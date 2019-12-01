Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку

Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 2 – 8 грудня 2019!

Цей тиждень для багатьох знаків Зодіаку принесе чимало приємних сюрпризів, а комусь доведеться докласти зусиль, щоб дійти до мети. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 грудня

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 3, 5

: 3, 5 Несприятливі дні: 4, 6

Гороскоп для Овна

В Овнів новий тиждень буде сповнений затишною та комфортною атмосферою, адже у вас вже виникає бажання засипати все навколо гірляндами, дзвониками, сніжинками та святковими іграшками. Тому спробуйте це спрямувати і на своє оточення, адже корисно ділитись чудовим настроєм з близькими людьми. Нікому не завадить подарувати очікування дива, а також приділити трохи більше уваги.

Сприятливі дні: 5, 8

5, 8 Несприятливі дні: 3, 6

Гороскоп для Тельця

Тельцям цього тижня вдасться виконати чимало запланованих справ, тому варто внести до списку завдань ще й час для найдорожчих людей, адже інколи їм бракує вашої уваги. А самотнім представникам цього знаку Зодіаку потрібно менше дратуватись та перейматись через дрібниці, адже інколи ви можете зробити трагедію з пустого місця.

Сприятливі дні: 6, 7

6, 7 Несприятливі дні: 3, 8

Прогноз для Близнят

Близнюкам у перший тиждень грудня варто навчитись спрямовувати свою енергію у правильні русла, адже відсутність нормальних завдань може спровокувати чимало скандальних історій без видимих на те причин. Тому робіть сюрпризи, працюйте над цілями та мріями, а також не забувайте про емоції близьких людей.

Сприятливі дні: 5,7

5,7 Несприятливі дні: 4, 6

Гороскоп для Рака

Емоційні та турботливі Раки захочуть цього тижня перевернути свій світ з ніг на голову, щоб отримати нову порцію натхнення, однак це може не надто сподобатись другій половинці. Пора навчитись правильно доносити свої думки та не нехтувати власними потребами заради інших.

Сприятливі дні: 2, 5

5 Несприятливі дні: 3, 6

Гороскоп для Лева

Леви готові підкорити будь-які вершини, навіть якщо вони непідступні. Однак перед тим, як зігріти найбільш крижані серця, варто перепитати, чи люди хочуть цього. Ваше бажання домінувати інколи може викликати чимало дрібних суперечок, тому пора вчитись змінювати деякі свої звички, щоб потім не відчувати себе винним.

Сприятливі дні: 4, 7

4, 7 Несприятливі дні: 5, 8

Гороскоп для Діви

Цього зимового тижня Дівам варто більше уваги приділити власному здоров'ю та самопочуттю близьких. Трохи більше турботи та ніжності точно не будуть зайвими, а для цього варто знайти час. Розставте пріоритети та визначте, хто справді зараз потребує вас більше.

Сприятливі дні: 5, 6

5, 6 Несприятливі дні: 3, 8

Гороскоп для Терезів

Терезам цього тижня доведеться застосувати свою суперсилу урівноважувати будь-яку ситуацію, адже з наближенням свят рівень напруги зростає, як і дрібних сварок. Ви знаєте, що потрібно вашим найближчим людям, то чому б не дати їм це?

Сприятливі дні: 3, 6

3, 6 Несприятливі дні: 4, 7

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонів цього тижня очікуються чималі пригоди у різних сферах життя, тому потрібно бути готовим до змін. А також менше намагатись підкорити собі всі серця навколо. Ваше его інколи варто кудись ховати, коли йдеться про цінність ваших стосунків.

Сприятливі дні: 3, 7

3, 7 Несприятливі дні: 4, 6

Гороскоп для Стрільця

Стрільцям варто більше уваги приділяти коханій людині, якщо вони не хочуть втратити те, що зараз мають. Вам бракує романтики, зате навколо є чимало людей, які радо поділяться порадами та допоможуть. Інколи корисно дивитись далі за свою зону комфорту.

Сприятливі дні: 2, 8

2, 8 Несприятливі дні: 5, 7

Гороскоп для Козерога

Зараз Козерогам не буде зайвим спробувати розкласти всі свої справи по полицях, щоб приділити вдосталь уваги своїй половинці. Для самотніх знаків Зодіаку настає доволі продуктивний період, тому не варто перейматись затишшям в особистому житті.

Сприятливі дні: 7 , 8

, 8 Несприятливі дні: 5, 6

Гороскоп для Водолія

Водоліям пора навчитись казати "ні" навіть близьким людям, адже вони можуть використовувати вас у своїх цілях. У любовних справах також не варто нехтувати своїми інтересами, тому спробуйте зробити атмосферу навколо комфортною для себе.

Сприятливі дні: 3, 4

3, 4 Несприятливі дні: 5, 8

Гороскоп для Риб

Риби цього тижня намагатимуться всіма силами підняти настрій собі та своїй половинці, однак можливі неприємні дрібниці, які не мають вплинути на ваш стан. Жовтень принесе чимало натхнення для спільних справ. А от самотнім представникам цього Зодіаку варто зосередити увагу на саморозвитку.

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