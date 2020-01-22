На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Люди цих знаків Зодіаку завжди домінують у парі
-
- 220
Представники деяких знаків Зодіаку завжди намагаються займати місце керівників, навіть у тих випадках, коли йдеться про стосунки. Астрологи назвали знаки, які є головними домінаторами у родинах. І це не завжди добре.
Овен. Люди цього знаку вважаються найяскравішими представниками домінаторів. Вони доволі егоїстичні, а також мають вогняний темперамент. Тому людям поряд доводиться або приймати їхні правила, або припиняти з ними будь-які контакти. Звісно ж, Овни також мають і чимало переваг, за які їх можна поважати та любити. Але вони все одно залишаються енергетичними бомбами, з якими не зможе впоратись жоден інший знак. Тому представники завжди домінують у стосунках.
І ще: Найсерйозніші чоловіки за знаком Зодіаку
Телець. Тут все зводиться до неймовірної впертості. Якщо партнером Тельців стає Овен, то ці люди все одно вважатимуть себе головними. Жодні переконання та розмови не змінять думку Тельців, адже вони до кінця відстоюватимуть власні переконання. Інколи вони можуть навіть перегинати палку. Тому в стосунках вони можуть домінувати над всіма, окрім Овнів.
Терези. Хоч люди цього знаку постійно шукають рівновагу, а також можуть йти на поступки та швидко підлаштовуватись під ситуацію, але завжди залишають головними у сім'ї. Чому? Бо вони все знають краще. І тут доволі важко назвати це мінусом, адже, якщо дозволити їм керувати, то Терези здатні взяти на себе всі проблеми, не образивши при цьому другу половинку.
Скорпіон. Ще один дуже впертий знак Зодіаку, який все ж може поступатись своїми інтересами. Він не намагається втримувати лідерство, але постійно аналізує всі ситуацій. Тому своєю мудрістю вони починають ставати керівниками майже непомітно. А все тому, що у них є бонус у вигляді легкої маніпуляції людьми. Скорпіон може переконати, що саме його партнер є головним, але на практиці все по-іншому.
Читайте також: Фінансовий гороскоп на цей тиждень 20 – 26 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
19:20Рятувальники попередили українців про негоду
-
18:50Круто чи кримінально? Лайфхак, як мандрувати з книжками здивував мережу
-
18:23Гороскоп на 23 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:01Співачку Ріту Ору упіймали на фотошопі: докази
-
17:45Мої думки тихі: саундтреки й музика з українського фільму, що вразив глядачів
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:235 смачних продуктів, які продовжують життя
-
16:50Люди цих знаків Зодіаку завжди домінують у парі
-
16:36Місяць вміє танцювати: астроном-аматор показав незвичайне відео
-
16:07FO SHO – BLCK SQR: слухати качову пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
15:53Будиночок Санти? Засніжений дім в Канаді вразив мережу
-
15:33У ПАР чоловік живе в бочці заради рекорду: епічні фото
-
15:17Епічне пакування продуктів в магазинах, яке викликає питання
-
14:52Видозмінений вуглець повертається: тизер і дата виходу 2 сезону
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:35В Україні змінять правила дорожнього руху: що чекає водіїв
-
14:19Конкурентка Кім Кардашян: блогерка похизувалась пишними формами
-
13:51Google запустив проєкт по зниженню залежності від смартфона: цікаве рішення
-
13:1712 700 км начинки: іспанець і новозеландець зробили сендвіч з Землею (фотофакт)
-
12:48Індійський фотограф показує незвичайну красу природи за допомогою смартфону
-
12:30Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки
-
12:15Відбір на Євробачення 2020: відомий порядок виступів учасників у півфіналах
-
12:05Картинки з Днем Соборності України: найкращі листівки для привітання
-
11:47Надя Дорофєєва завела мережу формами у спокусливому купальнику
-
11:28Україна з висоти: відео про неймовірну красу нашої держави підкорює мережу
-
17:45Мої думки тихі: саундтреки й музика з українського фільму, що вразив глядачів
-
14:35В Україні змінять правила дорожнього руху: що чекає водіїв
-
12:30Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки
-
11:28Україна з висоти: відео про неймовірну красу нашої держави підкорює мережу
-
07:15Погода в Україні 22 січня: де пройдуть дощі з мокрим снігом
- 21 січня
-
21:30Названі найкращі фільми 21 століття: лідер рейтингу вас здивує
-
19:13Тихоня, критик і хамелеон: як спілкуватися з найпоширенішими типами колег
-
16:51Актори фільму Няньки тоді і зараз: епічні фото
-
14:28Чому ремкомплект для шин кращий, ніж запаска: корисні поради водіям
-
12:28Роналду відсвяткував гол поцілунком з одноклубником: курйозні фото і відео
-
08:50З Днем обіймів 2020: красиві і прикольні картинки для привітання
-
07:15Погода в Україні 21 січня: на заході буде найтепліше
- 20 січня
-
22:58Золотий хрін: відомий переможець премії за найгірший опис сексу в літературі
-
21:15Країни з найдешевшим і найдорожчим стаціонарним інтернетом: Україна уже не перша
-
18:23Три головних правила щирих стосунків
-
16:53Дженіфер Еністон і Бред Пітт натякнули на возз'єднання: фотофакт
-
14:45Для українських водіїв запустили нову корисну послугу онлайн
-
12:15Nokia N90 та 808 PureView: якими були найкрутіші камерофони минулих 20 років
-
11:02Нацвідбір на Євробачення 2020: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
07:15Погода в Україні 20 січня: у яких областях буде найхолодніше
- 19 січня
-
21:30Голос країни 10 сезон 1 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
18:50Дівчина тижня: відверта Аманда Ніколь заводить мережу пишними грудьми та сідницями (18+)
-
16:30Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи
-
14:15Подружка Джокера і амазонка: які фільми за коміксами DC вийдуть у 2020
-
12:15Найкращі новинки поп музики січня: ТОП 20 крутих пісень