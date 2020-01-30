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Гороскоп на 31 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 31 січня 2020 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі гороскопу прогнозують хороший, позитивний день, наповнений яскравими емоціями та хорошими моментами. Дізнайтесь, що зорі підготували для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 31 січня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні вас очікує форс-мажор. Відбудеться криза, але сприймайте її, як необхідний елемент подальшого розвитку. Проте, якщо занадто довго закривати очі на ситуацію, вона нагадає про себе досить жорстко. Не доводьте до такого.
Телець
Сьогодні центральне місце в планах Тельців буде займати пошук задоволень. І не тільки духовних. Куди ймовірніше, що з самого ранку в голову Тельців буде раз у раз закрадатися зрадницька думка про те, щоб з'їсти що-небудь смачненьке і аж ніяк не корисне.
Близнюки
Сьогодні Близнюки можуть знайти відповідь на сакраментальне питання: Куди йдуть гроші? Шкода тільки, що одної відповіді тут мало. Непогано було б ще знайти спосіб як-небудь залатати цей витік, поки він не перетворив гаманець на справжню чорну діру.
Рак
Сьогодні Ракам краще рідше з'являтися на людях, особливо в великих компаніях. На жаль, з одного боку, в цей день вас буде тягнути на спілкування, з іншого ж є великий ризик в розмовах непомітно втягнутися в неприємне з'ясування стосунків.
Лев
Сьогодні Лев може з подивом виявити в собі схильність до пуританства. У цей день його погляди на правила пристойності можуть бути неабияк гіпертрофовані. Двозначні жарти і натяки (неважливо, на чию адресу вони спрямовані) будуть викликати у Левів роздратування.
Діва
Для Дів це стабільний і цілком вдалий день. Новий прорив малоймовірний, зате ви можете максимально викластися в уже заданому напрямку. Ваша впевненість в собі або в своїх помічниках буде обґрунтована. У вашому розпорядженні будуть помічники, а під рукою потрібні інструменти.
Терези
Чудовий день для того, щоб Терези подумали про майбутнє! Втім, для початку треба доробити справи в сьогоденні, які висять над ними, як дамоклів меч, заважаючи рухатися далі. Зорі гороскопу кажуть, що найбільш ефективною для Терезів виявиться робота по дому.
Скорпіон
Сьогодні головним ворогом Скорпіонів може стати його власний язик! Не треба говорити оточуючим в очі все, що ви думаєте. Навіть якщо у вас немає намірів нікого образити, сьогодні ви можете випадково зачепити чиюсь хвору струну.
Стрілець
Стрілець ризикує на власному досвіді відчути всі тяготи сибаритства і епікурейства. Утриматися від спокуси обтяжити свою фігуру і совість якоюсь смачною висококалорійною стравою буде особливо важко. Так що якщо Стрілець налаштований на боротьбу з кілограмами, сьогодні йому краще не з'являтися в тих місцях, де смачно пахне.
Козеріг
Сьогодні Козерогам варто як слід пофантазувати! Зорі гороскопу нагадують їм: щоб досягти багато чого, треба час від часу виходити за рамки і давати волю своїм мріям. День ідеально підходить для того, щоб досхочу помріяти про майбутнє.
Водолій
Сьогодні Водолія можуть долати найрізноманітніші питання, за значимістю зіставні з сакральним питанням про сенс життя. Однак, Водолію краще на час переключити свій мозок на що-небудь простіше й практичне. Повеселіться з друзями, проведіть час з другою половинкою.
Риби
Сьогодні з самого ранку Рибам може не давати спокою якась глобальна ідея. Риби будуть обмірковувати її цілий день, виношуючи, як мати виношує дитину, однак, швидше за все, до самого вечора з цієї ідеї так нічого путнього і не народиться.
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