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Гороскоп на 3 серпня 2019: всі фантазії Козерогів і Дів реалізуються
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 3 серпня 2019 року, – у нашій статті. Дізнавайтесь астрологічний прогноз та будьте в курсі того, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні важливо вчасно розрізняти фантазії і благі наміри з реальністю. Небезпечні лише завищені очікування, явні зловживання і спроби втекти від реальності. Бажано підтримувати зв'язки з близькими, піклуватися про здоров'я, заздалегідь планувати основну частину заходів і думати про комплекс нагальних дрібниць. Можна отримати корисну підказку, професійну пораду.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 1 серпня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Для Овнів день стартує з позитивної ноти, але зірки підказують, що період активності може виявитися не надто довгим. Якщо у вас великі плани, не завадить піднятися з ліжка раніше, бо протягом дня енергія і творчий запал будуть танути. Увечері корисно по-новому поглянути на звичні практичні деталі, наприклад, на побутові потреби і поточні фінансові витрати.
Телець
Не виключено, що відносини з близькими людьми виявляться нерівними. Виникнуть суперечки, здавалося б, по давно узгодженим питанням. Проявіть свою здатність об'єднувати людей для виконання спільних справ.
Близнюки
Зірки як і раніше вказують на ймовірні ускладнення зі здоров'ям. У тих, хто захворіє сьогодні, хвороба прийме затяжний характер. Несприятливими є поїздки і подорожі. У сфері професійної діяльності вірогідні помилки і прорахунки, пов'язані з неправильною оцінкою ситуації або помилковою інформацією.
Рак
У першій половині цього дня зірки не радять Ракам починати нові справи, оформляти угоди і здійснювати важливі покупки. В цей час велика ймовірність поступити нерозумно, погнавшись за швидким успіхом або зовнішнім ефектом, піддатися впливу моди чи реклами. Увечері, навпаки, різко зросте шанс знайти несподіване, оригінальне і при цьому досить практичне вирішення будь-якої задачі.
Лев
Ймовірно, Левам доведеться платити за старими рахунками або їх бюджет постраждає від незапланованих витрат. Можливо, вам захочеться зробити великі покупки. Наразі час цьому не сприяє.
Діва
День проходить під знаком душевної рівноваги і переходу на нове коло розвитку. Життєвий потенціал на високому рівні. Цей день почнеться з приємних звісток, продовжиться великими сюрпризами і закінчиться загальним визнанням. Сприятливий день для покупок. Постарайтеся закінчити давні суперечки з родичами або близькою людиною. Проявіть мудрість і такт – це, мабуть, єдиний спосіб уникнути необдуманих дій.
Терези
На початку дня Терезам не завадить зарядитися зайвою порцією позитивної енергії. Найпростіше буде отримати її від дітей, друзів і коханих, а також від творчості, відвідування цікавих місць, занять фітнесом і різних форм активного відпочинку. Увечері варто знизити активність і врахувати практичні нюанси: нові фінансові обставини, домашні плани, професійний обов'язок, поточний стан здоров'я.
Скорпіон
Цей день не можна назвати фатальним, скоріше, це день випробувань. Скорпіони пройдуть через перешкоди, випробування, спокуси і жорстокий вибір. Не відступайте від задуманого, ви зробите сміливий вчинок – і вам підкоряться всі вершини.
Стрілець
День перетворень і трансформацій. Зміни, які відбудуться у вашому житті, можуть мати як позитивне, так і негативне забарвлення, тому у всіх справах звертайтеся до здорового глузду і практичного підходу до дійсності. Але постарайтеся позбутися від упереджених поглядів.
Козеріг
Козерогам не варто піддаватися ні власним імпульсам, ні зовнішнім впливам у ранкові і денні години: сьогодні це захоплююче, але небезпечно. Зате ввечері обставини самі собою почнуть складатися у ваших інтересах, а для отримання потрібного результату майже нічого не доведеться робити.
Водолій
Можливе одержання казенних грошей (субсидій, страховок), а також підвищення інтересу до заповіту старших родичів. Ви добре розбираєтеся в фінансових питаннях, і, якщо у вас з'являться гроші, постарайтеся стати проникливим інвестором.
Риби
Сьогодні не виключені неприємні новини, пов'язані з близькими людьми. Це може відбитися на вашому здоров'ї та настрої. Тому постарайтеся психологічно захистити себе від всіх можливих несподіванок і спокійно сприймати все, що день прийдешній нам готує. Вірогідні випадкові знайомства, які не залишаться безслідними у вашому житті.
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