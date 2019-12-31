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Місячний календар стрижок на січень 2020: дні, коли стригти волосся
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Місячний календар на січень 2020 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього зимового місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.
Актуальний календар стрижок на місяць січень точно не буде зайвим для тих, хто планує поміняти образ. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню, аби зміни іміджу вас не розчарували.
Коли можна стригти волосся у січні
*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати.
|СІЧЕНЬ 2020
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Місячний календар стрижок на січень
1 січня. Перший день нового року. А як щодо нової зачіски? Будьте певні, зроблена зачіска в цей день стане причиною десятка компліментів на вашу адресу та заздрісних поглядів.
2 січня. Чудова можливість змінити звичний догляд за волоссям.
3 січня. Свято триває, відтак незайвим буде оновити зачіску, особливо, якщо в цей день доведеться побачити людину, про зустріч з якою ви марили давно. У Новий рік мріям властиво здійснюватися, тому подбайте про свій зовнішній вигляд, і готуйтеся приймати дарунки долі з розкішною зачіскою, безперечно.
4 січня. Не найкращий день для зміни іміджу, тому утримайтесь від будь-яких маніпуляцій над волоссям.
5 січня. Сприятливий час для відвідування перукарні, однак лише в контексті косметичного догляду за волоссям. Про обрізання та фарбування забудьте, адже результат не виправдає ваших очікувань. Інша справа поживна маска для волосся або скраб для шкіри голови.
6 січня. Якщо плануєте обрізати волосся, то краще робіть це у другій половині дня, адже це буде енергетично найсприятливіше.
7 січня. Сприятливий день, щоб оновити косметичні засоби для волосся, однак не надто хороша пора для зухвалих стрижок. Шампуні, кондиціонери, маски та бальзами, які ви застосовували раніше, вже не виконують потрібних функцій, бо волосся до них звикло. Тому не гайте часу, і вирушайте обирати новий догляд, який відповідає вашому типу волоссю та його потребам.
8 січня. Не найкращий день для будь-яких маніпуляцій над волоссям.
9 січня. Давно хотіли зробити екстремально-коротку стрижку, однак мали сумніви, чи буде вона вам личити? Не вагайтеся, а мерщій йдіть до перукаря та втілюйте задумане. Результат перевершить ваші очікування.
10 січня. Ваш домашній перукарський інструментарій потребує оновлення. У цей день саме час навідатись до крамниці й придбати нові гребінці.
11 січня. Якщо ви марите довгим волоссям, то стригти його рекомендовано лише у першій половині дня, адже саме період першої половини дня буде енергетично найсприятливішим.
12 січня. Вдалий день для зміни кольору волосся, однак не надто вдала пора для його обрізання.
13 січня. Потіште своє волосся поживною маскою з домашніх компонентів. Якщо не маєте часу готувати її вдома, то магазин косметичної продукції до ваших послуг. Там ви точно знайдете щось необхідне для потреб вашого волосся.
14 січня. Не найкращий час для будь-яких маніпуляцій над волоссям.
15 січня. Давно хотіли змінити колір волосся, але не наважувались? Швиденько рушайте до перукарні та втілюйте бажання в життя. Цього дня ви потрапите до рук майстра, який невипадково здобув професію перукаря, адже його робота – це покликання. Кінцевий результат приємно вразить не лише вас, а й тих людей, думка яких для вас цінна.
16 січня. Будь-які перевтілення варто узгодити з другою половинкою, щоб раптові зміни зачіски та зовнішності в цілому не стали причиною конфліктної ситуації та непорозумінь.
17 січня. У цей день потіште своє волосся живильною маскою. За це воно віддячить вам блиском та інтенсивнішим ростом.
18 січня. Сприятливий день для зміни іміджу.
19 січня. Не найкращий час для модифікацій волосся.
20 січня. Щоб настрій на початку робочого тижня не зіпсувався, – краще утримайтеся від кардинальних змін іміджу.
21 січня. Обрізати волосся варто лише в тому випадку, якщо не плануєте його відрощувати.
22 січня. Екватор робочого тижня. Чому б не відвідати салон краси, і не потішити своє волосся професійним доглядом?
23 січня. Якщо плануєте обрізати волосся, то краще зробити це у першій половині дня, адже вона енергетично найсприятливіша.
24 січня. По-справжньому вдалий день для будь-яких експериментів над волоссям. Будьте певні, що друга половинка не зможе втримати слів захвату щодо вашого нового образу.
25 січня. У цей день займіться реабілітацією пошкоджених кінчиків. Проте це не означає, що варто одразу брати до рук ножиці. Косметичний догляд у цей день буде куди ефективніший.
26 січня. Не надто сприятливий час для зміни іміджу.
27 січня. Займіться у цей день власним перукарським інструментарієм. Доглянуті гребінці – це важливий крок на шляху до красивого волосся.
28 січня. Потішити себе новою зачіскою можна, однак зловживати феном, вирівнювачем та щипцями точно не слід. При використанні цих інструментів не забувайте про термозахист.
29 січня. У цей день волосся потребуватиме додаткового живлення. Відтак маска з природних компонентів буде, як ніколи доречною.
30 січня. Вдалий період для зміни кольору волосся. Експериментуйте із задоволенням.
31 січня. Обрізати волосся варто лише в тому випадку, якщо не плануєте його відрощувати.
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