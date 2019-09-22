Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 вересня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 23 – 29 вересня 2019!

Цей тиждень для більшості знаків Зодіаку буде легким та спокійним, однак комусь таки доведеться боротися за своє щастя. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 23.09 – 29.09

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 23, 29

: 23, 29 Несприятливі дні: 24, 25

Гороскоп для Овна

Цього тижня в Овнів може трапитись кілька конфліктних ситуацій, однак краще уникати будь-яких суперечок та неприємних обговорень. Зберігайте спокій та гарний настрій, а також займіться справами, які давно відкладали. Однак не варто намагатись перевиконати план. Вільний час варто присвятити собі та моментам, які будуть приносити задоволення.

Сприятливі дні: 24, 27

Несприятливі дні: 23, 28

Гороскоп для Тельця

Тельців чекатиме стрімкий та насичений тиждень, який пройде неймовірно швидко. Тому спробуйте розпланувати свій час, щоб мати вдосталь часу для відпочинку. Можливі чимало приємних моментів, які варто запам'ятати, а також не зважати на дрібний негатив. У самотніх Тельців є шанс зустріти свою половинку.

Сприятливі дні: 26, 29

Несприятливі дні: 23, 27

Прогноз для Близнят

Близнюкам зорі радять дещо втриматись із гучними розмовами про власне щастя. Звісно ж, ви хочете ділитись зі світом своїми успіхами та вдоволенням, однак зараз краще не надто впускати когось у свої справи. Зберігайте спокій та насолоджуйтесь моментом.

Сприятливі дні: 23, 27

Несприятливі дні: 24, 29

Гороскоп для Рака

Ракам цього тижня краще спробувати стримувати власну емоційність, оскільки можливі неочікувані ситуації, які можуть засмутити або ж надто потішити. Знайдіть час для себе та своїх близьких, а також правильно розподіліть справи, щоб все встигнути.

Сприятливі дні: 23, 26

Несприятливі дні: 25, 29

Гороскоп для Лева

Левів у новому тижні вересня можливий справжній наплив творчості, адже ви отримали вдосталь нових емоцій та перезарядились. Якщо ж вам не вдалось відпочити раніше, то попереду на вас таки чекає заслужена порція релаксу. Тримайте свій настрій на тому ж чудовому рівні.

Сприятливі дні: 26, 28

Несприятливі дні: 25, 27

Гороскоп для Діви

У Дів можливі несподівані прибутки або ж зустрічі, а в таких справах не завжди варто шукати підступ чи негатив. Ви надто переймаєтесь через дрібниці. Натомість краще радіти та рухатись у запланованому напрямку.

Сприятливі дні: 25, 28

Несприятливі дні: 23, 29

Гороскоп для Терезів

Терезів може очікувати порція рутинних завдань, але не дозволяйте їм поглинати вас з головою. Відганяйте сумні думки та не забувайте про те, що поряд з вами чудові люди, а ваша праця приносить вам задоволення. Попереду чимало хороших подій та значно менше буденності.

Сприятливі дні: 23, 27

23, 27 Несприятливі дні: 24, 25

Гороскоп для Скорпіона

Важко повірити, але Скорпіони почали забувати про себе та власні потреби. Пора знайти більше часу для свого "я", а також менше часу для суперечок та людей, які приносять негативні емоції. Щоправда, про зайві витрати краще не думати, адже зараз варто тримати свій бюджет у хорошій формі, як і фігуру.

Сприятливі дні: 25, 27

Несприятливі дні: 23, 24

Гороскоп для Стрільця

Стрільців чекають зміни у житті, серед яких нарешті можливий відпочинок, незвичайні новини. Не варто боятися змін, а також спробувати розвивати нові вміння. У цьому всьому потрібно відшукати час для себе і найближчих, яким також потрібна ваша увага.

Сприятливі дні: 24, 26

24, 26 Несприятливі дні: 23, 27

Гороскоп для Козерога

Козерогам цього тижня варто докласти якомога більше зусиль для того, щоб нарешті зрушитись з місця. Вся ваша праця зараз не дасть довго чекати на результат, тому спробуйте не лінуватися. Тиждень промайне швидко, а вихідні принесуть чимало свіжих емоцій.

Сприятливі дні: 23, 29

23, 29 Несприятливі дні: 25, 26

Гороскоп для Водолія

Зорі радять Водоліям завершити всі заплановані справи до кінця тижня та продовжувати насолоджуватись тим, що у вас є. Ви здатні підкорювати гори, тому не чекайте на натхнення і дійте прямо зараз. Звісно ж, не варто забувати про відпочинок для душі та тіла.

Сприятливі дні: 26, 27

Несприятливі дні: 23, 24

Гороскоп для Риб

Рибам цього тижня краще уникати конфліктних ситуацій та суперечок. Вам може здаватися, що ви краще обізнані та мислите правильно, однак ваша перемога у словесних перепалках принесе значно менше радості, аніж дискомфорту. Спробуйте зосередитись на ключових справах.

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