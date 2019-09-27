Гороскоп на 28 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 28 вересня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день може підштовхнути до рішучих дій, але імпульс швидко згасне. Важливою є друга половина дня, у цей час краще відволіктися від дрібниць, зайнятися уточненням принципових позицій, договорів, прав і обов'язків. День може стати ключовим для вибору партнера або клієнта, початку переговорів, укладення союзу.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 28 вересня 2019

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У цей день Овнам не варто боятися великого обсягу роботи. Вдало попрацювавши, є шанс завершити проєкт, над яким ви довго сиділи. Варто пам'ятати, що напружений ритм загрожує проблемами зі здоров'ям, особливо, якщо ви поспішаєте, прагнете комусь догодити, у вас небезпечна професія, накопичилася втома або є хронічні хвороби. Виручить майстерність, хороший план або кмітливий помічник.

У Тельців сьогодні вірогідні ускладнення в різних контактах: ділових, сімейних, любовних. Багатьом буде важко спілкуватися з дітьми та іншими підопічними. Думайте, які слова слід говорити і як поводитися в різних конфліктних ситуаціях і з різними людьми.

Близнюки, ймовірно, залишаться задоволені подіями цієї суботи. Не можна виключати, що в план цього дня втрутиться "добрий чарівник" (забезпечений родич або друг, у якого на руках буде велика сума готівки). Попереду багато поїздок, посиденьок в кафе та інших розваг (причому, без шкоди для бюджету). Можливий і протилежний розвиток подій. З'явиться людина, готова профінансувати спільні розваги, але не буде бажання покидати межі свого затишного будинку.

Ракам варто проявити більше діловитості й моторності. Це насичений день, який можна використовувати продуктивно в декількох напрямках, серед яких і термінові завершення справ. Він підходить для роз'їздів, тренувань, лікувальних процедур, робочих і бюрократичних клопотів. Можливий тісний контакт з ріднею та іншим близьким оточенням.

Настрій Левів може бути мінливим, можливі сварки, конфлікти в питаннях фінансового забезпечення. Сьогодні краще відмовитися від вирішення фінансових питань, укладення договорів, підписання угод, пов'язаних з фінансами. Уникайте надмірних фізичних навантажень і спробуйте раніше лягти спати.

Дівам сьогодні не варто вмішуватися у з'ясування стосунків з транспортним хамом або зі співробітником якоїсь другосортної організації. Бережіть емоційний баланс. Не можна допускати, щоб в результаті якихось конфліктів з'явилася безпричинна дратівливість. Швидше за все, вечір цього дня пройде на сімейному банкеті або на домашньому застіллі. Одинакам може надійти запрошення на побачення.

Сьогодні Терезам варто зробити перерву в приємному процесі зовнішнього самовираження і зосередитися на своїх справ. Добре зайнятися тим, що "за лаштунками" і не повинно бути видно іншим: секретами майстерності, профілактикою хвороби. Корисно довести до кінця технічні заходи, зайнятися прибиранням, позбутися від ненадійного помічника, від ворога або шкідника у себе за спиною.

Скорпіонам цей день не обіцяє будь-яких серйозних проблем. Субота пройде, швидше за все, спокійно і розмірено. Якщо до вечора ви відчуєте несподіваний сильний приплив енергії, пустіть її в мирне русло – сходіть в спортзал або просто вийдіть на пробіжку.

Деякі Стрільці сьогодні будуть сміятися без вагомого приводу. Ця веселість з'явиться з самого ранку, задавши тон вихідного. Діліться посмішками з оточуючими, налаштовуйте їх на позитив. Можна влаштувати масштабну вечірку за участю родичів, друзів і сусідів. Якщо дозволяє погода, є сенс організувати грандіозний пікнік. Також обіцяє порадувати поїздка на дачу або відвідування родича, який проживає десь за містом.

Козерогам сьогодні шкідливо сидіти склавши руки, але робити краще лише строго необхідне. Виконавши договірні зобов'язання, варто зменшити активність, не давати клятв і обіцянок, не братися за нові масштабні проєкти і не вирушати в нову подорож. На повністю нове починання вам зараз може не вистачити часу або ресурсів, а крім того, є ризик захопитися і звернути на помилковий шлях.

Багато Водолії сьогодні здатні справити на оточуючих сприятливе враження, оскільки чесно і сумлінно роблять свою справу. Оточення буде довіряти їм, і завдяки цьому досягнуть успіху в кар'єрі. Готовність наполегливо працювати і розвивати в собі навички, щоб стати фахівцем, гарантує вам успіх.

День буде складатися з постійних турбот, коротких поїздок, спілкування з домочадцями і чиїхось візитів. Можливо, на порозі з'явиться людина, від якої залежить результат важливих питань (наприклад, доля особистого бізнесу або перебування на нинішній посаді). Знаючи цей прогноз, заздалегідь підготуйтеся до візиту. Рибам старшого віку рекомендується зібрати у себе всю рідню, приготувавши безліч страв.

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