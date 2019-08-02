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Гороскоп на 3 серпня 2019: всі фантазії Козерогів і Дів реалізуються

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Гороскоп на 3 серпня 2019: всі фантазії Козерогів і Дів реалізуються - фото 1

Актуальний гороскоп на сьогодні, 3 серпня 2019 року, – у нашій статті. Дізнавайтесь астрологічний прогноз та будьте в курсі того, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні важливо вчасно розрізняти фантазії і благі наміри з реальністю. Небезпечні лише завищені очікування, явні зловживання і спроби втекти від реальності. Бажано підтримувати зв'язки з близькими, піклуватися про здоров'я, заздалегідь планувати основну частину заходів і думати про комплекс нагальних дрібниць. Можна отримати корисну підказку, професійну пораду.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 1 серпня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 3 серпня 2019: всі фантазії Козерогів і Дів реалізуються - фото 307608

Для Овнів день стартує з позитивної ноти, але зірки підказують, що період активності може виявитися не надто довгим. Якщо у вас великі плани, не завадить піднятися з ліжка раніше, бо протягом дня енергія і творчий запал будуть танути. Увечері корисно по-новому поглянути на звичні практичні деталі, наприклад, на побутові потреби і поточні фінансові витрати.

Телець

Гороскоп на 3 серпня 2019: всі фантазії Козерогів і Дів реалізуються - фото 307600

Не виключено, що відносини з близькими людьми виявляться нерівними. Виникнуть суперечки, здавалося б, по давно узгодженим питанням. Проявіть свою здатність об'єднувати людей для виконання спільних справ.

Близнюки

Гороскоп на 3 серпня 2019: всі фантазії Козерогів і Дів реалізуються - фото 307611

Зірки як і раніше вказують на ймовірні ускладнення зі здоров'ям. У тих, хто захворіє сьогодні, хвороба прийме затяжний характер. Несприятливими є поїздки і подорожі. У сфері професійної діяльності вірогідні помилки і прорахунки, пов'язані з неправильною оцінкою ситуації або помилковою інформацією.

Рак

Гороскоп на 3 серпня 2019: всі фантазії Козерогів і Дів реалізуються - фото 307601

У першій половині цього дня зірки не радять Ракам починати нові справи, оформляти угоди і здійснювати важливі покупки. В цей час велика ймовірність поступити нерозумно, погнавшись за швидким успіхом або зовнішнім ефектом, піддатися впливу моди чи реклами. Увечері, навпаки, різко зросте шанс знайти несподіване, оригінальне і при цьому досить практичне вирішення будь-якої задачі.

Лев

Гороскоп на 3 серпня 2019: всі фантазії Козерогів і Дів реалізуються - фото 307607

Ймовірно, Левам доведеться платити за старими рахунками або їх бюджет постраждає від незапланованих витрат. Можливо, вам захочеться зробити великі покупки. Наразі час цьому не сприяє.

Діва

Гороскоп на 3 серпня 2019: всі фантазії Козерогів і Дів реалізуються - фото 307605

День проходить під знаком душевної рівноваги і переходу на нове коло розвитку. Життєвий потенціал на високому рівні. Цей день почнеться з приємних звісток, продовжиться великими сюрпризами і закінчиться загальним визнанням. Сприятливий день для покупок. Постарайтеся закінчити давні суперечки з родичами або близькою людиною. Проявіть мудрість і такт – це, мабуть, єдиний спосіб уникнути необдуманих дій.

Терези

Гороскоп на 3 серпня 2019: всі фантазії Козерогів і Дів реалізуються - фото 307606

На початку дня Терезам не завадить зарядитися зайвою порцією позитивної енергії. Найпростіше буде отримати її від дітей, друзів і коханих, а також від творчості, відвідування цікавих місць, занять фітнесом і різних форм активного відпочинку. Увечері варто знизити активність і врахувати практичні нюанси: нові фінансові обставини, домашні плани, професійний обов'язок, поточний стан здоров'я.

Скорпіон

Гороскоп на 3 серпня 2019: всі фантазії Козерогів і Дів реалізуються - фото 307610

Цей день не можна назвати фатальним, скоріше, це день випробувань. Скорпіони пройдуть через перешкоди, випробування, спокуси і жорстокий вибір. Не відступайте від задуманого, ви зробите сміливий вчинок – і вам підкоряться всі вершини.

Стрілець

Гороскоп на 3 серпня 2019: всі фантазії Козерогів і Дів реалізуються - фото 307604

День перетворень і трансформацій. Зміни, які відбудуться у вашому житті, можуть мати як позитивне, так і негативне забарвлення, тому у всіх справах звертайтеся до здорового глузду і практичного підходу до дійсності. Але постарайтеся позбутися від упереджених поглядів.

Козеріг

Гороскоп на 3 серпня 2019: всі фантазії Козерогів і Дів реалізуються - фото 307603

Козерогам не варто піддаватися ні власним імпульсам, ні зовнішнім впливам у ранкові і денні години: сьогодні це захоплююче, але небезпечно. Зате ввечері обставини самі собою почнуть складатися у ваших інтересах, а для отримання потрібного результату майже нічого не доведеться робити.

Водолій

Гороскоп на 3 серпня 2019: всі фантазії Козерогів і Дів реалізуються - фото 307609

Можливе одержання казенних грошей (субсидій, страховок), а також підвищення інтересу до заповіту старших родичів. Ви добре розбираєтеся в фінансових питаннях, і, якщо у вас з'являться гроші, постарайтеся стати проникливим інвестором.

Риби

Гороскоп на 3 серпня 2019: всі фантазії Козерогів і Дів реалізуються - фото 307602

Сьогодні не виключені неприємні новини, пов'язані з близькими людьми. Це може відбитися на вашому здоров'ї та настрої. Тому постарайтеся психологічно захистити себе від всіх можливих несподіванок і спокійно сприймати все, що день прийдешній нам готує. Вірогідні випадкові знайомства, які не залишаться безслідними у вашому житті.

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