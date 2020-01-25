Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гороскоп на 26 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 60
Актуальний гороскоп на сьогодні, 26 січня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Рибам варто бути терпимішими, а Левам перестати опікуватися усім довкола. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Гороскоп на січень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 26 січня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогоднішні події будуть розгортатися у такий спосіб, що вам доведеться зібрати "в кулак" усю свою мудрість та розсудливість. Єдине, чого вам варто побоюватися, – прикрі випадковості. Але це навряд чи може вплинути на ваші справи критичним чином.
Телець
Тільці, сьогодні може трапитися таке, що хтось спробує спровокувати вас, вивести на конфлікт або на поспішне рішення тощо. Коли щось подібне буде відбуватися, ви це зрозумієте. Головне, щоб ви у такі моменти не галасували й не "велися" на провокації.
Близнюки
Близнюки, будьте обережні та заощадливі у всьому – у витратах, у вираженні емоцій тощо. З іншого боку, уникайте демонстративної жадібності та скупердяйства. Якщо ви знайдете розумний баланс, то буде просто чудово. Такий образ думок і поведінки дозволить вам уникнути багатьох проблем.
Рак
Раки, сьогодні є імовірність стикнутися з ризиками та перешкодами. Ваша сьогоднішня вдача не свідчить ні про які серйозні ризики, навпаки, вказує на їх відсутність, проте це може стосуватися ваших близьких.
Лев
Леви, іноді відчуття невизначеності або неможливості прорахувати все до дрібниць збиває вас з пантелику. Щоб не нервуватися та не губитися, просто змиріться з тим, що не все у цьому світі залежить виключно від вас.
Діва
Діви, очікуйте сьогодні на веселощі, це можу бути якесь свято або, як мінімум, вечір в хорошій компанії. Це принесе вам масу позитивних вражень. У будь-якому випадку, якщо ви самі того захочете, то зможете чудово провести час й забути на певний період про повсякденні турботи.
Терези
Терези, порада для вас на сьогодні – не варто поспішати! Повірте, що у вашому випадку краще зайвий раз все обміркувати, аніж впустити деякі моменти. Та й в цілому ставтеся до життя глибокодумно, ставте перед собою глобальні питання і спокійно, не поспішаючи, але цілеспрямовано шукайте на них відповіді.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні на вас хтось може намагатися тиснути, а сперечатися вам з ним та чинити опір може бути досить важко, оскільки аргументи на свою користь у цієї людини, судячи з усього, виявляться цілком переконливими. Втім, в більш віддаленому майбутньому ви прийдете до усвідомлення, що все це було корисно.
Стрілець
Стрільці, питання, яке найбільше вас турбує, перебуває під впливом сторонніх. Ви міцно встоїте на землі, якщо доклали достатньо зусиль в минулому. Насправді, у вас зараз немає бажання що-небудь змінювати. Ви хочете, щоб все залишалося так, як є.
Козеріг
Козероги, ключ до реалізації ваших бажань такий: потрібно продовжувати розпочату справу та прагнути до фінансового добробуту й комфорту. Проте зараз вам властиве деяке погіршення у матеріальному питанні.
Водолій
Водолії, сьогодні ви можете мимоволі образити близьких, поставивши зовнішнє вище внутрішнього, вважаючи матеріальні цінності краще піднесених почуттів. Не бійтеся просити вибачення та намагайтеся вчасно зупинитися, щоб не погіршити ситуацію.
Риби
Риби, сьогодні ви ще не готові до виконання вашої мрії. Просто не настав вдалий час. Коли з'являться відповідні умови та буде слушна ситуація, тоді ви зрозумієте, що потрібно ловити момент.
До теми: Місячний календар стрижок на січень 2020: дні, коли стригти волосся
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
19:49Чим відрізняється секс у порно та реальному житті: відео, яке все розставить на свої місця
-
19:22Зовнішність Skoda Octavia RS і Octavia Scout розкрили до прем'єри
-
18:52Милий опосум розгромив офіс і став зіркою мережі: кумедні фото
-
18:24Президент Мексики хоче розіграти Boeing 787 у лотереї
-
18:00Гороскоп на 26 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:47Уроки успішних людей: 5 способів знайти час для важливих справ
-
17:21У США готують нове обмеження для компанії HUAWEI
-
16:56Дивіться, як Дженніфер Еністон лякає людей, які говорять, що люблять Фібі
-
16:30Леся Нікітюк розбурхала підписників об'ємними формами на спекотному фото
-
16:13У США заборонили пологовий туризм
-
15:51Спортсмен виконав унікальний кидок і увійшов в історію: відеофакт
-
15:31У нью-йоркському готелі відкрили їстівні номери
-
15:15Модні чоловічі шапки 2020: найкращі моделі, які будуть у тренді кілька сезонів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:54Надихаючись Королем Левом: Disney випустить кіноверсію Бембі
-
14:32Оля Полякова пікантно оголила груди на відвертому фото
-
14:13Аналог Apple AirDrop від Google показали на відео
-
13:47Dolly Parton Challenge: DZIDZIO долучився до популярного флешмобу в мережі
-
13:19Віталій Кличко нагадав про реконструкцію київського зоопарку і показав, як годують хижаків
-
12:52Багатії також не соромляться економити: в Україні вперше перевели на газ Bentley
-
12:25Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото
-
11:45Юрій Горбунов розчулив мережу сімейним знімком з синочком
-
11:17Перша леді України зворушливо привітала Зеленського з днем народження
-
10:50Автобуси ЛАЗ в США: в мережі показали вражаючу колекцію
-
19:49Чим відрізняється секс у порно та реальному житті: відео, яке все розставить на свої місця
-
17:47Уроки успішних людей: 5 способів знайти час для важливих справ
-
15:15Модні чоловічі шапки 2020: найкращі моделі, які будуть у тренді кілька сезонів
-
12:25Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото
-
10:50Автобуси ЛАЗ в США: в мережі показали вражаючу колекцію
-
08:15Розвінчані популярні міфи про електромобілі
- 24 січня
-
22:53Медики пояснили, чому чоловікам не бажано носити обручки
-
20:49У НБУ розповіли, які купюри найчастіше підробляли у 2019 році
-
17:31Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+)
-
15:06Від Кароль до Притули: кумедні фото українських зірок для різних соцмереж
-
12:50Стало відомо, чи передається коронавірус через посилки AliExpress з Китаю
-
10:51Олег Скрипка та Христина Соловій – Зима: дивіться кліп несподіваного дуету
-
09:14Google Pay: як встановити, налаштувати та оплачувати за допомогою додатку
-
07:323 поради, які допоможуть отримати максимальний результат під час тренування на прес
- 23 січня
-
22:514 секретні способи довести її до оргазму
-
20:08А тепер усе інакше: сучасні зірки переспівали улюблені хіти 90-х
-
18:2510 дурних запитань, які соромно поставити гінекологу (18+)
-
16:47Максимум творчості: 5 книжок, написаних музикантами та художниками
-
15:30Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото
-
13:01Найкращі українські пісні 21 століття: рейтинг ТОП 20 за версією премії YUNA
-
10:25Названий найпопулярніший серіал на Netflix
-
07:19Погода в Україні 23 січня: у яких областях не очікується опадів
- 22 січня
-
21:2223 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:45Мої думки тихі: саундтреки й музика з українського фільму, що вразив глядачів
-
14:35В Україні змінять правила дорожнього руху: що чекає водіїв
Радіо Максимум › Новини › Лайфстайл ›