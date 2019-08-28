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Гороскоп на 29 серпня 2019: сприятливий день для Овнів і Дів
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 29 серпня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні більшість представників різних знаків Зодіаку зможуть сповна насолодитися одним з останніх днів літа, адже роботи у них буде вкрай мало. Але це зовсім не означає, що слід розслаблятися. До слова, Овни та Діви досягнуть у цей день бажаного, тому не проґавте можливість. Дізнайтесь, а що ж вам прогнозують зорі!
І ще: Гороскоп на цей тиждень 26 серпня – 1 вересня 2019 для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 29 серпня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Друга половина тижня буде легкою і невимушеною для всіх без винятку Овнів. Ви зможете не лише досягти бажаного на роботі, а й в особистому житті. Головне – не проґавити слушну нагоду це зробити. Вечір зорі рекомендують присвятити цілком і повністю собі: сходіть в кіно, на масаж або просто відпочиньте вдома.
Телець
Для Тельців четвер буде невимушеним і обмежиться мінімальною кількістю робочих навантажень. Якщо ж вам здаватиметься, що роботи надто мало, – пригадайте, скільки всього ви виконали протягом першої половини тижня. Цілком імовірно, що зорі дають у цей день вам можливість сповна відпочити без надмірної втоми.
Близнюки
Як би Близнюки не намагалися тримати баланс, у них сьогодні нічого не вийде. На жаль, ви з самісінького ранку зрозумієте, що день не задасться, але це не означає, що слід засмучуватися. Налаштуйтесь на позитив і в кожній не вельми приємній ситуації намагайтесь шукати щось хороше. Цілком імовірно, що це – сигнали про зміни у вашому житті.
Рак
Зорі рекомендують Ракам у цей день просто відпочивати. Ви надто багато працювали протягом цілого тижня, а от сьогодні у вас випала нагода приділити трішки часу собі, рідним і близьким. Не полінуйтесь завітати до батьків, а вечір провести з коханою людиною. Пам'ятайте, що позитивні емоції безцінні, а їх вам сьогодні гарантують надзвичайно багато.
Лев
Дорогі Леви, наберіться терпіння та налаштуйтесь на насичений робочий день. На вас чекатиме багато завдань і хвостів, які потрібно буде закрити до закінчення робочого тижня, і зробити це слід саме сьогодні. Тому не лінуйтесь і не залипайте в соцмережах без зайвої необхідності, адже вони крадуть левову (маленький каламбур) частку вашого робочого часу!
Діва
Дівам зорі рекомендують приділити достатньо свого часу здоров'ю. Якщо ж вас нічого не турбує – не перевтомлюйтесь і постарайтесь уникати стресів у цей день, аби він пройшов без напруги. Ввечері бажано посидіти вдома, насолоджуючись улюбленою літературою або фільмом, на який ви давно не мали часу.
Терези
Сьогодні Терези будуть на висоті! Беріться за ті проєкти та справи, які вам раніше здавалися непідйомними. Не бійтеся в цей день ризикувати, адже є шанси зірвати куш, який однозначно змінить ваше життя на краще. Однак, пам'ятайте про те, що всі рішення потрібно приймати зважено та підходити до всього з холодним серцем, аби не піддаватися емоціям.
Скорпіон
На Скорпіонів чекає надзвичайно складний і напружений день, адже роботи буде стільки, що ви не встигатимете навіть кави випити. Однак, не варто сумувати, адже ваші старання будуть оцінені сповна. Головне – віддайтесь справі, якою займаєтесь, на всі 100 відсотків, адже саме це – запорука успіху.
Стрілець
Четвер обіцяє бути насиченим на приємні зустрічі та знайомства для Стрільців. Зорі рекомендують вам не боятися спілкуватися з незнайомцями, адже цілком імовірно, що хтось із них стане вашим потенційним діловим партнером у майбутньому або й коханою людиною. Головне – не бійтеся!
Козеріг
Козероги, пора приділити нарешті час собі, а не іншим. Спробуйте зосередитися на саморозвитку та досягненні успіху, адже вам давно пора вирватися з клітки, до якої ви вже встигли "прикипіти" душею. Ввечері ж зорі рекомендують присвятити себе коханій людині: влаштуйте романтичну вечерю або просто сходіть разом у кіно.
Водолій
Нарешті самопочуття Водоліїв дозволить їм сповна насолоджуватися життям, тому не нехтуйте кожною можливістю це робити. На роботі спробуйте налаштуватися на позитив, а от по її завершенню влаштуйте собі легкий і невимушений вечір, насолоджуючись улюбленими фільмами, які доповнять ідеальний день.
Риби
Рибам сьогодні слід потурбуватися про власне здоров'я. Спробуйте не нервуватися й не забивати собі голову дурницями, які абсолютно не варті вашої уваги. Присвятіть час дітям і рідним, але не забувайте й про годинку для себе. Зорі рекомендують перед сном піти на прогулянку, аби трішки відволіктися від буденності.
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