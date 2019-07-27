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Гороскоп на 28 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 28 липня 2019 року, – у нашій статті. Дізнавайтесь астрологічний прогноз та будьте в курсі того, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Космічні енергії сьогодні налаштовані досить негативно й віщують більшості знаків Зодіаку складні зміни. Дізнайтеся, чого варто остерігатися саме вам!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 28 липня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, буде добре, якщо ви сьогодні станете усвідомлено уникати ситуацій, в яких можна доставити людям неприємні переживання. Завдяки такому підходу ви та ваша реальність якісно змінитеся на краще.
Телець
Тельці, сьогодні сприятливий день віддати непотрібне, добровільно. Наприклад, викиньте з дому старі речі, звільніть місце для нових енергій або позбудьтеся від установок, переконань, схем поведінки, що заважають вашому розвитку.
Близнюки
Близнюки, будьте готові, що сьогодні закінчиться певний етап вашого життя. Не чиніть опір цьому. Усвідомте необхідність таких подій.
Рак
Раки, сьогодні найкращий день для завершення того, що тягне вас назад. Закінчення чого-небудь завжди відкриває двері новому.
Лев
Леви, якщо ви приділяєте уваги своєму внутрішньому вищому, розвиваєте розуміння законів і зв'язків Всесвіту і живете усвідомленої життям, то сьогодні можливо позбавитеся якихось хворобливих переживань.
Діва
Діви, сьогодні є ймовірність щодо розчарувань, втрат і трагедій тільки для тих, хто не шукає духовних перетворень.
Терези
Терези, пам'ятайте, якщо ви навчитеся з легкістю розлучатися, то відчуєте свободу. Прощання приносять розчарування тим, хто не розуміє, що відбувається в їхньому житті і хто не вірить в достаток і щедрість Всесвіту.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні на вас очікує, у глибшому розумінні, прощання з деякими речами, людьми або відносинами, які здавалися вам цінними. Це перехід до нової системи цінностей.
Стрілець
Стрільці, в цей день актуально відмовитися від спекуляцій і схем швидкого збагачення, щоб уникнути фінансових втрат, а також варто проявити щедрість щодо ближніх.
Козеріг
Козероги, сьогодні вам загрожують фінансові втрати, але це тільки підготовка до нового циклу, який забезпечить вам грошовий приплив.
Водолій
Водолії, у цей день потрібно витратитися хоча б трохи, щоб викликати у відповідь прихід грошей. Знайте, що сьогоднішні вкладення окупляться сторицею. Ймовірно отримаєте відсотків від минулих інвестицій.
Риби
Риби, сьогодні ви можете отримати сигнал щодо розставання з роботою, якою ви займалися довгий час, з людиною, з якою багато пережили, або з певним підходом до розв'язання питань. Як вам діяти у цій ситуації – вирішуйте самостійно!
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