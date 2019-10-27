Гороскоп на 28 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 28 жовтня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні мудрим рішенням буде відмова від агресії, договір про паузу для роздумів, повторних переговорів та вивчення додаткової інформації. Вдасться взяти під контроль почуття. Знайомі люди можуть виступити в новій ролі.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 28 жовтня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сьогодні Овни опиняться в небезпечній обстановці. Якщо атмосфера напружена, вам краще не провокувати навколишніх. Не варто "наступати на болюче місце" партнеру, якщо він не в дусі. Небажано роздмухувати іскри недавньої сварки, краще використовувати будь-який шанс проявити великодушність і піти на поступку.

Слід уникати місць і людей, де і з ким конфлікти вірогідні! Ви можете оновити і переосмислити стосунки зі своїм оточенням. Простягнувши руку допомоги, знайдете вірного друга.

Близнюкам сьогодні не бажано розпорошувати енергію на справи, які не пов'язані з професією, бізнесом або навчанням. Все перераховане може зажадати концентрації сил, нервів і часу. Ближче до вечора з'явиться можливість трохи відпочити. Важливо, щоб вечірнє дозвілля проходило без шкоди для здоров'я. Близнюкам старшого віку є сенс відвідати давніх друзів або порадувати себе прогулянкою магазинами. Тим, хто шукає кохання, може посміхнутися удача.

Для Раків день знервований. Неспокійна атмосфера може аж до ночі панувати в будинку, в сімейних або партнерських відносинах, в будь-яких справах, що відніме у вас багато сил. Можливо, доведеться розгрібати наслідки якихось робіт, сварки, гострої боротьби. Великий ризик принципової невдачі, але й не забаряться позитивні побічні ефекти. Наприклад, можливість швидко залікувати травму або заповнити дефіцит.

Можливі перепади настрою, емоційні перенапруги, депресії. Серйозний аналіз фінансової ситуації допоможе прибрати зайві турботи. Заощадив – значить, заробив. Категорично заборонено укладати договори, особливо щодо нерухомості.

Дів в цей день може підвести інтуїція. Перш, ніж зробити який-небудь відповідальний крок, багаторазово зважте це рішення. В цілому ж понеділок не поганий для особистих і професійних реформ. Тим, кого не влаштовує поточний дохід, можна пред'явити ультиматум вищестоящому керівництву. Слід бути обережними в розмовах з людьми, які вже не раз підставляли. Будьте уважні в роботі з електроприладами і зі складним виробничим обладнанням.

Сьогодні Терезам варто зменшити темп і обережніше потурати своїм імпульсам, інакше в особистому активі виявиться більше поразок, ніж перемог. Можливі різкий занепад сил, негативна віддача від навантажень, травми і дратівливість. Важливо прийняти реальність, врахувати не тільки свої права, потреби, амбіції і благі наміри, але і руйнівний ефект своєї політики.

Сьогодні ви зможете реалізувати свої ідеї. Цей період – хороший час для прояву своїх неабияких здібностей. Не варто уникати великого обсягу роботи: в цей час з'являться сили його виконати.

Багато Стрільці в цей день будуть занадто поступливі. Це, безумовно, допоможе в спілкуванні з близькими родичами, але може утруднити сходження на кар'єрний олімп. Не допустіть, щоб хтось із зухвалих і нахабних колег відняв те, до чого йшли довгі роки. Контролюйте свій раціон. Не рекомендується проводити багато часу за кермом.

Козерогами аж до ночі править страх втратити досягнуте. Буде бажання втриматися на вершині, обійти конкурентів. Важливо не йти по головах, залишатися дипломатом. Справедлива врівноважена тактика допоможе вам не тільки зберегти позиції, але і отримати побічну вигоду, наприклад, поблажку чи якесь право. Але бонуси рано пускати в хід, повинні скластися відповідні обставини.

Сьогодні інтимні зв'язки, особливо випадкові, здатні зняти стрес та поліпшити працездатність. Можна розслабитися, сходити в сауну.

Риби досить банально проведуть цей день, не помітивши в ньому нічого, що хотілося б згадати. Є ризик, що монотонність непомітно для всіх переросте в традиційний для осені "сплін". Не дозволяйте собі занудьгувати, знаходьте все нові і нові приводи для того, щоб проявити натиск і активність.

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