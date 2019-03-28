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Гороскоп на 29 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні – 29 березня 2019 року – представникам деяких знаків Зодіаку приготував шалені пригоди, а от комусь варто подумати про зміну діяльності. Дізнайтеся, що прогнозують зірки вам!
Гороскоп на 29 березня 2019 прогнозує всім знакам Зодіаку період веселощів та вдалих справ. Читайте, що приготували вам зірки на сьогоднішній день!
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Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні сприятливо проявляти активність і фантазію. У стосунках з близькими – гармонія і довіра. Влаштуйте сьогодні маленьке сімейне свято – і спогади про нього ще довго не покинуть вас.
Телець
Сьогодні корисне спілкування в колективі і активний відпочинок серед однодумців. Ваші великодушність, теплота і щедрість пожвавлять будь-яке суспільство, вселять в оточуючих оптимізм і віру в майбутнє. Не виключено нове захоплення, яке буде, на жаль, короткочасним.
Близнюки
День сприятливий для ділових знайомств. Однак, не поспішайте приймати всі пропозиції, адже багато хто з них згодом можуть виявитися збитковими. Будьте терплячі і уважні до близьких: можливі ускладнення у стосунках з дітьми.
Рак
Сьогодні хороший день для завершення справ, аналізу пройденого шляху, спілкування з близькою людиною. Ймовірно, ваша активність буде відзначена керівництвом або партнерами. Для досягнення поставленої мети об'єднайте свої сили з іншими людьми.
Лев
Сьогодні відкладіть всі важливі справи, не займайтеся важкою фізичною працею. Егоїзм і нетерпимість до чужих ініціатив ускладнять стосунки з колегами або партнерами. Цілком ймовірно, що невдачі або помилки в роботі приведуть до розчарування.
Діва
Вас чекають великі зміни. Як говорять зірки, ви розгорнете спільну роботу з партнером, успіхами якого давно захоплювалися. Планети вам сприяють, а тому дозволять блиснути талантами. Однак всі ваші плани можуть здійснитися лише за умови безпосередньої готовності до роботи.
Терези
Цей день обіцяє бути сприятливим у багатьох аспектах. Це може торкнутися творчих зустрічей, спілкування з близькими і коханими. Планомірна діяльність минулого трудового тижня і сімейне благополуччя сприятимуть гармонії та рівновазі почуттів.
Скорпіон
Сприятливий період для тривалих поїздок, подорожей, нових захоплень, спілкування, отримання інформації, кохання. Не виключено, що випадкове знайомство або ваша комунікабельність вплинуть на майбутній фінансовий прибуток.
Стрілець
Відвага, прекрасна пам'ять і кмітливість, уміння знайти нестандартні шляхи вирішення проблем забезпечать успіх в будь-якому починанні. Зірки, як і раніше, вказують на ймовірні ускладнення зі здоров'ям. Особливо це стосується чоловіків-Стрільців.
Козеріг
Сприятливий день для активного відпочинку, фізичних навантажень, прогулянок. Гарний час для наведення порядку в паперах, справах, для початку ремонту або благоустрою. З'являться умови для встановлення миру в родині, згоди з партнером.
Водолій
Можливо, сьогодні вам пощастить вирішити проблеми, які не давали спокою протягом останніх днів. Спробуйте реалізувати задумане новими методами або з іншими партнерами. Успіху ви зможете домогтися тільки в тому випадку, якщо ваші вчинки будуть засновані на реальній оцінці того, що відбувається.
Риби
Якщо ваші дії будуть носити непередбачуваний, імпульсивний характер, то події зовнішнього життя не раз поставлять вас у глухий кут. Не варто розширювати сферу діяльності, не все буде виходити. Вам треба відпочити і уважне ставитися до свого здоров'я.
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