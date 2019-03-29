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Гороскоп на 30 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на 30 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 1

Свіжий гороскоп на сьогодні, 30 березня 2019 року, – у нашій статті. Астрологи радять активніше контактувати з друзями і розширювати коло однодумців на майбутнє. Дізнайтеся, чого очікувати вам!

Сьогоднішній ранок може початися з сюрпризу або оригінального завдання, у якого немає стандартного рішення. Вірогідні проблеми з технікою, транспортом, новим обладнанням, комп'ютерами та гаджетами. Дотепний вихід знайдеться швидше, якщо мислити нетривіально.

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Гороскоп на сьогодні, 30 березня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

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Гороскоп для Овна

Перша половина дня для вас почнеться з несподіваних новин, пригода або нестандартних ситуацій, з якими ви зможете впоратися тільки завдяки інтуїції та схильності до абстрактного мислення. Проте пам'ятайте, що сьогодні дуже сприятливий час для сімейних відносин, позитивних змін в особистому житті та нових знайомств.

Телець

Гороскоп на 30 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307600

Гороскоп для Тельця

Бюджет повільно, але впевнено поліпшується. Зірки пропонують вам саме сьогодні починати налагодження контактів з діловими партнерами. Однак остаточний результат справ буде залежати тільки від вашої працездатності та наполегливості. У другій половині дня можливі незначні непорозуміння з близькими людьми, тому тримайте себе в руках і не налаштовуйте на негатив.

Близнюки

Гороскоп на 30 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307611

Гороскоп для Близнят

Зростають духовні, творчі та сексуальні ресурси. З'явиться можливість заробити гроші. Дуже сприятливий час для здійснення найзаповітніших мрій. Початок дня буде пов'язаний з серйозними провокаціями, пригодами або несподіванками, які виявляться не завжди приємними. Уникайте різких, категоричних висловлювань або розмови на підвищених тонах. Можливі розбіжності з партнерами з приводу фінансів, і, ймовірно, вам доведеться відступити, бо позиції противника виявляться сильнішими.

Рак

Гороскоп на 30 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307601

Гороскоп для Рака

Перша половина дня для Раків буде сприятлива для спілкування і заведення нових відносин. Ваша підвищена працездатність змусить сьогодні ваших колег здивуватися тому, як швидко ви повернулися у тонус. День може бути сповнений різного роду несподіванок. Астрологи також пророкують вам здійснення сьогоднішнього сну через чотири дні.

Лев

Гороскоп на 30 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307607

Гороскоп для Лева

Зайва щедрість або, навпаки, несподівана скупість можуть привести до негативного ставлення з боку навколишніх людей. У ситуації, що склалася постарайтеся все-таки вибирати слова і вирази, навіть якщо вони випереджають ваші думки. Відкладіть побачення або покупки – швидше за все, вони будуть невдалими. День присвятіть спокійному сімейному відпочинку, читанню або улюбленому захопленню, яким би дивним воно не здавалося вашим друзям.

Діва

Гороскоп на 30 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307605

Гороскоп для Діви

Для Дів сьогоднішній день сприятливий для звернень до начальства, в урядові установи, громадські та правові організації. Вас чекають ділові та особисті побачення, а також оформлення важливих паперів. Ваша наполегливість і ділова активність допоможе подолати перешкоди і призведе до високих результатів. Ні в якому разі не відступайте назад і не йдіть на компроміс. Після вирішення усіх справ обов'язково прогуляйтеся або вирушіть у маленьку подорож з близькими людьми.

Терези

Гороскоп на 30 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307606

Гороскоп для Терезів

Астрологи для Терезів передбачають не дуже вдалий день. Домашні справи зажадають від вас значних зусиль, більшість проблем ви не зможете вирішити з першого разу. Ваш життєвий потенціал знижується. Активні дії виявляться безрезультатними і принесуть тільки втому. Вас чекають негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок-Терезів. Чоловіки повинні проявити тактовність і благородство в стосунках з другою половинкою.

Скорпіон

Гороскоп на 30 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307610

Гороскоп для Скорпіона

День несе як позитивні, так і негативні тенденції. У першій половині дня зірки сприяють будь-яким починанням і задумам, проте свої плани та наміри потрібно тримати при собі, інакше в другій половині дня вони будуть перекреслені. Контакти та ділові зустрічі у другій половині дня не принесуть бажаних результатів – швидше за все, виникнуть нові проблеми і непорозуміння у відносинах. Утримайтеся сьогодні від вживання спиртних напоїв.

Стрілець

Гороскоп на 30 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307604

Гороскоп для Стрільця

30 березня Стрільцям краще не вирушати в далекі поїздки, особливо, якщо вони організовані спонтанно і без попереднього плану. Сьогодні варто зайнятися облаштуванням житла, ремонтом і покупкою побутових речей. Повірте, на все гроші знайдуться. У другій половині дня приділіть час найріднішим.

Козеріг

Гороскоп на 30 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307603

Гороскоп для Козерога

День сприятливий для гармонійних сімейних відносин, вступу в шлюб та зачаття. Не виключено деяке поліпшення матеріального становища у результаті виграшу або вдалої покупки. У другій половині дня невміння розслабитися призведе до дрібних сутичок із зовнішнім оточенням, наприклад з сусідами. Якщо у вас є можливість усамітнитися, скористайтеся нею.

Водолій

Гороскоп на 30 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307609

Гороскоп для Водолія

Сьогодні слід відповідально і серйозно підійти до будь-якої справи, особливо до комерційних операцій. Сприятливе розташування планет дозволить реалізувати бізнес-ідеї і наміри попереднього часу. Не відмовляйтеся від допомоги та порад партнерів або покровителів, проте кінцевий результат буде залежати тільки від вашої наполегливості і практичності.

Риби

Гороскоп на 30 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307602

Гороскоп для Риби

Гороскоп рекомендує Рибам збирати валізи і вирушати в подорож. Адже, не можна ж всю відпустку провести, сидячи перед телевізором. Цікава ситуація станеться в любовній сфері. Людина, якій Риби симпатизують, відкриє душу і серце спільному другові. Що ж, видно не судилося. Займіться краще матеріальним становищем.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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