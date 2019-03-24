На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 березня 2019 для знаків Зодіаку
-
- 40
Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 25 – 31 березня 2019!
Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 25.03 – 31.03
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 25, 31
- Несприятливі дні: 28, 29
Зорі радять набратись впевненості у собі та брати життя у свої руки. Попереду чудовий період для творчості, саморозвитку та втілення мрій у реальність. Уникайте дрібних негативних моментів та не звертайте уваги на неприємності, адже є чимало хорошого навколо. Ваше бажання до всесвітньої справедливості може зіграти вам не на руку, тому добре обдумуйте все, що хочете сказати.
Телець
- Сприятливі дні: 26, 28
- Несприятливі дні: 29, 31
Цей тиждень буде доволі активним, і вам доведеться правильно розподіляти час між роботою та домом, щоб встигнути все. Баланс моральний та фізичний вам знадобиться, а також хоч трішки відпочинку. Ви відчуваєте значну відповідальність за своє оточення та потребуєте від них віддачі, і це нормально. Розрахуйте правильно свої сили і обдумайте можливість хоча б невеликої відпустки.
Близнюки
- Сприятливі дні: 26, 27
- Несприятливі дні: 29, 30
Зорі радять нарешті виділити хоч трохи часу для відпочинку, адже рівень моральної перевтоми на роботі зашкалює. Проведіть час з близькими людьми та другою половинкою. Це допоможе відволіктись від робочих справ та перевести дух. Попереду чимало завдань, з якими вам доведеться впоратись, тому маленька перерва не завадить.
Рак
- Сприятливі дні: 25, 29
- Несприятливі дні: 26, 28
Попереду у Раків чимало вдалих ідей та покращення життя. Вдача буде на вашому боці, тому пора реалізувати задумане та не перейматись через незначну зміну фінансової ситуації. До того ж, навколо вас чимало людей, які залюбки підтримають за різних умов. Збирайте сили і рухайтесь до своїх цілей.
Лев
- Сприятливі дні: 25, 27
- Несприятливі дні: 28, 29
Леви потребують зараз відчуття безпеки та підтримки близьких людей, адже у них можливий переломний момент у житті. Однак до всього варто ставитись з холодним розумом, а свої емоції перевести в русло саморозвитку та роботи над тим, що подобається. Не забувайте про гарний гумор, адже він вам знадобиться.
Діва
- Сприятливі дні: 29,31
- Несприятливі дні: 28, 30
Дівам зараз дуже бракує свободи не лише в особистому житті, а й в роботі. Однак це не означає, що варто кидати все та намагатись знайти собі нову справу всього життя. Зорі радять приділити час для власного "я", розібратись у своїх думках та почуттях. Всі інколи потрібно побути наодинці з собою, тому не переймайтесь через дрібниці.
Терези
- Сприятливі дні: 28, 31
- Несприятливі дні: 29, 30
Терези відкривають нову сторінку свого життя, яка потребує максимальної концентрації уваги. Але не варто забувати і про родину, яка з радістю підтримає вас у всьому. Розподіляйте правильно власні ресурси, щоб добитися максимально хороших результатів у різних сферах. Цінуйте своїх близьких і себе.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 26, 27
- Несприятливі дні: 28, 31
Скорпіони хочуть змінити все навколо себе, але насправді їм бракує внутрішніх або серйозних змін. Щоправда, не варто одразу ж братись за вигляд квартири чи робочого місця, щоб це компенсувати. Краще організуйте собі відпочинок на природі та наберіться натхнення. Це дозволить переглянути погляди на свою роботу та стан справ.
Стрілець
- Сприятливі дні: 26, 29
- Несприятливі дні: 28, 30
Бажання реалізувати себе, а також періодична невдоволеність своїм життям нависає над Стрільцями. Саме час нарешті реалізувати давні плани, а також приділити час для покращення ситуації на роботі та в особистому житті. Удача вас усміхнеться і в творчому розвитку, тому беріть себе в руки і не забувайте хоча б трішки відпочивати повноцінно.
Козеріг
- Сприятливі дні: 25, 29
- Несприятливі дні: 26, 28
Козероги потребують більшої впевненості у власних силах, адже вони у передчутті депресивного стану. Тому зорі радять максимально зосередити увагу на роботі, щоб відволіктись від зайвих думок. Також можна спробувати себе у допомозі іншим, що точно покращить самопочуття. Що ж до особистого життя, то краще приділити час для себе, щоб не погіршити ситуацію з близькими.
