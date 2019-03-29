Гороскоп на 30 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Свіжий гороскоп на сьогодні, 30 березня 2019 року, – у нашій статті. Астрологи радять активніше контактувати з друзями і розширювати коло однодумців на майбутнє. Дізнайтеся, чого очікувати вам!

Сьогоднішній ранок може початися з сюрпризу або оригінального завдання, у якого немає стандартного рішення. Вірогідні проблеми з технікою, транспортом, новим обладнанням, комп'ютерами та гаджетами. Дотепний вихід знайдеться швидше, якщо мислити нетривіально.

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Гороскоп на сьогодні, 30 березня 2019

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Гороскоп для Овна

Перша половина дня для вас почнеться з несподіваних новин, пригода або нестандартних ситуацій, з якими ви зможете впоратися тільки завдяки інтуїції та схильності до абстрактного мислення. Проте пам'ятайте, що сьогодні дуже сприятливий час для сімейних відносин, позитивних змін в особистому житті та нових знайомств.

Гороскоп для Тельця

Бюджет повільно, але впевнено поліпшується. Зірки пропонують вам саме сьогодні починати налагодження контактів з діловими партнерами. Однак остаточний результат справ буде залежати тільки від вашої працездатності та наполегливості. У другій половині дня можливі незначні непорозуміння з близькими людьми, тому тримайте себе в руках і не налаштовуйте на негатив.

Гороскоп для Близнят

Зростають духовні, творчі та сексуальні ресурси. З'явиться можливість заробити гроші. Дуже сприятливий час для здійснення найзаповітніших мрій. Початок дня буде пов'язаний з серйозними провокаціями, пригодами або несподіванками, які виявляться не завжди приємними. Уникайте різких, категоричних висловлювань або розмови на підвищених тонах. Можливі розбіжності з партнерами з приводу фінансів, і, ймовірно, вам доведеться відступити, бо позиції противника виявляться сильнішими.

Гороскоп для Рака

Перша половина дня для Раків буде сприятлива для спілкування і заведення нових відносин. Ваша підвищена працездатність змусить сьогодні ваших колег здивуватися тому, як швидко ви повернулися у тонус. День може бути сповнений різного роду несподіванок. Астрологи також пророкують вам здійснення сьогоднішнього сну через чотири дні.

Гороскоп для Лева

Зайва щедрість або, навпаки, несподівана скупість можуть привести до негативного ставлення з боку навколишніх людей. У ситуації, що склалася постарайтеся все-таки вибирати слова і вирази, навіть якщо вони випереджають ваші думки. Відкладіть побачення або покупки – швидше за все, вони будуть невдалими. День присвятіть спокійному сімейному відпочинку, читанню або улюбленому захопленню, яким би дивним воно не здавалося вашим друзям.

Гороскоп для Діви

Для Дів сьогоднішній день сприятливий для звернень до начальства, в урядові установи, громадські та правові організації. Вас чекають ділові та особисті побачення, а також оформлення важливих паперів. Ваша наполегливість і ділова активність допоможе подолати перешкоди і призведе до високих результатів. Ні в якому разі не відступайте назад і не йдіть на компроміс. Після вирішення усіх справ обов'язково прогуляйтеся або вирушіть у маленьку подорож з близькими людьми.

Гороскоп для Терезів

Астрологи для Терезів передбачають не дуже вдалий день. Домашні справи зажадають від вас значних зусиль, більшість проблем ви не зможете вирішити з першого разу. Ваш життєвий потенціал знижується. Активні дії виявляться безрезультатними і принесуть тільки втому. Вас чекають негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок-Терезів. Чоловіки повинні проявити тактовність і благородство в стосунках з другою половинкою.

Гороскоп для Скорпіона

День несе як позитивні, так і негативні тенденції. У першій половині дня зірки сприяють будь-яким починанням і задумам, проте свої плани та наміри потрібно тримати при собі, інакше в другій половині дня вони будуть перекреслені. Контакти та ділові зустрічі у другій половині дня не принесуть бажаних результатів – швидше за все, виникнуть нові проблеми і непорозуміння у відносинах. Утримайтеся сьогодні від вживання спиртних напоїв.

Гороскоп для Стрільця

30 березня Стрільцям краще не вирушати в далекі поїздки, особливо, якщо вони організовані спонтанно і без попереднього плану. Сьогодні варто зайнятися облаштуванням житла, ремонтом і покупкою побутових речей. Повірте, на все гроші знайдуться. У другій половині дня приділіть час найріднішим.

Гороскоп для Козерога

День сприятливий для гармонійних сімейних відносин, вступу в шлюб та зачаття. Не виключено деяке поліпшення матеріального становища у результаті виграшу або вдалої покупки. У другій половині дня невміння розслабитися призведе до дрібних сутичок із зовнішнім оточенням, наприклад з сусідами. Якщо у вас є можливість усамітнитися, скористайтеся нею.

Гороскоп для Водолія

Сьогодні слід відповідально і серйозно підійти до будь-якої справи, особливо до комерційних операцій. Сприятливе розташування планет дозволить реалізувати бізнес-ідеї і наміри попереднього часу. Не відмовляйтеся від допомоги та порад партнерів або покровителів, проте кінцевий результат буде залежати тільки від вашої наполегливості і практичності.

Гороскоп для Риби

Гороскоп рекомендує Рибам збирати валізи і вирушати в подорож. Адже, не можна ж всю відпустку провести, сидячи перед телевізором. Цікава ситуація станеться в любовній сфері. Людина, якій Риби симпатизують, відкриє душу і серце спільному другові. Що ж, видно не судилося. Займіться краще матеріальним становищем.

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