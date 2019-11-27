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Гороскоп на 28 листопада 2019: кому у цей день казково пощастить
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 28 листопада 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Початок другої половини тижня буде успішним практично для всіх представників різних знаків Зодіаку. Втім, декому таки вдасться схопити птаха за хвіст, що зробить ваш день, і не тільки. Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 28 листопада 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнам зорі рекомендують сьогодні максимально розслабитися та буквально плисти за течією. Ви надто багато працюєте та думаєте про роботу. Пора зосередитися на релаксі: відправтесь з друзями на шопінг або просто сходіть у кіно. Ввечері слід присвятити якомога більше часу коханій людині. Це потрібно вам обом!
Телець
Четвер для Тельців буде легким. Налаштуйтесь на позитив і готуйтесь до вихідних, адже до них залишаються лічені робочі години. Вільний час сьогодні слід присвятити подарункам не лише для себе, а й для тих, хто вас оточує. Не забувайте, що зараз стартував час шалених знижок. Це дозволить не лише потішити рідних і близьких, а й придбати для себе те, про що ви давно мріяли!
Близнюки
Зорі рекомендують Близнюкам присвятити весь свій час здоров'ю. Цілком імовірно, що ви сьогодні почуватиметеся розбитими, тому краще відпроситися з роботи. Ваш бос вас зрозуміє, адже ваше здоров'я безпосередньо впливатиме на здоров'я цілого колективу. Бережіть себе!
Рак
Ракам сьогодні однозначно пощастить. Ви не лише встигатимете все, за що братиметесь, а й зможете досягнути бажаних результатів у тих починаннях, фундамент для яких закладався кілька місяців тому. Якщо все пройде як по маслу – не полінуйтесь сьогодні гарненько відсвяткувати свій успіх!
Лев
Четвер для Левів буде легким і радісним. Ви влаштуєте для себе довгоочікуваний шопінг, який принесе трішки затишку та комфорту вашій оселі. Не забувайте про новорічні атрибути, адже до свят залишається не так уже й багато часу. До прикладу, можете ввечері потішити себе глінтвейном. Він не лише зігріє, а й додасть відповідного настрою!
Діва
Дівам слід присвятити якомога більше часу роботі. Перша половина тижня у вас була настільки лінивою, що до кінця робочих буднів накопичилась достатня кількість "хвостів". Їх усіх потрібно підчистити, аби з чистою совістю відправлятися на заслужений відпочинок. Вечір присвятіть собі: прийміть гарячу ванну та прочитайте хорошу та корисну літературу!
Терези
Зорі рекомендують Терезам зосередитися на особистому житті. Цілком імовірно, що робота вас настільки поглинула, що ви й не зауважуєте людей, які до вас не байдужі. Залиште стоси паперів і робочі чати в офісі, аби нарешті віддатися почуттям. Головне – правильно розставляти пріоритети, аби повністю не відмовитися від роботи задля кохання!
Скорпіон
Скорпіони нарешті зможуть достатньо відпочити. Насолодіться вихідним днем сповна, адже ви заслужили на тотальний релакс. Головне – не заглядати сьогодні до робочих чатів, які відволікають вас від справжнього відпочинку. Налаштуйтесь на позитив, перегляньте улюблені серіали, а також не забудьте добряче виспатися, аби почуватися на всі 100!
Стрілець
На Стрільців чекає настільки крутий день, що ви буквально не віритимете своїм очам. Усе вам сьогодні вдаватиметься. Ваше самопочуття та настрій будуть на висоті, а прагнень і енергії буде стільки, що ви навіть не знатимете, куди її дівати. Головне – не провести цей день у ліжку. Вирушайте з друзями на прогулянку, знайомтесь з новими людьми або просто проведіть трохи часу на природі!
Козеріг
Козерогам зорі рекомендують зосередитися на роботі. У вас на носі важливий і дуже крутий проєкт, над яким потрібно добряче попітніти. Головне – правильно розставляти пріоритети, а також не забувати делегувати обов'язки між тими, хто долучений до вашої роботи. Пам'ятайте, що лише в команді ви зможете досягнути максимального успіху!
Водолій
Водоліям зорі рекомендують налаштуватися на позитив. День буде легким і швидким, якщо ви дивитиметеся на все, що відбувається довкола вас, з легкою ноткою пофігізму. Головне – добре та на совість виконувати завдання, які перед вами ставлять. Решта – ситуативні проблеми, які не повинні псувати ваш крутий настрій!
Риби
Зорі рекомендують Рибам присвятити достатньо часу власному здоров'ю. Якщо ви почуваєтесь відмінно – приготуйте собі щось смачненьке або потіште себе вітамінами. Скучили за ароматами мандаринів – гайда до магазину, аби влаштувати собі святковий настрій. Ввечері перегляньте якийсь хороший улюблений фільм, аби остаточно "добити" цей радісний день!
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