Водолій
- Сприятливі дні: 27, 29
- Несприятливі дні: 28, 30
Водоліям варто нарешті серйозно взятися за свої фінанси, а також з втілення давніх ідей у реальність. У вас неймовірний потенціал, який потребує значної кількості роботи для повної реалізації. Поки в особистому житті затишшя, варто сконцентруватись на роботі та уникати дрібних конфліктів. Це допоможе наблизитись до поставленої мети.
Риби
- Сприятливі дні: 25, 26
- Несприятливі дні: 29, 31
Зорі дають Рибам можливість нарешті показати своєму оточенню всі свої переваги та уміння, а також отримати схвальні відгуки серед впливових людей. Щоправда, не варто хапатися за всі можливості, які будуть відкриватись перед вами. Увімкніть холодний розум та правильно розставте пріоритети. Цього тижня варто звернути увагу і на своє здоров'я та знайти час для себе.
Читайте також: Гороскоп на березень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
-
19:55Слова, які не варто говорити жінкам під час сексу
-
19:21MONATIK поділився рідкісним знімком з дружиною
-
18:50Креативний батько робить оригнальні знімки зі своїми дітьми
-
18:25Гороскоп на 25 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53У Мережі показали бездротову зарядку Apple
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:25Дівчина тижня: гаряча та найсексуальніша серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі (18+)
-
16:52Учасниця Spice Girls зізналася в сексі з колегою по групі
-
16:31Шевченко прокоментував гру Роналду після матчу збірної
-
16:14Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 березня 2019 для знаків Зодіаку
-
15:47У Парижі пустять з молотка неопублікований малюнок Пікассо
-
15:26Надприродне: анонсовано фінал культового серіалу
-
15:00Слово дня: ҐАНДЖ
-
14:42Warner Music уклав перший в історії музичний контракт з штучним інтелектом
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:16Чіабатта: хліб без замісу в домашніх умовах
-
13:46На дні Ніла виявили старовинний корабель
-
13:18Настя Каменських оголилася на червоній доріжці
-
12:45Кому бажано полюбити гостру їжу
-
12:19Чому не можна чіпати чужі гроші
-
11:44З Києва до Відня запустять потяги з душем: фото
-
11:15YUNA 2019: Надя Дорофєєва засвітилася у прозорій сукні
-
10:42Названі найщасливіші країни світу: Україна на 133 місці
-
10:14Рятувальники попередили про лавини в Карпатах
-
09:47Зірка Друзів натякнула на можливе продовження серіалу
-
19:55Слова, які не варто говорити жінкам під час сексу
-
17:25Дівчина тижня: гаряча та найсексуальніша серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі (18+)
-
15:00Слово дня: ҐАНДЖ
-
12:19Чому не можна чіпати чужі гроші
-
09:47Зірка Друзів натякнула на можливе продовження серіалу
-
08:32Медики назвали продукти, якими не варто снідати
- 23 березня
-
21:23Джамала й Оля Цибульська вперше показали своїх синочків
-
19:48Яка країна ЄС найчастіше відмовляє українцям у в'їзді
-
18:13Популярні міфи про IQ, в які не варто вірити
-
15:13Слово дня: ЦЕРАТА
-
11:12Чи треба відключати батарею ноутбука, якщо працюєш від розетки
-
08:305 соків, які зміцнять ваше здоров'я
- 22 березня
-
23:10Португалія – Україна без голів: відео огляд і найкращі моменти матчу
-
21:18Ліга сміху 5 сезон 4 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
-
20:00Зарплата президента на Радіо МАКСИМУМ: другий переможець отримав 28 тисяч гривень
-
18:10Гороскоп на 23 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:00ТЕСТ: Який ти водій таксі?
-
15:30Слово дня: РЕМСТВУВАТИ
-
13:37Анекдоти про футбол: веселі українські жарти про улюблену гру
-
12:15Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці
-
09:55Сергій Бабкін – Моє кохання: слухай нову українську пісню (відео і текст)
-
07:32Ось як насправді потрібно варити каву
- 21 березня
-
22:29Перевірте себе: три ознаки того, що у вас щось не так з потенцією
-
20:22Кумедне дослідження: чи п'яніють комарі, якщо у крові є алкоголь
-
17:51Відпочинок весною: чому варто поїхати в Італію