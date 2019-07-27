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Тести Подорожі

Гороскоп на 28 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на день

Актуальний гороскоп на сьогодні, 28 липня 2019 року, – у нашій статті. Дізнавайтесь астрологічний прогноз та будьте в курсі того, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Космічні енергії сьогодні налаштовані досить негативно й віщують більшості знаків Зодіаку складні зміни. Дізнайтеся, чого варто остерігатися саме вам!

І ще: Магнітні бурі у липні 2019: календар небезпечних дат

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 28 липня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 28 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307608

Овни, буде добре, якщо ви сьогодні станете усвідомлено уникати ситуацій, в яких можна доставити людям неприємні переживання. Завдяки такому підходу ви та ваша реальність якісно змінитеся на краще.

Телець

Гороскоп на 28 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307600

Тельці, сьогодні сприятливий день віддати непотрібне, добровільно. Наприклад, викиньте з дому старі речі, звільніть місце для нових енергій або позбудьтеся від установок, переконань, схем поведінки, що заважають вашому розвитку.

Близнюки

Гороскоп на 28 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307611

Близнюки, будьте готові, що сьогодні закінчиться певний етап вашого життя. Не чиніть опір цьому. Усвідомте необхідність таких подій.

Рак

Гороскоп на 28 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307601

Раки, сьогодні найкращий день для завершення того, що тягне вас назад. Закінчення чого-небудь завжди відкриває двері новому.

Лев

Гороскоп на 28 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307607

Леви, якщо ви приділяєте уваги своєму внутрішньому вищому, розвиваєте розуміння законів і зв'язків Всесвіту і живете усвідомленої життям, то сьогодні можливо позбавитеся якихось хворобливих переживань.

Діва

Гороскоп на 28 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307605

Діви, сьогодні є ймовірність щодо розчарувань, втрат і трагедій тільки для тих, хто не шукає духовних перетворень.

Терези

Гороскоп на 28 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307606

Терези, пам'ятайте, якщо ви навчитеся з легкістю розлучатися, то відчуєте свободу. Прощання приносять розчарування тим, хто не розуміє, що відбувається в їхньому житті і хто не вірить в достаток і щедрість Всесвіту.

Скорпіон

Гороскоп на 28 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307610

Скорпіони, сьогодні на вас очікує, у глибшому розумінні, прощання з деякими речами, людьми або відносинами, які здавалися вам цінними. Це перехід до нової системи цінностей.

Стрілець

Гороскоп на 28 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307604

Стрільці, в цей день актуально відмовитися від спекуляцій і схем швидкого збагачення, щоб уникнути фінансових втрат, а також варто проявити щедрість щодо ближніх.

Козеріг

Гороскоп на 28 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307603

Козероги, сьогодні вам загрожують фінансові втрати, але це тільки підготовка до нового циклу, який забезпечить вам грошовий приплив.

Водолій

Гороскоп на 28 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307609

Водолії, у цей день потрібно витратитися хоча б трохи, щоб викликати у відповідь прихід грошей. Знайте, що сьогоднішні вкладення окупляться сторицею. Ймовірно отримаєте відсотків від минулих інвестицій.

Риби

Гороскоп на 28 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307602

Риби, сьогодні ви можете отримати сигнал щодо розставання з роботою, якою ви займалися довгий час, з людиною, з якою багато пережили, або з певним підходом до розв'язання питань. Як вам діяти у цій ситуації – вирішуйте самостійно!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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