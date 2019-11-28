Гороскоп на 29 листопада 2019: хто нарешті відпочине

Актуальний гороскоп на сьогодні, 29 листопада 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

У п'ятницю буде не зайвим проявити обережність в контактах з малознайомими представниками протилежної статі, кажуть астрологи. Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!

І ще: Гороскоп на листопад 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 29 листопада 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни протягом цього дня не застраховані від різких віражів в любовних справах. Хтось знайде партнера у стосунках, хтось раптово зрозуміє, що має симпатію до когось протилежної статі. Не виключено повернення колишнього партнера.

Тельцям в цей день не рекомендують ставити експерименти в коханні, заводити інтрижки на стороні або обманювати партнера. Обережність і консерватизм не завадять і у всіх інших сферах життя. Тим, хто має намір пройти співбесіду, скласти іспит, виступити на велику аудиторію, слід заздалегідь налаштуватися на успіх. Приділіть увагу здоров'ю, не перенепружуйтеся.

Близнюкам в цей день може повезти в процесі нових знайомств. Не можна виключати, що відбудеться продуктивний контакт з людиною, від якої залежить бізнес-успіх або професійне майбутнє. Для особистої сфери п'ятниця, швидше за все, пройде злегка напружено.

Ви звикли, що вас помічають, тому увага вас не турбує. Вам навіть це подобається. Сьогодні день, коли кожна почута побіжно мелодія може виявитися вашою улюбленою піснею. Ви будете випромінювати сонячні усмішки, висвітлюючи день приємними емоціями. Відпочинок піде лише на користь.

Якщо у вас немає стосунків, то сьогодні ви можете отримати шанс почати їх. Можливо, ви познайомитеся з кимось на вулиці. Це надихне вас на творче самовираження. Ви зможете просунутися по кар'єрних сходах. Сміливо поринайте у фантазію!

Сьогодні ваш партнер може бути не в дусі. А якщо ви не у відносинах, то до вас буде звертатися велика кількість нових людей, яким щось буде треба. Скористайтеся цією популярністю і дозвольте собі надихнутися чимось новим.

Терези здатні демонструвати фаталізм у всьому, за що б не бралася. Є ймовірність того, що в якихось справах Терези можуть невиправдано сподіватися на удачу. Якщо сьогодні ви будете сумлінно виконувати все, що від вас залежить, то і удача не змусить себе довго чекати!

Сьогодні ваша інтуїція буде служити вам як компас. Компас, який буде вести шляхом творчого самовираження і нових починань. Довіртеся своїй інтуїції, і вона принесе вас туди, куди ви навіть не мріяли потрапити.

Ви знайдете способи оживити своє сексуальне життя. Ви захочете ризикнути. Звучить непогано! Якщо ви зараз у стосунках: ваш партнер, швидше за все, теж буде готовий до експериментів. Ну, а якщо ви вільні, пора виходити в люди. Покажіть світові, хто ви такий.

Козерогам доводиться рахуватися з ростом чужих переваг. Партнер або конкурент може засяяти особливим шармом, підняти свій авторитет або отримати додаткові права. Якщо роль рівного вам недоступна, можлива заздрість. Ідеально, якщо хтось став для вас партнером, наставником, другом і об'єктом симпатій в одній особі.

Водолій здатний демонструвати велику активність в справах, однак зорі гороскопу застерігають його від поспішних вчинків і рішень. День схиляє Водолія до того, щоб спочатку діяти, а потім вже думати, і це здатне позначитися на справах не кращим чином.

Рибам доля пропонує перебудуватися на новий лад в добровільно-примусовому порядку. Від жорстких умов очікується віддача, важливо лише не боятися взяти відповідальність і спочатку бути готовим встигати зробити усе необхідне.

До теми: Ідеальний вік для шлюбу за вашим знаком Зодіаку