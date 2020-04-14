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Ці знаки Зодіаку найхолодніші у стосунках

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Стосунки / newsyou

Деякі люди у стосунках віддають сповна, приділяючи другій половинці максимум своєї уваги та часу. Однак представники цих знаків Зодіаку доволі черстві у любовних справах, через що часто бувають самотніми.

Поки хтось звертає гори та готовий говорити про свої почуття без перерви на каву, інші ж доволі стримані і в словах, і в діях.

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Козеріг

У таких людей інколи просто виникає брак будь-яких проявів емоцій. Вони надто серйозні та практичні для романтичних моментів. У будь-яких стосунках вони шукають щось корисне для себе, а от сентиментальність це лише зайва проблема, яка забирає час та енергію.

Скорпіон

Щирі Скорпіони, як би це не звучало, є доволі рідкісними, адже ці люди не надто люблять виставляти свої думки та почуття на публіку. Їм байдуже на чужі емоцій та принципи, а егоїзму їм не бракує. Зате у стосунках вони полюбляють бути керівниками та домінувати у всьому, використовуючи людей у якості інструментів для втілення власних бажань. Звісно ж, закохані Скорпіони не так погані, просто другій половинці варто мати сталеві нерви.

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Кохання

Близнюки

На перший погляд ці люди видаються неймовірно емоційними, але насправді у них є крижане друге я. Вони не обожнюють слухати чужі теревені та перейматись чужими проблемами. До певного віку Близнюки не надто цінують дружбу та стосунки, адже з легкістю здатні перевернути свій світ повністю.

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Джерело: newsyou
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