Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Слуга народу

Гороскоп на 29 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

  • 84
Читайте гороскоп українською на 29-03-2019 - фото 1
Читайте гороскоп українською на 29-03-2019 / maximum.fm

Актуальний гороскоп на сьогодні – 29 березня 2019 року – представникам деяких знаків Зодіаку приготував шалені пригоди, а от комусь варто подумати про зміну діяльності. Дізнайтеся, що прогнозують зірки вам!

Гороскоп на 29 березня 2019 прогнозує всім знакам Зодіаку період веселощів та вдалих справ. Читайте, що приготували вам зірки на сьогоднішній день!

І ще: Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 березня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 29 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307608

Гороскоп для Овна

Сьогодні сприятливо проявляти активність і фантазію. У стосунках з близькими – гармонія і довіра. Влаштуйте сьогодні маленьке сімейне свято – і спогади про нього ще довго не покинуть вас.

Телець

Гороскоп на 29 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307600

Гороскоп для Тельця

Сьогодні корисне спілкування в колективі і активний відпочинок серед однодумців. Ваші великодушність, теплота і щедрість пожвавлять будь-яке суспільство, вселять в оточуючих оптимізм і віру в майбутнє. Не виключено нове захоплення, яке буде, на жаль, короткочасним.

Близнюки

Гороскоп на 29 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307611

Гороскоп для Близнят

День сприятливий для ділових знайомств. Однак, не поспішайте приймати всі пропозиції, адже багато хто з них згодом можуть виявитися збитковими. Будьте терплячі і уважні до близьких: можливі ускладнення у стосунках з дітьми.

Рак

Гороскоп на 29 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307601

Гороскоп для Рака

Сьогодні хороший день для завершення справ, аналізу пройденого шляху, спілкування з близькою людиною. Ймовірно, ваша активність буде відзначена керівництвом або партнерами. Для досягнення поставленої мети об'єднайте свої сили з іншими людьми.

Лев

Гороскоп на 29 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307607

Гороскоп для Лева

Сьогодні відкладіть всі важливі справи, не займайтеся важкою фізичною працею. Егоїзм і нетерпимість до чужих ініціатив ускладнять стосунки з колегами або партнерами. Цілком ймовірно, що невдачі або помилки в роботі приведуть до розчарування.

Діва

Гороскоп на 29 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307605

Гороскоп для Діви

Вас чекають великі зміни. Як говорять зірки, ви розгорнете спільну роботу з партнером, успіхами якого давно захоплювалися. Планети вам сприяють, а тому дозволять блиснути талантами. Однак всі ваші плани можуть здійснитися лише за умови безпосередньої готовності до роботи.

Терези

Гороскоп на 29 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307606

Гороскоп для Терезів

Цей день обіцяє бути сприятливим у багатьох аспектах. Це може торкнутися творчих зустрічей, спілкування з близькими і коханими. Планомірна діяльність минулого трудового тижня і сімейне благополуччя сприятимуть гармонії та рівновазі почуттів.

Скорпіон

Гороскоп на 29 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307610

Гороскоп для Скорпіона

Сприятливий період для тривалих поїздок, подорожей, нових захоплень, спілкування, отримання інформації, кохання. Не виключено, що випадкове знайомство або ваша комунікабельність вплинуть на майбутній фінансовий прибуток.

Стрілець

Гороскоп на 29 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307604

Гороскоп для Стрільця

Відвага, прекрасна пам'ять і кмітливість, уміння знайти нестандартні шляхи вирішення проблем забезпечать успіх в будь-якому починанні. Зірки, як і раніше, вказують на ймовірні ускладнення зі здоров'ям. Особливо це стосується чоловіків-Стрільців.

Козеріг

Гороскоп на 29 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307603

Гороскоп для Козерога

Сприятливий день для активного відпочинку, фізичних навантажень, прогулянок. Гарний час для наведення порядку в паперах, справах, для початку ремонту або благоустрою. З'являться умови для встановлення миру в родині, згоди з партнером.

Водолій

Гороскоп на 29 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307609

Гороскоп для Водолія

Можливо, сьогодні вам пощастить вирішити проблеми, які не давали спокою протягом останніх днів. Спробуйте реалізувати задумане новими методами або з іншими партнерами. Успіху ви зможете домогтися тільки в тому випадку, якщо ваші вчинки будуть засновані на реальній оцінці того, що відбувається.

Риби

Гороскоп на 29 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307602

Гороскоп для Риби

Якщо ваші дії будуть носити непередбачуваний, імпульсивний характер, то події зовнішнього життя не раз поставлять вас у глухий кут. Не варто розширювати сферу діяльності, не все буде виходити. Вам треба відпочити і уважне ставитися до свого здоров'я.

Читайте також: Гороскоп на березень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження
  • 20 березня, 19:00
  • 1778
Дівчина тижня: найсексуальніша серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі (18+)
  • 24 березня, 17:25
  • 1333
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1350044
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл