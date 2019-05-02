На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 3 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 76
Актуальний гороскоп на сьогодні, 3 травня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні гороскоп прогнозує всім знакам Зодіаку сприятливу ситуацію для фінансового зльоту. День сприятливий для прогулянок, контактів, подорожей.
І ще: Гороскоп на травень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 3 травня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Ваш енергетичний потенціал значно зросте, посилиться аура. Можливо, вам вдасться реалізувати задумане. Але не варто ставити перед собою глобальні завдання. Уникайте ризикованих підприємств і любовних пригод, перевантажень або невиправданого ризику.
Телець
День сприятливий для прогулянок, контактів, подорожей. Ваше прагнення до змін вдасться вирішити саме зараз. Ймовірно, що вас накриє хвиля пригод і нових інтересів. Велике задоволення ви отримаєте від зміни обстановки.
Близнюки
Сьогодні має відбутися подія, яка виявиться яскравою і незабутньою. Нічого не бійтеся, тому що зірки прихильні до вас. Всю енергію краще направити на роботу: вас неодмінно чекає успіх. Людина, яка зараз поруч, здатна допомогти вам.
Рак
День здобуття внутрішньої свободи, радості буття. Обіцяє бути яскравим і незабутнім. Легкість, гумор і невимушеність в спілкуванні допоможуть встановити вдома обстановку довіри і повного взаєморозуміння. День сприятливий для подорожей, поїздок і піших прогулянок.
Лев
У вирішенні проблем вірогідні серйозні труднощі, проте зірки не радять зупинятися або звертати з обраного шляху, краще довести справу до кінця. В особистому житті вас може захопити дуже сильне почуття: кохання можливе так само, як і ненависть.
Діва
Можливо, вам захочеться сьогодні відкласти деякі проблеми на потім. Не робіть цього. Краще доводити справу до кінця. В особистому житті вас може захопити дуже сильне почуття, боротися з яким вам буде складно.
Терези
Вдалий у всіх аспектах день. Зірки обіцяють сприятливу ситуацію для фінансового зльоту. Не випускайте ініціативу зі своїх рук, не відмовляйтеся від допомоги: порада і підтримка надійних людей вам знадобиться. Вірогідні подія або новина, які доброчинно вплинуть на ваші справи.
Скорпіон
Сьогодні багатьом чоловікам-Скорпіонам представиться можливість довести своїй обраниці, що він благородної душі людина, яскравий і відданий партнер. Цей день дозволить відчути бадьорість духу і всю радість життя.
Стрілець
На роботі багато нових справ, які вам до душі. Ваша активність і діловитість буде відзначена начальством або партнерами по бізнесу. Хороший день для завершення справ, аналізу пройденого шляху, спілкування з близькими людьми.
Козеріг
Можливо, сьогодні вам доведеться відстоювати свої життєві принципи, авторитет або погляди. Зірки рекомендують активно захищати свої інтереси, інакше хід подій зміниться не на вашу користь. У другій половині дня виключіть великі капіталовкладення або покупки: несприятливе поєднання планет може призвести до фінансових втрат.
Водолій
Психологічний клімат в сім'ї буде повністю залежати від Водолія. Це накладає на нього особливу відповідальність. Контролюйте свої слова і вчинки. Багатьом Водоліям цей день принесе короткочасне блаженство, яке потім зміниться глибоким розчаруванням.
Риби
Ймовірно погіршення сімейних відносин. Завищені претензії до партнера, відповідна агресія можуть привести до повного розриву. Будьте уважні до своїх коханих. Існує ймовірність травми або хвороби, яка потребує тривалого лікування.
І ще: Місячний календар стрижок на травень 2019: коли стригти волосся
-
21:15Шарліз Терон засвітила білизну під напівпрозорою блузою
-
21:013 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:55Чому лікарі не рекомендують заміняти медом цукор
-
20:44Про що говорить постійне відчуття голоду
-
20:27Bugatti Divo перетворили на позашляховик для апокаліпсиса
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:10Отруйна троянда: дивіться трейлер фільму з Траволтою і Фріменом
-
19:58Статистика невтішна: понад половина батьків не реагує на зайву вагу своїх дітей
-
19:45У США шукають тестувальника матраців за 50 тисяч доларів
-
19:29Ці речі не можна брати і давати в борг друзям
-
19:22Нічого не видно: у Лондоні нахабні мартини заблокували камери відеонагляду
-
19:13Бред Пітт зробив Дженніфер Еністон розкішний подарунок за 79 мільйонів доларів
-
18:57Apple готує альтернативу Touch ID, яка давно вже є у конкурентів
-
18:43Українські полярники поділилися ефектними кадрами Антарктиди
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:35В Україні зросла середня зарплата: хто і де заробляє найбільше
-
18:31Володарку найсексуальніших сідниць розкритикували за безглуздий образ
-
18:21У Шотландії собаки-терапевти лікуватимуть пасажирів з аерофобією
-
18:10Гороскоп на 3 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Доньки матері (2 + 2 = 6): дата виходу нового серіалу на СТБ
-
17:54Таємні шанувальники: Facebook запускає функцію Secret Crush
-
17:39Олю Фреймут розкритикували за відвертий знімок з чоловіком
-
17:30Крабові палички: з чого роблять і чи варто їх їсти
-
17:23Мовчазний протест: чому люди в мережі викладають фото з бананами
-
17:11Складено рейтинг найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду
-
20:55Чому лікарі не рекомендують заміняти медом цукор
-
18:35В Україні зросла середня зарплата: хто і де заробляє найбільше
-
17:11Складено рейтинг найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду
-
15:27Пікнік здорової людини: 5 правил, які треба знати кожному
-
14:05Гра престолів 8: які головні герої загинули в битві за Вінтерфелл
-
11:40Пеня на борги за комуналку: які штрафи запрацювали в Україні з 1 травня
-
07:15Весна повертається: яку погоду чекати в Україні 2 травня
- 01 травня
-
21:53Месники: у PornHub назвали найбажанішого персонажа франшизи
-
18:51Експерти назвали продукти, які не варто зберігати після свят
-
15:24Місячний календар стрижок на травень 2019: коли стригти волосся
-
12:22Сповідь продавця: чому ніколи не варто купувати техніку в кредит
-
10:00День міста Львова 2019: програма святкування і безкоштовні концерти
-
08:16Яку погоду очікувати 1 травня: точний прогноз
- 30 квітня
-
21:501 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:22Овочі, яким не шкодить термічна обробка
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася спекотна красуня Шерон Стоун (18+)
-
14:15Нові фільми травня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
12:50Гід по стилю: що одягнути на пікнік чоловікам
-
10:55Кіт Харінгтон розповів про улюблену сцену в Грі престолів
-
07:25Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними
- 29 квітня
-
21:2030 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:50Гороскоп на 30 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:21Травневі свята 2019: смачні ідеї для пікніка у фото і відео
-
14:50Найкрасивіші акторки з 2000-х: Оскар за кращу жіночу роль
-
13:28Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у травні