, 8
Прогноз для Близнят - фото 370880
Прогноз для Близнят

Близнюкам у перший тиждень грудня варто навчитись спрямовувати свою енергію у правильні русла, адже відсутність нормальних завдань може спровокувати чимало скандальних історій без видимих на те причин. Тому робіть сюрпризи, працюйте над цілями та мріями, а також не забувайте про емоції близьких людей.

Рак

  • Сприятливі дні: 5,7
  • Несприятливі дні: 4, 6
Гороскоп для Рака - фото 370890
Гороскоп для Рака

Емоційні та турботливі Раки захочуть цього тижня перевернути свій світ з ніг на голову, щоб отримати нову порцію натхнення, однак це може не надто сподобатись другій половинці. Пора навчитись правильно доносити свої думки та не нехтувати власними потребами заради інших.

Лев

  • Сприятливі дні: 2, 5
  • Несприятливі дні: 3, 6
Гороскоп для Лева - фото 370892
Гороскоп для Лева

Леви готові підкорити будь-які вершини, навіть якщо вони непідступні. Однак перед тим, як зігріти найбільш крижані серця, варто перепитати, чи люди хочуть цього. Ваше бажання домінувати інколи може викликати чимало дрібних суперечок, тому пора вчитись змінювати деякі свої звички, щоб потім не відчувати себе винним.

Діва

  • Сприятливі дні: 4, 7
  • Несприятливі дні: 5, 8
Гороскоп для Діви - фото 370889
Гороскоп для Діви

Цього зимового тижня Дівам варто більше уваги приділити власному здоров'ю та самопочуттю близьких. Трохи більше турботи та ніжності точно не будуть зайвими, а для цього варто знайти час. Розставте пріоритети та визначте, хто справді зараз потребує вас більше.

Терези

  • Сприятливі дні: 5, 6
  • Несприятливі дні: 3, 8
Гороскоп для Терезів - фото 370886
Гороскоп для Терезів

Терезам цього тижня доведеться застосувати свою суперсилу урівноважувати будь-яку ситуацію, адже з наближенням свят рівень напруги зростає, як і дрібних сварок. Ви знаєте, що потрібно вашим найближчим людям, то чому б не дати їм це?

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 3, 6
  • Несприятливі дні: 4, 7
Гороскоп для Скорпіона - фото 370887
Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонів цього тижня очікуються чималі пригоди у різних сферах життя, тому потрібно бути готовим до змін. А також менше намагатись підкорити собі всі серця навколо. Ваше его інколи варто кудись ховати, коли йдеться про цінність ваших стосунків.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 3, 7
  • Несприятливі дні: 4, 6
Гороскоп для Стрільця - фото 370891
Гороскоп для Стрільця

Стрільцям варто більше уваги приділяти коханій людині, якщо вони не хочуть втратити те, що зараз мають. Вам бракує романтики, зате навколо є чимало людей, які радо поділяться порадами та допоможуть. Інколи корисно дивитись далі за свою зону комфорту.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 2, 8
  • Несприятливі дні: 5, 7
Гороскоп для Козерога - фото 370881
Гороскоп для Козерога

Зараз Козерогам не буде зайвим спробувати розкласти всі свої справи по полицях, щоб приділити вдосталь уваги своїй половинці. Для самотніх знаків Зодіаку настає доволі продуктивний період, тому не варто перейматись затишшям в особистому житті.

Водолій

  • Сприятливі дні: 7, 8
  • Несприятливі дні: 5, 6
Гороскоп для Водолія - фото 370885
Гороскоп для Водолія

Водоліям пора навчитись казати "ні" навіть близьким людям, адже вони можуть використовувати вас у своїх цілях. У любовних справах також не варто нехтувати своїми інтересами, тому спробуйте зробити атмосферу навколо комфортною для себе.

Риби

  • Сприятливі дні: 3, 4
  • Несприятливі дні: 5, 8
Гороскоп для Риб - фото 370883
Гороскоп для Риб

Риби цього тижня намагатимуться всіма силами підняти настрій собі та своїй половинці, однак можливі неприємні дрібниці, які не мають вплинути на ваш стан. Жовтень принесе чимало натхнення для спільних справ. А от самотнім представникам цього Зодіаку варто зосередити увагу на саморозвитку.

Читайте також: Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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