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Гороскоп на 28 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на 28 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 1

Актуальний гороскоп на сьогодні, 28 жовтня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні мудрим рішенням буде відмова від агресії, договір про паузу для роздумів, повторних переговорів та вивчення додаткової інформації. Вдасться взяти під контроль почуття. Знайомі люди можуть виступити в новій ролі.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 28 жовтня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 28 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307608

Сьогодні Овни опиняться в небезпечній обстановці. Якщо атмосфера напружена, вам краще не провокувати навколишніх. Не варто "наступати на болюче місце" партнеру, якщо він не в дусі. Небажано роздмухувати іскри недавньої сварки, краще використовувати будь-який шанс проявити великодушність і піти на поступку.

Телець

Гороскоп на 28 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307600

Слід уникати місць і людей, де і з ким конфлікти вірогідні! Ви можете оновити і переосмислити стосунки зі своїм оточенням. Простягнувши руку допомоги, знайдете вірного друга.

Близнюки

Гороскоп на 28 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307611

Близнюкам сьогодні не бажано розпорошувати енергію на справи, які не пов'язані з професією, бізнесом або навчанням. Все перераховане може зажадати концентрації сил, нервів і часу. Ближче до вечора з'явиться можливість трохи відпочити. Важливо, щоб вечірнє дозвілля проходило без шкоди для здоров'я. Близнюкам старшого віку є сенс відвідати давніх друзів або порадувати себе прогулянкою магазинами. Тим, хто шукає кохання, може посміхнутися удача.

Рак

Гороскоп на 28 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307601

Для Раків день знервований. Неспокійна атмосфера може аж до ночі панувати в будинку, в сімейних або партнерських відносинах, в будь-яких справах, що відніме у вас багато сил. Можливо, доведеться розгрібати наслідки якихось робіт, сварки, гострої боротьби. Великий ризик принципової невдачі, але й не забаряться позитивні побічні ефекти. Наприклад, можливість швидко залікувати травму або заповнити дефіцит.

Лев

Гороскоп на 28 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307607

Можливі перепади настрою, емоційні перенапруги, депресії. Серйозний аналіз фінансової ситуації допоможе прибрати зайві турботи. Заощадив – значить, заробив. Категорично заборонено укладати договори, особливо щодо нерухомості.

Діва

Гороскоп на 28 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307605

Дів в цей день може підвести інтуїція. Перш, ніж зробити який-небудь відповідальний крок, багаторазово зважте це рішення. В цілому ж понеділок не поганий для особистих і професійних реформ. Тим, кого не влаштовує поточний дохід, можна пред'явити ультиматум вищестоящому керівництву. Слід бути обережними в розмовах з людьми, які вже не раз підставляли. Будьте уважні в роботі з електроприладами і зі складним виробничим обладнанням.

Терези

Гороскоп на 28 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307606

Сьогодні Терезам варто зменшити темп і обережніше потурати своїм імпульсам, інакше в особистому активі виявиться більше поразок, ніж перемог. Можливі різкий занепад сил, негативна віддача від навантажень, травми і дратівливість. Важливо прийняти реальність, врахувати не тільки свої права, потреби, амбіції і благі наміри, але і руйнівний ефект своєї політики.

Скорпіон

Гороскоп на 28 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307610

Сьогодні ви зможете реалізувати свої ідеї. Цей період – хороший час для прояву своїх неабияких здібностей. Не варто уникати великого обсягу роботи: в цей час з'являться сили його виконати.

Стрілець

Гороскоп на 28 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307604

Багато Стрільці в цей день будуть занадто поступливі. Це, безумовно, допоможе в спілкуванні з близькими родичами, але може утруднити сходження на кар'єрний олімп. Не допустіть, щоб хтось із зухвалих і нахабних колег відняв те, до чого йшли довгі роки. Контролюйте свій раціон. Не рекомендується проводити багато часу за кермом.

Козеріг

Гороскоп на 28 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307603

Козерогами аж до ночі править страх втратити досягнуте. Буде бажання втриматися на вершині, обійти конкурентів. Важливо не йти по головах, залишатися дипломатом. Справедлива врівноважена тактика допоможе вам не тільки зберегти позиції, але і отримати побічну вигоду, наприклад, поблажку чи якесь право. Але бонуси рано пускати в хід, повинні скластися відповідні обставини.

Водолій

Гороскоп на 28 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307609

Сьогодні інтимні зв'язки, особливо випадкові, здатні зняти стрес та поліпшити працездатність. Можна розслабитися, сходити в сауну.

Риби

Гороскоп на 28 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307602

Риби досить банально проведуть цей день, не помітивши в ньому нічого, що хотілося б згадати. Є ризик, що монотонність непомітно для всіх переросте в традиційний для осені "сплін". Не дозволяйте собі занудьгувати, знаходьте все нові і нові приводи для того, щоб проявити натиск і активність.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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