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Гороскоп на 28 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 28 вересня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогоднішній день може підштовхнути до рішучих дій, але імпульс швидко згасне. Важливою є друга половина дня, у цей час краще відволіктися від дрібниць, зайнятися уточненням принципових позицій, договорів, прав і обов'язків. День може стати ключовим для вибору партнера або клієнта, початку переговорів, укладення союзу.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 вересня 2019 для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 28 вересня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
У цей день Овнам не варто боятися великого обсягу роботи. Вдало попрацювавши, є шанс завершити проєкт, над яким ви довго сиділи. Варто пам'ятати, що напружений ритм загрожує проблемами зі здоров'ям, особливо, якщо ви поспішаєте, прагнете комусь догодити, у вас небезпечна професія, накопичилася втома або є хронічні хвороби. Виручить майстерність, хороший план або кмітливий помічник.
Телець
У Тельців сьогодні вірогідні ускладнення в різних контактах: ділових, сімейних, любовних. Багатьом буде важко спілкуватися з дітьми та іншими підопічними. Думайте, які слова слід говорити і як поводитися в різних конфліктних ситуаціях і з різними людьми.
Близнюки
Близнюки, ймовірно, залишаться задоволені подіями цієї суботи. Не можна виключати, що в план цього дня втрутиться "добрий чарівник" (забезпечений родич або друг, у якого на руках буде велика сума готівки). Попереду багато поїздок, посиденьок в кафе та інших розваг (причому, без шкоди для бюджету). Можливий і протилежний розвиток подій. З'явиться людина, готова профінансувати спільні розваги, але не буде бажання покидати межі свого затишного будинку.
Рак
Ракам варто проявити більше діловитості й моторності. Це насичений день, який можна використовувати продуктивно в декількох напрямках, серед яких і термінові завершення справ. Він підходить для роз'їздів, тренувань, лікувальних процедур, робочих і бюрократичних клопотів. Можливий тісний контакт з ріднею та іншим близьким оточенням.
Лев
Настрій Левів може бути мінливим, можливі сварки, конфлікти в питаннях фінансового забезпечення. Сьогодні краще відмовитися від вирішення фінансових питань, укладення договорів, підписання угод, пов'язаних з фінансами. Уникайте надмірних фізичних навантажень і спробуйте раніше лягти спати.
Діва
Дівам сьогодні не варто вмішуватися у з'ясування стосунків з транспортним хамом або зі співробітником якоїсь другосортної організації. Бережіть емоційний баланс. Не можна допускати, щоб в результаті якихось конфліктів з'явилася безпричинна дратівливість. Швидше за все, вечір цього дня пройде на сімейному банкеті або на домашньому застіллі. Одинакам може надійти запрошення на побачення.
Терези
Сьогодні Терезам варто зробити перерву в приємному процесі зовнішнього самовираження і зосередитися на своїх справ. Добре зайнятися тим, що "за лаштунками" і не повинно бути видно іншим: секретами майстерності, профілактикою хвороби. Корисно довести до кінця технічні заходи, зайнятися прибиранням, позбутися від ненадійного помічника, від ворога або шкідника у себе за спиною.
Скорпіон
Скорпіонам цей день не обіцяє будь-яких серйозних проблем. Субота пройде, швидше за все, спокійно і розмірено. Якщо до вечора ви відчуєте несподіваний сильний приплив енергії, пустіть її в мирне русло – сходіть в спортзал або просто вийдіть на пробіжку.
Стрілець
Деякі Стрільці сьогодні будуть сміятися без вагомого приводу. Ця веселість з'явиться з самого ранку, задавши тон вихідного. Діліться посмішками з оточуючими, налаштовуйте їх на позитив. Можна влаштувати масштабну вечірку за участю родичів, друзів і сусідів. Якщо дозволяє погода, є сенс організувати грандіозний пікнік. Також обіцяє порадувати поїздка на дачу або відвідування родича, який проживає десь за містом.
Козеріг
Козерогам сьогодні шкідливо сидіти склавши руки, але робити краще лише строго необхідне. Виконавши договірні зобов'язання, варто зменшити активність, не давати клятв і обіцянок, не братися за нові масштабні проєкти і не вирушати в нову подорож. На повністю нове починання вам зараз може не вистачити часу або ресурсів, а крім того, є ризик захопитися і звернути на помилковий шлях.
Водолій
Багато Водолії сьогодні здатні справити на оточуючих сприятливе враження, оскільки чесно і сумлінно роблять свою справу. Оточення буде довіряти їм, і завдяки цьому досягнуть успіху в кар'єрі. Готовність наполегливо працювати і розвивати в собі навички, щоб стати фахівцем, гарантує вам успіх.
Риби
День буде складатися з постійних турбот, коротких поїздок, спілкування з домочадцями і чиїхось візитів. Можливо, на порозі з'явиться людина, від якої залежить результат важливих питань (наприклад, доля особистого бізнесу або перебування на нинішній посаді). Знаючи цей прогноз, заздалегідь підготуйтеся до візиту. Рибам старшого віку рекомендується зібрати у себе всю рідню, приготувавши безліч страв.
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