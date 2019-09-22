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Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 вересня 2019 для знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 23 – 29 вересня 2019!
Цей тиждень для більшості знаків Зодіаку буде легким та спокійним, однак комусь таки доведеться боротися за своє щастя. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 23.09 – 29.09
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 23, 29
- Несприятливі дні: 24, 25
Цього тижня в Овнів може трапитись кілька конфліктних ситуацій, однак краще уникати будь-яких суперечок та неприємних обговорень. Зберігайте спокій та гарний настрій, а також займіться справами, які давно відкладали. Однак не варто намагатись перевиконати план. Вільний час варто присвятити собі та моментам, які будуть приносити задоволення.
Телець
- Сприятливі дні: 24, 27
- Несприятливі дні: 23, 28
Тельців чекатиме стрімкий та насичений тиждень, який пройде неймовірно швидко. Тому спробуйте розпланувати свій час, щоб мати вдосталь часу для відпочинку. Можливі чимало приємних моментів, які варто запам'ятати, а також не зважати на дрібний негатив. У самотніх Тельців є шанс зустріти свою половинку.
Близнюки
- Сприятливі дні: 26, 29
- Несприятливі дні: 23, 27
Близнюкам зорі радять дещо втриматись із гучними розмовами про власне щастя. Звісно ж, ви хочете ділитись зі світом своїми успіхами та вдоволенням, однак зараз краще не надто впускати когось у свої справи. Зберігайте спокій та насолоджуйтесь моментом.
Рак
- Сприятливі дні: 23, 27
- Несприятливі дні: 24, 29
Ракам цього тижня краще спробувати стримувати власну емоційність, оскільки можливі неочікувані ситуації, які можуть засмутити або ж надто потішити. Знайдіть час для себе та своїх близьких, а також правильно розподіліть справи, щоб все встигнути.
Лев
- Сприятливі дні: 23, 26
- Несприятливі дні: 25, 29
Левів у новому тижні вересня можливий справжній наплив творчості, адже ви отримали вдосталь нових емоцій та перезарядились. Якщо ж вам не вдалось відпочити раніше, то попереду на вас таки чекає заслужена порція релаксу. Тримайте свій настрій на тому ж чудовому рівні.
Діва
- Сприятливі дні: 26, 28
- Несприятливі дні: 25, 27
У Дів можливі несподівані прибутки або ж зустрічі, а в таких справах не завжди варто шукати підступ чи негатив. Ви надто переймаєтесь через дрібниці. Натомість краще радіти та рухатись у запланованому напрямку.
Терези
- Сприятливі дні: 25, 28
- Несприятливі дні: 23, 29
Терезів може очікувати порція рутинних завдань, але не дозволяйте їм поглинати вас з головою. Відганяйте сумні думки та не забувайте про те, що поряд з вами чудові люди, а ваша праця приносить вам задоволення. Попереду чимало хороших подій та значно менше буденності.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 23, 27
- Несприятливі дні: 24, 25
Важко повірити, але Скорпіони почали забувати про себе та власні потреби. Пора знайти більше часу для свого "я", а також менше часу для суперечок та людей, які приносять негативні емоції. Щоправда, про зайві витрати краще не думати, адже зараз варто тримати свій бюджет у хорошій формі, як і фігуру.
Стрілець
- Сприятливі дні: 25, 27
- Несприятливі дні: 23, 24
Стрільців чекають зміни у житті, серед яких нарешті можливий відпочинок, незвичайні новини. Не варто боятися змін, а також спробувати розвивати нові вміння. У цьому всьому потрібно відшукати час для себе і найближчих, яким також потрібна ваша увага.
Козеріг
- Сприятливі дні: 24, 26
- Несприятливі дні: 23, 27
Козерогам цього тижня варто докласти якомога більше зусиль для того, щоб нарешті зрушитись з місця. Вся ваша праця зараз не дасть довго чекати на результат, тому спробуйте не лінуватися. Тиждень промайне швидко, а вихідні принесуть чимало свіжих емоцій.
Водолій
- Сприятливі дні: 23, 29
- Несприятливі дні: 25, 26
Зорі радять Водоліям завершити всі заплановані справи до кінця тижня та продовжувати насолоджуватись тим, що у вас є. Ви здатні підкорювати гори, тому не чекайте на натхнення і дійте прямо зараз. Звісно ж, не варто забувати про відпочинок для душі та тіла.
Риби
- Сприятливі дні: 26, 27
- Несприятливі дні: 23, 24
Рибам цього тижня краще уникати конфліктних ситуацій та суперечок. Вам може здаватися, що ви краще обізнані та мислите правильно, однак ваша перемога у словесних перепалках принесе значно менше радості, аніж дискомфорту. Спробуйте зосередитись на ключових справах.
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