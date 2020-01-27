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Гороскоп на 28 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на день українською

Актуальний гороскоп на сьогодні, 28 січня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Близнюкам та Терезам потрібно наполегливо працювати, а Водолії та Раки впевненіші у своєму майбутньому щасті. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

І ще: Гороскоп на січень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 28 січня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 28 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366225
Овни, сьогодні ваш погляд спрямований в майбутнє, але, на жаль, ваше уявлення про нього далеке від реального життя. Ви живете у світі своїх мрій та фантазій, а тому навіть власні ідеї не здійснюєте й наполовину. Спробуйте чинити опір цьому!

Телець

Гороскоп на 28 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224
Тільці, пам'ятайте, що ігноруючи дійсність, ви не зможете втілити у життя те, про що давно мрієте. Це не той випадок, коли можна плисти за течією. Тут потрібно діяти, тож сьогодні озбройтеся терпінням та починайте бій!

Близнюки

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Близнюки, втілити ваші плани у життя насправді досить складно, якщо не докласти чималих зусиль. Тож ви повинні сьогодні зробити вибір: або напружитися й будь-якою ціною досягти бажаного, або знизити свої очікування.

Рак

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Раки, у вас є витримка, наполегливість та тверезий розрахунок для руху до наміченої мети. Сьогодні ви маєте сили прямувати проти течії. Проте всю ситуацію сприймаєте трохи песимістично, як сувору реальність.

Лев

Гороскоп на 28 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227
Леви, сьогодні вам необхідно проявити більше чуйності. Будьте більш ласкаві та уважні до навколишніх, залишайтеся приємною та милою людиною не лише у спілкуванні зі знайомими, але й з усіма пересічними.

Діва

Гороскоп на 28 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233
Діви, сьогодні девіз "Мета виправдовує засоби" не подіє. Не перестарайтеся в боротьбі з долею та обставинами, інакше вся тяжкість наслідків дістанеться саме вам. Будьте обачніші та м'якші у прийнятті рішень.

Терези

Гороскоп на 28 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232
Терези, ви зможете домогтися бажаного тільки в тому випадку, якщо скоректуєте свої цілі в сторону духовного й забудете про власні амбіції. Бувають випадки, коли така поступливість повертається до вас сторицею.

Скорпіон

Гороскоп на 28 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228
Скорпіони, сьогодні для вас вимальовуються найпозитивніші перспективи. Ви можете відчути момент великої радості та навіть повного щастя. Наприклад, можете розв'язати значну проблему.

Стрілець

Гороскоп на 28 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234
Стрільці, сьогодні, по суті, дуже відповідний момент для того, щоб ви зайнялися візуалізацією своїх бажань, тому що залучити на свою сторону удачу вам буде не дуже складно. Вам необхідні зміни та навіть маленька революція, щоб встановити нові правила гри.

Козеріг

Гороскоп на 28 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226
Козероги, сьогодні у вас може виникнути відчуття тривоги через невизначеність, або через спогади про помилки з минулого, або з інших причин. Не виключено, що це буде прямо або побічно пов'язане з грошима. Це може серйозно вибити вас з колії й змусить почати сумніватися в тому, що було до тих пір важливим і цінним.

Водолій

Гороскоп на 28 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223
Водолії, ви багато чого досягли й багато пережили, а зараз знаєте, що потрібно робити та рухаєтеся до наміченої мети. Вас приваблюють великі проєкти та сміливі починання. Ви самі собі авторитет, маєте незалежний погляд на ситуацію. Ваше сьогоднішнє бажання – авантюра, пристрасть, радість і духовний розвиток.

Риби

Гороскоп на 28 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229
Риби, ваші ідеї та мрії можуть залишитися тільки в думках, так і не ставши реальністю, якщо не почати негайно діяти. Крім того, необхідно зуміти зберегти те, чого ви вже досягнули, щоб забезпечити собі міцний тил.

До теми: Місячний календар стрижок на січень 2020: дні, коли стригти волосся

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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