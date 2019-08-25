Гороскоп на цей тиждень 26 серпня – 1 вересня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 26 серпня – 1 вересня 2019!

Кінець літа може вибити з колії багатьох знаків Зодіаку, однак комусь нарешті випаде можливість відпочити та зібратись з силами. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 26.08 – 01.09

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 26, 1

: 26, 1 Несприятливі дні: 27, 30

Гороскоп для Овна

Кінець серпня дасть представникам цього знаку Зодіаку отримати новий цінний досвід, тому зосередьтесь на справах. Спробуйте оптимізувати свій час там, щоб не забувати про відпочинок. Вільні моменти проведіть з близькими людьми або у хорошій компанії.

Сприятливі дні: 31, 1

Несприятливі дні: 27, 30

Гороскоп для Тельця

У Тельців новий тиждень буде доволі насиченим та яскравим. Зорі радять зосередити увагу на позитивних моментів та насолоджуватися життям. Відганяйте всі негативні думки, адже попереду у вас чимало хороших подій, які можуть кардинально змінити ваші погляди та цілі.

Сприятливі дні: 26, 1

Несприятливі дні: 30, 31

Прогноз для Близнят

Близнюків наприкінці серпня очікує чимало яскравих вражень та емоцій, тому ловіть момент. Можна дозволити собі відпочити, адже це дасть можливість відновити енергетичний баланс. Ваші справи підуть вгору, якщо ви будете мати на них більше сил та часу.

Сприятливі дні: 26, 28

Несприятливі дні: 30, 1

Гороскоп для Рака

У Раків зараз чудовий період, щоб приділити час собі та своїм бажанням. Ви здатні перевернути своє життя з ніг на голову, якщо цього вимагає ваше "я". Робота йтиме у своєму ритмі, а особисте життя тішитиме маленькими приємностями.

Сприятливі дні: 26, 30

Несприятливі дні: 31, 1

Гороскоп для Лева

Левам цього тижня випаде нагоду змінити своє ставлення до багатьох речей. Спробуйте частіше йти на компроміси та керуватись холодним розумом, а не емоціями. Це піде на користь не лише вам, а й оточенню. Не ігноруйте можливість відпочити.

Сприятливі дні: 29, 1

Несприятливі дні: 27, 30

Гороскоп для Діви

Новий тиждень буде для Дів дуже насиченим. Спробуйте тримати свої емоції та думки під контролем, адже зараз найкраще уникати будь-яких конфліктів. Вони підуть вам не на користь, а лише зупинятимуть на шляху до цілей. Зосередьтесь на чомусь буденному, щоб відволіктись від дрібного негативу.

Сприятливі дні: 28, 1

Несприятливі дні: 26, 30

Гороскоп для Терезів

У Терезів випаде нагода попрощатись зі старими проблемами та віднайти нові можливості для втілення давніх мрій. Поряд з вами люди, на яких можна спокійно покластися, тому не соромтесь ділитись своїми роздумами. А от нові знайомства можуть у майбутньому принести прибуток.

Сприятливі дні: 27, 29

27, 29 Несприятливі дні: 30, 1

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонам варто бути готовими до того, що не все може йти за планом. Однак це не причина опускати руки та злитись на весь світ. Налаштуйтесь на позитивне завершення всіх справ. Якщо випадає нагода спокійно відпочити - не нехтуйте нею.

Сприятливі дні: 26, 1

Несприятливі дні: 29, 31

Гороскоп для Стрільця

У Стрільців чудовий період для того, щоб зайнятись справою, якою приносить задоволення або може незабаром принести прибуток. Досить відкладати все на "кращий час", адже він вже настав. У вільний час зосередьтесь на реальних цілях, а також спробуйте активніше взятись за стосунки, адже ви інколи забуваєте про близьких людей.

Сприятливі дні: 29, 31

29, 31 Несприятливі дні: 30, 1

Гороскоп для Козерога

Козероги звикли нехтувати порадами від оточення, однак зараз деякі з них справді допоможуть покращити ситуацію у вашому житті. Ви знаєте чимало, але далеко не завжди ця інформація та досвід допомагають у складні моменти. Незабаром на вас очікує справді яскрава лінія з позитивних моментів.

Сприятливі дні: 29, 1

29, 1 Несприятливі дні: 30, 31

Гороскоп для Водолія

Водоліям зорі радять сконцентруватись на найважливіших справах та ігнорувати дрібний негатив, адже він може зашкодити лише вам. Тому ловіть хвилю натхнення та можливості насолодитись останніми днями літа. Ви здатні на великі звершення, але для цього треба поповнити заряд енергії.

Сприятливі дні: 30, 1

Несприятливі дні: 29, 31

Гороскоп для Риб

У Риб в особистому житті все буде доволі спокійно. Така ж ситуація очікується на роботі, якщо ви не вирішите, що пора проявити характер. Інколи вам варто шукати простіші шляхи для спілкування з людьми, адже ви часто перегинаєте палку. Зорі радять не ділитись планами та секретами.

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