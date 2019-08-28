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Гороскоп на 29 серпня 2019: сприятливий день для Овнів і Дів

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Гороскоп на сьогодні

Актуальний гороскоп на сьогодні, 29 серпня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні більшість представників різних знаків Зодіаку зможуть сповна насолодитися одним з останніх днів літа, адже роботи у них буде вкрай мало. Але це зовсім не означає, що слід розслаблятися. До слова, Овни та Діви досягнуть у цей день бажаного, тому не проґавте можливість. Дізнайтесь, а що ж вам прогнозують зорі!

І ще: Гороскоп на цей тиждень 26 серпня – 1 вересня 2019 для знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 29 серпня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 29 серпня 2019: сприятливий день для Овнів і Дів - фото 307608

Друга половина тижня буде легкою і невимушеною для всіх без винятку Овнів. Ви зможете не лише досягти бажаного на роботі, а й в особистому житті. Головне – не проґавити слушну нагоду це зробити. Вечір зорі рекомендують присвятити цілком і повністю собі: сходіть в кіно, на масаж або просто відпочиньте вдома.

Телець

Гороскоп на 29 серпня 2019: сприятливий день для Овнів і Дів - фото 307600

Для Тельців четвер буде невимушеним і обмежиться мінімальною кількістю робочих навантажень. Якщо ж вам здаватиметься, що роботи надто мало, – пригадайте, скільки всього ви виконали протягом першої половини тижня. Цілком імовірно, що зорі дають у цей день вам можливість сповна відпочити без надмірної втоми.

Близнюки

Гороскоп на 29 серпня 2019: сприятливий день для Овнів і Дів - фото 307611

Як би Близнюки не намагалися тримати баланс, у них сьогодні нічого не вийде. На жаль, ви з самісінького ранку зрозумієте, що день не задасться, але це не означає, що слід засмучуватися. Налаштуйтесь на позитив і в кожній не вельми приємній ситуації намагайтесь шукати щось хороше. Цілком імовірно, що це – сигнали про зміни у вашому житті.

Рак

Гороскоп на 29 серпня 2019: сприятливий день для Овнів і Дів - фото 307601

Зорі рекомендують Ракам у цей день просто відпочивати. Ви надто багато працювали протягом цілого тижня, а от сьогодні у вас випала нагода приділити трішки часу собі, рідним і близьким. Не полінуйтесь завітати до батьків, а вечір провести з коханою людиною. Пам'ятайте, що позитивні емоції безцінні, а їх вам сьогодні гарантують надзвичайно багато.

Лев

Гороскоп на 29 серпня 2019: сприятливий день для Овнів і Дів - фото 307607

Дорогі Леви, наберіться терпіння та налаштуйтесь на насичений робочий день. На вас чекатиме багато завдань і хвостів, які потрібно буде закрити до закінчення робочого тижня, і зробити це слід саме сьогодні. Тому не лінуйтесь і не залипайте в соцмережах без зайвої необхідності, адже вони крадуть левову (маленький каламбур) частку вашого робочого часу!

Діва

Гороскоп на 29 серпня 2019: сприятливий день для Овнів і Дів - фото 307605

Дівам зорі рекомендують приділити достатньо свого часу здоров'ю. Якщо ж вас нічого не турбує – не перевтомлюйтесь і постарайтесь уникати стресів у цей день, аби він пройшов без напруги. Ввечері бажано посидіти вдома, насолоджуючись улюбленою літературою або фільмом, на який ви давно не мали часу.

Терези

Гороскоп на 29 серпня 2019: сприятливий день для Овнів і Дів - фото 307606

Сьогодні Терези будуть на висоті! Беріться за ті проєкти та справи, які вам раніше здавалися непідйомними. Не бійтеся в цей день ризикувати, адже є шанси зірвати куш, який однозначно змінить ваше життя на краще. Однак, пам'ятайте про те, що всі рішення потрібно приймати зважено та підходити до всього з холодним серцем, аби не піддаватися емоціям.

Скорпіон

Гороскоп на 29 серпня 2019: сприятливий день для Овнів і Дів - фото 307610

На Скорпіонів чекає надзвичайно складний і напружений день, адже роботи буде стільки, що ви не встигатимете навіть кави випити. Однак, не варто сумувати, адже ваші старання будуть оцінені сповна. Головне – віддайтесь справі, якою займаєтесь, на всі 100 відсотків, адже саме це – запорука успіху.

Стрілець

Гороскоп на 29 серпня 2019: сприятливий день для Овнів і Дів - фото 307604

Четвер обіцяє бути насиченим на приємні зустрічі та знайомства для Стрільців. Зорі рекомендують вам не боятися спілкуватися з незнайомцями, адже цілком імовірно, що хтось із них стане вашим потенційним діловим партнером у майбутньому або й коханою людиною. Головне – не бійтеся!

Козеріг

Гороскоп на 29 серпня 2019: сприятливий день для Овнів і Дів - фото 307603

Козероги, пора приділити нарешті час собі, а не іншим. Спробуйте зосередитися на саморозвитку та досягненні успіху, адже вам давно пора вирватися з клітки, до якої ви вже встигли "прикипіти" душею. Ввечері ж зорі рекомендують присвятити себе коханій людині: влаштуйте романтичну вечерю або просто сходіть разом у кіно.

Водолій

Гороскоп на 29 серпня 2019: сприятливий день для Овнів і Дів - фото 307609

Нарешті самопочуття Водоліїв дозволить їм сповна насолоджуватися життям, тому не нехтуйте кожною можливістю це робити. На роботі спробуйте налаштуватися на позитив, а от по її завершенню влаштуйте собі легкий і невимушений вечір, насолоджуючись улюбленими фільмами, які доповнять ідеальний день.

Риби

Гороскоп на 29 серпня 2019: сприятливий день для Овнів і Дів - фото 307602

Рибам сьогодні слід потурбуватися про власне здоров'я. Спробуйте не нервуватися й не забивати собі голову дурницями, які абсолютно не варті вашої уваги. Присвятіть час дітям і рідним, але не забувайте й про годинку для себе. Зорі рекомендують перед сном піти на прогулянку, аби трішки відволіктися від буденності.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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