Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Гороскоп на 31 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

  • 60
Гороскоп на сьогодні - фото 1
Гороскоп на сьогодні / maximum.fm

Актуальний гороскоп на сьогодні, 31 січня 2020 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зорі гороскопу прогнозують хороший, позитивний день, наповнений яскравими емоціями та хорошими моментами. Дізнайтесь, що зорі підготували для вас сьогодні!

І ще: Гороскоп на січень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 31 січня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 31 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366225

Овни, сьогодні вас очікує форс-мажор. Відбудеться криза, але сприймайте її, як необхідний елемент подальшого розвитку. Проте, якщо занадто довго закривати очі на ситуацію, вона нагадає про себе досить жорстко. Не доводьте до такого.

Телець

Гороскоп на 31 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224

Сьогодні центральне місце в планах Тельців буде займати пошук задоволень. І не тільки духовних. Куди ймовірніше, що з самого ранку в голову Тельців буде раз у раз закрадатися зрадницька думка про те, щоб з'їсти що-небудь смачненьке і аж ніяк не корисне.

Близнюки

Гороскоп на 31 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366231

Сьогодні Близнюки можуть знайти відповідь на сакраментальне питання: Куди йдуть гроші? Шкода тільки, що одної відповіді тут мало. Непогано було б ще знайти спосіб як-небудь залатати цей витік, поки він не перетворив гаманець на справжню чорну діру.

Рак

Гороскоп на 31 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366230

Сьогодні Ракам краще рідше з'являтися на людях, особливо в великих компаніях. На жаль, з одного боку, в цей день вас буде тягнути на спілкування, з іншого ж є великий ризик в розмовах непомітно втягнутися в неприємне з'ясування стосунків.

Лев

Гороскоп на 31 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227

Сьогодні Лев може з подивом виявити в собі схильність до пуританства. У цей день його погляди на правила пристойності можуть бути неабияк гіпертрофовані. Двозначні жарти і натяки (неважливо, на чию адресу вони спрямовані) будуть викликати у Левів роздратування.

Діва

Гороскоп на 31 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233

Для Дів це стабільний і цілком вдалий день. Новий прорив малоймовірний, зате ви можете максимально викластися в уже заданому напрямку. Ваша впевненість в собі або в своїх помічниках буде обґрунтована. У вашому розпорядженні будуть помічники, а під рукою потрібні інструменти.

Терези

Гороскоп на 31 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232

Чудовий день для того, щоб Терези подумали про майбутнє! Втім, для початку треба доробити справи в сьогоденні, які висять над ними, як дамоклів меч, заважаючи рухатися далі. Зорі гороскопу кажуть, що найбільш ефективною для Терезів виявиться робота по дому.

Скорпіон

Гороскоп на 31 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228

Сьогодні головним ворогом Скорпіонів може стати його власний язик! Не треба говорити оточуючим в очі все, що ви думаєте. Навіть якщо у вас немає намірів нікого образити, сьогодні ви можете випадково зачепити чиюсь хвору струну.

Стрілець

Гороскоп на 31 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234

Стрілець ризикує на власному досвіді відчути всі тяготи сибаритства і епікурейства. Утриматися від спокуси обтяжити свою фігуру і совість якоюсь смачною висококалорійною стравою буде особливо важко. Так що якщо Стрілець налаштований на боротьбу з кілограмами, сьогодні йому краще не з'являтися в тих місцях, де смачно пахне.

Козеріг

Гороскоп на 31 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226

Сьогодні Козерогам варто як слід пофантазувати! Зорі гороскопу нагадують їм: щоб досягти багато чого, треба час від часу виходити за рамки і давати волю своїм мріям. День ідеально підходить для того, щоб досхочу помріяти про майбутнє.

Водолій

Гороскоп на 31 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223

Сьогодні Водолія можуть долати найрізноманітніші питання, за значимістю зіставні з сакральним питанням про сенс життя. Однак, Водолію краще на час переключити свій мозок на що-небудь простіше й практичне. Повеселіться з друзями, проведіть час з другою половинкою.

Риби

Гороскоп на 31 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229

Сьогодні з самого ранку Рибам може не давати спокою якась глобальна ідея. Риби будуть обмірковувати її цілий день, виношуючи, як мати виношує дитину, однак, швидше за все, до самого вечора з цієї ідеї так нічого путнього і не народиться.

До теми: Люди цих знаків Зодіаку завжди домінують у парі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай концерт легендарного Кузьми Скрябіна на Радіо МАКСИМУМ
  • 27 cічня, 12:00
  • 799
Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 28 січня
  • 15 cічня, 15:00
  • 15970
Це нікому не подобається: українську ведучу розкритикували через целюліт на ногах
  • 25 cічня, 21:23
  • 1844
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради