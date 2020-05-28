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Гороскоп на 29 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 29 травня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі гороскопу обіцяють удачу тому, хто живе за формулою: "Спершу подумай, потім зроби". День обіцяє бути продуктивним. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 29 травня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Зорі гороскопу пропонують Овну задуматися про перспективи. Бездумно плисти за течією не та стратегія, яка здатна піднести до самих висот. Можливо, життя Овна увійшло в колію і не залишає часу на просування, але сьогодні хороший день для того, щоб тверезо оцінити свій потенціал.
Телець
Тельцю ні в якому разі не варто змішувати особисті відносини і роботу, хоча ситуація буде його до цього схиляти. Можливо, хтось із знайомих Тельця попросить допомогти йому своїми професійними навичками, а може бути, навіть спробує втягнути Тельця в якісь справи з використанням її службового становища.
Близнюки
Рак
Сьогодні Рак, незалежно від свого життєвого і професійного досвіду, має шанс дізнатися щось абсолютно нове для себе. Це може бути пов'язано з його роботою, захопленнями або ж з найближчим оточенням. Що ж, вчитися ніколи не пізно, тим більше що гороскоп сьогодні саме до цього і схиляє Рака.
Лев
Протягом дня Лев буде небайдужий до точних цифр і фактів! Чи то йде мова про навчання, складні розрахунки або пункти договору, написані дрібним шрифтом, Лев зуміє розібратися у всьому і зробити правильні висновки. Однак зорі гороскопу попереджають: якщо Лев не знайде сьогодні гідне застосування своїй уважності, то ризикує розтратити її на дрібниці.
Діва
Терези
Скорпіон
Зорі гороскопу настійно радять Скорпіону зайнятися розробкою якогось амбітного проєкту. Не соромтеся, у вас в запасі напевно є такий! Чи то йде мова про кар'єрні плани Скорпіона або ж про те, як влаштувати своє особисте життя, сьогодні хороший день для того, щоб перевести ці думки з розряду фантазій в розряд першочергових справ.
Стрілець
Козеріг
Водолій
Риби
Яким би досвідом Риби не володіли, ситуація може на якийсь час поставити їх в роль учня. Можливо, їм буде необхідно проконсультуватися з кимось більш досвідченим або ж начальство візьме Риб під свій особистий контроль. А може бути, Риби почерпнуть необхідні їм для роботи факти з чужої розмови.
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