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Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 березня 2019 для знаків Зодіаку

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Актуальний гороскоп на українській мові

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 25 – 31 березня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 25.03 – 31.03

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 25, 31
  • Несприятливі дні: 28, 29
Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283356
Гороскоп для Овна

Зорі радять набратись впевненості у собі та брати життя у свої руки. Попереду чудовий період для творчості, саморозвитку та втілення мрій у реальність. Уникайте дрібних негативних моментів та не звертайте уваги на неприємності, адже є чимало хорошого навколо. Ваше бажання до всесвітньої справедливості може зіграти вам не на руку, тому добре обдумуйте все, що хочете сказати.

Телець

  • Сприятливі дні: 26, 28
  • Несприятливі дні: 29, 31
Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283352
Гороскоп для Тельця

Цей тиждень буде доволі активним, і вам доведеться правильно розподіляти час між роботою та домом, щоб встигнути все. Баланс моральний та фізичний вам знадобиться, а також хоч трішки відпочинку. Ви відчуваєте значну відповідальність за своє оточення та потребуєте від них віддачі, і це нормально. Розрахуйте правильно свої сили і обдумайте можливість хоча б невеликої відпустки.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 26, 27
  • Несприятливі дні: 29, 30
Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283358
Прогноз для Близнят

Зорі радять нарешті виділити хоч трохи часу для відпочинку, адже рівень моральної перевтоми на роботі зашкалює. Проведіть час з близькими людьми та другою половинкою. Це допоможе відволіктись від робочих справ та перевести дух. Попереду чимало завдань, з якими вам доведеться впоратись, тому маленька перерва не завадить.

Рак

  • Сприятливі дні: 25, 29
  • Несприятливі дні: 26, 28
Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283353
Гороскоп для Рака

Попереду у Раків чимало вдалих ідей та покращення життя. Вдача буде на вашому боці, тому пора реалізувати задумане та не перейматись через незначну зміну фінансової ситуації. До того ж, навколо вас чимало людей, які залюбки підтримають за різних умов. Збирайте сили і рухайтесь до своїх цілей.

Лев

  • Сприятливі дні: 25, 27
  • Несприятливі дні: 28, 29
Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283345
Гороскоп для Лева

Леви потребують зараз відчуття безпеки та підтримки близьких людей, адже у них можливий переломний момент у житті. Однак до всього варто ставитись з холодним розумом, а свої емоції перевести в русло саморозвитку та роботи над тим, що подобається. Не забувайте про гарний гумор, адже він вам знадобиться.

Діва

  • Сприятливі дні: 29,31
  • Несприятливі дні: 28, 30
Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283354
Гороскоп для Діви

Дівам зараз дуже бракує свободи не лише в особистому житті, а й в роботі. Однак це не означає, що варто кидати все та намагатись знайти собі нову справу всього життя. Зорі радять приділити час для власного "я", розібратись у своїх думках та почуттях. Всі інколи потрібно побути наодинці з собою, тому не переймайтесь через дрібниці.

Терези

  • Сприятливі дні: 28, 31
  • Несприятливі дні: 29, 30
Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283349
Гороскоп для Терезів

Терези відкривають нову сторінку свого життя, яка потребує максимальної концентрації уваги. Але не варто забувати і про родину, яка з радістю підтримає вас у всьому. Розподіляйте правильно власні ресурси, щоб добитися максимально хороших результатів у різних сферах. Цінуйте своїх близьких і себе.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 26, 27
  • Несприятливі дні: 28, 31
Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

Скорпіони хочуть змінити все навколо себе, але насправді їм бракує внутрішніх або серйозних змін. Щоправда, не варто одразу ж братись за вигляд квартири чи робочого місця, щоб це компенсувати. Краще організуйте собі відпочинок на природі та наберіться натхнення. Це дозволить переглянути погляди на свою роботу та стан справ.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 26, 29
  • Несприятливі дні: 28, 30
Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

Бажання реалізувати себе, а також періодична невдоволеність своїм життям нависає над Стрільцями. Саме час нарешті реалізувати давні плани, а також приділити час для покращення ситуації на роботі та в особистому житті. Удача вас усміхнеться і в творчому розвитку, тому беріть себе в руки і не забувайте хоча б трішки відпочивати повноцінно.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 25, 29
  • Несприятливі дні: 26, 28
Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Козероги потребують більшої впевненості у власних силах, адже вони у передчутті депресивного стану. Тому зорі радять максимально зосередити увагу на роботі, щоб відволіктись від зайвих думок. Також можна спробувати себе у допомозі іншим, що точно покращить самопочуття. Що ж до особистого життя, то краще приділити час для себе, щоб не погіршити ситуацію з близькими.

Водолій

  • Сприятливі дні: 27, 29
  • Несприятливі дні: 28, 30
Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283357
Гороскоп для Водолія

Водоліям варто нарешті серйозно взятися за свої фінанси, а також з втілення давніх ідей у реальність. У вас неймовірний потенціал, який потребує значної кількості роботи для повної реалізації. Поки в особистому житті затишшя, варто сконцентруватись на роботі та уникати дрібних конфліктів. Це допоможе наблизитись до поставленої мети.

Риби

  • Сприятливі дні: 25, 26
  • Несприятливі дні: 29, 31
Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283348
Гороскоп для Риб

Зорі дають Рибам можливість нарешті показати своєму оточенню всі свої переваги та уміння, а також отримати схвальні відгуки серед впливових людей. Щоправда, не варто хапатися за всі можливості, які будуть відкриватись перед вами. Увімкніть холодний розум та правильно розставте пріоритети. Цього тижня варто звернути увагу і на своє здоров'я та знайти час для себе.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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