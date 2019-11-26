Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

Гороскоп на 27 листопада 2019: Левів і Стрільців чекає несподівана удача

  • 61
Гороскоп на день українською - фото 1
Гороскоп на день українською

Актуальний гороскоп на сьогодні, 27 листопада 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!

І ще: Гороскоп на листопад 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 27 листопада 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 27 листопада 2019: Левів і Стрільців чекає несподівана удача - фото 366225

Для Овнів екватор тижня буде доволі легким та швидким, тому варто скласти план завдань на день, щоб встигнути зробити все. Звісно ж, не варто забувати і про відпочинок, тому займіться цим питанням ввечері.

Телець

Гороскоп на 27 листопада 2019: Левів і Стрільців чекає несподівана удача - фото 366224

Тельцям сьогодні не варто очікувати на якісь суттєві зміни, щоправда, доля підкине вам кілька приємних моментів, які можуть у майбутньому покращити ситуацію і на роботі, і в особистому житті. Тому мисліть позитивніше та менше дратуйтесь через дрібниці.

Близнюки

Гороскоп на 27 листопада 2019: Левів і Стрільців чекає несподівана удача - фото 366231

Близнюки зовсім розслабились, тому у середу їм варто зібрати всі свої сили в кулак та зосередитись на найважливіших завданнях. А от емоційні перепади не будуть покращувати ситуацію, тому спробуйте менше біситись на пустому місці.

Рак

Гороскоп на 27 листопада 2019: Левів і Стрільців чекає несподівана удача - фото 366230

У Раків середа пролетить зовсім непомітно, тому не варто планувати собі чогось важливого. А от після роботи можна знайти трохи часу для себе і творчості. Зараз сприятливий час для самореалізації.

Лев

Гороскоп на 27 листопада 2019: Левів і Стрільців чекає несподівана удача - фото 366227

Леви сьогодні можуть звернути гори, якщо захочуть цього. Тому ставте перед собою реальні цілі і йдіть до них. Зорі радять менше звертати увагу на дрібний негатив та не ображатись на оточення.

Діва

Гороскоп на 27 листопада 2019: Левів і Стрільців чекає несподівана удача - фото 366233

У Дів сприятливий день у всіх планах, однак існує можливість, що вас не зовсім правильно можуть розуміти оточуючі. Спробуйте достукатись до тих людей, чия думка для вас справді важлива.

Терези

Гороскоп на 27 листопада 2019: Левів і Стрільців чекає несподівана удача - фото 366232

Терезам зорі радять бути сьогодні максимально уважними у всіх справах, адже це може позначитись на вашому майбутньому. Викладайтесь сповна і не відволікайтесь на дрібниці. Попереду у вас чимало нових викликів.

Скорпіон

Гороскоп на 27 листопада 2019: Левів і Стрільців чекає несподівана удача - фото 366228

Скорпіонам сьогодні варто відмовитись від прийняття надто складних чи важливих рішень. Тому краще більше часу приділити думкам про майбутнє, а також про наслідки своїх дій зараз.

Стрілець

Гороскоп на 27 листопада 2019: Левів і Стрільців чекає несподівана удача - фото 366234

Стрільцям сьогодні щастить, а їхньому настрою та вдачі можуть позаздрити більшість знаків Зодіаку. Тому скористайтесь цим чудовим станом та розплануйте своє майбутнє.

Козеріг

Гороскоп на 27 листопада 2019: Левів і Стрільців чекає несподівана удача - фото 366226

Козероги бувають надто полохливими, тому сьогодні варто навчитись переступати через свої внутрішні страхи. Навіть якщо йдеться про телефонний дзвінок з невідомого номера. Розслабтесь та приймайте виклики долі.

Водолій

Гороскоп на 27 листопада 2019: Левів і Стрільців чекає несподівана удача - фото 366223

Зорі радять Водоліям не надто витрачатись сьогодні багато грошей, адже невдовзі вони можуть знадобитись на більш приємні витрати. Добряче подумайте, чи справді вам щось зараз настільки необхідно.

Риби

Гороскоп на 27 листопада 2019: Левів і Стрільців чекає несподівана удача - фото 366229

Рибам сьогодні варто потурбуватись про своє здоров'я та дослухатись до самопочуття. А от решта справ можуть зачекати, якщо ваш стан бажає кращого. Пора правильно розставляти пріоритети.

До теми: Любовний гороскоп на цей тиждень 25 листопада – 1 грудня: що чекає знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
7 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
  • 21 листопада, 17:10
  • 585
Що таке eSIM: усе, що потрібно знати про віртуальну СІМ-карту
  • 19 листопада, 12:24
  • 5333
Як доглядати за взуттям осінню: 5 універсальних правил
  • 23 листопада, 14:20
  • 210
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Гороскоп на день