Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 березня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 25 – 31 березня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 25.03 – 31.03

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 25, 31

: 25, 31 Несприятливі дні: 28, 29

Гороскоп для Овна

Зорі радять набратись впевненості у собі та брати життя у свої руки. Попереду чудовий період для творчості, саморозвитку та втілення мрій у реальність. Уникайте дрібних негативних моментів та не звертайте уваги на неприємності, адже є чимало хорошого навколо. Ваше бажання до всесвітньої справедливості може зіграти вам не на руку, тому добре обдумуйте все, що хочете сказати.

Сприятливі дні: 26, 28

Несприятливі дні: 29, 31

Гороскоп для Тельця

Цей тиждень буде доволі активним, і вам доведеться правильно розподіляти час між роботою та домом, щоб встигнути все. Баланс моральний та фізичний вам знадобиться, а також хоч трішки відпочинку. Ви відчуваєте значну відповідальність за своє оточення та потребуєте від них віддачі, і це нормально. Розрахуйте правильно свої сили і обдумайте можливість хоча б невеликої відпустки.

Сприятливі дні: 26, 27

Несприятливі дні: 29, 30

Прогноз для Близнят

Зорі радять нарешті виділити хоч трохи часу для відпочинку, адже рівень моральної перевтоми на роботі зашкалює. Проведіть час з близькими людьми та другою половинкою. Це допоможе відволіктись від робочих справ та перевести дух. Попереду чимало завдань, з якими вам доведеться впоратись, тому маленька перерва не завадить.

Сприятливі дні: 25, 29

Несприятливі дні: 26, 28

Гороскоп для Рака

Попереду у Раків чимало вдалих ідей та покращення життя. Вдача буде на вашому боці, тому пора реалізувати задумане та не перейматись через незначну зміну фінансової ситуації. До того ж, навколо вас чимало людей, які залюбки підтримають за різних умов. Збирайте сили і рухайтесь до своїх цілей.

Сприятливі дні: 25, 27

Несприятливі дні: 28, 29

Гороскоп для Лева

Леви потребують зараз відчуття безпеки та підтримки близьких людей, адже у них можливий переломний момент у житті. Однак до всього варто ставитись з холодним розумом, а свої емоції перевести в русло саморозвитку та роботи над тим, що подобається. Не забувайте про гарний гумор, адже він вам знадобиться.

Сприятливі дні: 29,31

Несприятливі дні: 28, 30

Гороскоп для Діви

Дівам зараз дуже бракує свободи не лише в особистому житті, а й в роботі. Однак це не означає, що варто кидати все та намагатись знайти собі нову справу всього життя. Зорі радять приділити час для власного "я", розібратись у своїх думках та почуттях. Всі інколи потрібно побути наодинці з собою, тому не переймайтесь через дрібниці.

Сприятливі дні: 28, 31

Несприятливі дні: 29, 30

Гороскоп для Терезів

Терези відкривають нову сторінку свого життя, яка потребує максимальної концентрації уваги. Але не варто забувати і про родину, яка з радістю підтримає вас у всьому. Розподіляйте правильно власні ресурси, щоб добитися максимально хороших результатів у різних сферах. Цінуйте своїх близьких і себе.

Сприятливі дні: 26, 27

26, 27 Несприятливі дні: 28, 31

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіони хочуть змінити все навколо себе, але насправді їм бракує внутрішніх або серйозних змін. Щоправда, не варто одразу ж братись за вигляд квартири чи робочого місця, щоб це компенсувати. Краще організуйте собі відпочинок на природі та наберіться натхнення. Це дозволить переглянути погляди на свою роботу та стан справ.

Сприятливі дні: 26, 29

Несприятливі дні: 28, 30

Гороскоп для Стрільця

Бажання реалізувати себе, а також періодична невдоволеність своїм життям нависає над Стрільцями. Саме час нарешті реалізувати давні плани, а також приділити час для покращення ситуації на роботі та в особистому житті. Удача вас усміхнеться і в творчому розвитку, тому беріть себе в руки і не забувайте хоча б трішки відпочивати повноцінно.

Сприятливі дні: 25, 29

25, 29 Несприятливі дні: 26, 28

Гороскоп для Козерога

Козероги потребують більшої впевненості у власних силах, адже вони у передчутті депресивного стану. Тому зорі радять максимально зосередити увагу на роботі, щоб відволіктись від зайвих думок. Також можна спробувати себе у допомозі іншим, що точно покращить самопочуття. Що ж до особистого життя, то краще приділити час для себе, щоб не погіршити ситуацію з близькими.

Сприятливі дні: 27, 29

27, 29 Несприятливі дні: 28, 30

Гороскоп для Водолія

Водоліям варто нарешті серйозно взятися за свої фінанси, а також з втілення давніх ідей у реальність. У вас неймовірний потенціал, який потребує значної кількості роботи для повної реалізації. Поки в особистому житті затишшя, варто сконцентруватись на роботі та уникати дрібних конфліктів. Це допоможе наблизитись до поставленої мети.

Сприятливі дні: 25, 26

Несприятливі дні: 29, 31

Гороскоп для Риб

Зорі дають Рибам можливість нарешті показати своєму оточенню всі свої переваги та уміння, а також отримати схвальні відгуки серед впливових людей. Щоправда, не варто хапатися за всі можливості, які будуть відкриватись перед вами. Увімкніть холодний розум та правильно розставте пріоритети. Цього тижня варто звернути увагу і на своє здоров'я та знайти час для себе.

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