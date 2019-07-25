На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 26 липня 2019: Козерогів і Близнюків чекає щасливий шанс
-
- 20
Актуальний гороскоп на сьогодні, 26 липня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі рекомендують усім знакам Зодіаку не гнатися слідом за натовпом. Куди більш правильний варіант: продумати свій ексклюзивний життєвий шлях, і просто сьогодні розпочати цей рух!
І ще: Гороскоп на липень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день українською мовою!
Гороскоп на сьогодні, 26 липня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овен має приготуватися до сюрпризів! Він потай чекав приводу, щоб порушити свій розклад дня, і тепер можна не сумніватися: такий привід у нього обов'язково з'явиться. Якісь події, новини або люди порушать звичний плин його справ, змусивши змінити свої плани. Втім, Овен не пошкодує: трохи хаосу в житті йому не завадить.
Телець
Соціальна енергія Тельців досягне піку: ваш ентузіазм і позитивний настрій забезпечать симпатії оточуючих. Це чудовий день для вас, щоб залучити на свою сторону людей: провести складні переговори, поставити крапку в конфлікті, заручитися підтримкою або просто завести приємне знайомство. Телець зуміє заразити співрозмовника своїм інтересом і змусить прислухатися до себе.
Близнюки
Сила Близнюків – у близьких людях, готових підтримати. Якщо ви звернетеся за підтримкою до родичів і друзів, то отримає від них допомогу навіть більше, ніж очікували. Втім, розв'язання проблем – лише одна з можливостей цього дня. Будь-яка справа, яку ви затієте зі своїми близькими, принесе вам не тільки радість, а й, можливо, конкретну користь.
Рак
Попереду у вас успіх і великі досягнення, але вони почнуться тільки після того, як ви вирішите, в якому напрямку все-таки працювати: любовні відносини або кар'єрна драбина. Вас чекає поява дуже сильної мотивації, заряд енергії і можливість втілити свої найдовгоочікуваніші плани.
Лев
Тим, хто ризикне, поставити перед собою амбітні цілі і не побоїться провалу, успіх буде забезпечений. Серйозні зміни і пригоди для деяких представників цього знаку почнуться вже сьогодні і триватимуть до кінця місяця. Для тих Левів, які підуть за покликом серця, будуть відкриті всі двері.
Діва
Сьогодні ви можете відрізнятися умінням справляти враження, артистизмом, стануть помітні ваші організаторські здібності. Але через несерйозне ставлення до прямих обов'язків у Дів можливі конфлікти з найближчими родичами і знайомими. Не прагніть до приємного проведення часу: треба зайнятися справами.
Терези
Ваш настрій буде мінливим. Сьогодні краще відмовитися від вирішення фінансових питань, укладення договорів, підписання угод, пов'язаних з фінансами. Уникайте надмірних фізичних навантажень і спробуйте раніше лягти спати. Будьте обережні при вживанні холодної води і напоїв.
Скорпіон
Мистецтво, творчість, робота з дітьми – ті сфери, в яких сьогодні Скорпіони можуть проявити свої таланти. Під їх керівництвом будуть процвітати центри і салони краси. Можна лікувати зуби, робити косметичні операції, займатися чищенням організму і шкіри.
Стрілець
Вам буде нелегко зібратися з думками, зосередитися на якійсь справі. Варто трохи відпочити, оформивши відпустку. Непогано б з'їздити з коханою людиною і дітьми на відпочинок до моря. Ви прекрасно проведете час і насолодитеся спілкуванням з близькими людьми.
Козеріг
Багатьом Козерогам напевно захочеться оновити гардероб. Ви станете звертати більше уваги на свою зовнішність. Непогана пора для проведення косметичних процедур, для походу в перукарню. Ефективні заходи профілактики алергії.
Водолій
Зорі радять залишити в своєму житті місце для нових ідей і нових знайомств, нехай навіть незапланованих і несподіваних. Якщо Водолій буде повністю відкритий для спілкування, то сьогодні має шанс зустрітися з людиною, яка зробить в його світогляді маленький переворот!
Риби
Вийдіть за рамки звичних обмежень і бар'єрів, щоб зрозуміти, світ цікавіший, ніж той штучний світ, в якому ви кожного дня крутитеся. Невідкладні справи, рутина, побут: зазвичай у вас немає часу на те, щоб підняти голову і озирнутися. Сьогодні у Риб є чудовий шанс вирватися з буденної суєти.
І ще: Місячний календар стрижок на липень 2019: коли стригти волосся
-
19:02Варення з абрикосів: прості рецепти приготування
-
18:53П'ять серіалів, які захоплюють з перших хвилин
-
18:40Су-су-су: Кличко знову не зміг вимовити слово (відео)
-
18:22Як зробити пишні оладки з кабачків
-
18:15Нацбанк назвав найпопулярніші в Україні системи переказу коштів
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:06Гороскоп на 26 липня 2019: Козерогів і Близнюків чекає щасливий шанс
-
18:00Ти і Всесвіт: 5 цікавих книг, які зорієнтують у житті
-
17:5318-річний плавець встановив новий рекорд України: швидкість вражає!
-
17:37У чотирьох країнах Європи побито температурні рекорди
-
17:20Як легко скинути 5 кг за місяць
-
17:11Рожеві озера і пустеля: блогерка показала неймовірні місця в Україні
-
17:00ТЕСТ: Чи пройшли б ви у новий парламент України?
-
16:42Потап показав знімок з Софією Ротару
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:14Американський хокеїст продає будинок з кінотеатром для одного глядача
-
15:45Медики створили імплант, який може надовго захистити від ВІЛ
-
15:28Без обов'язків: ці знаки Зодіаку не у захваті від шлюбів
-
15:13Олег Винник показав провокаційне фото з басейну
-
14:58Настя Каменських у білосніжній білизні розбурхала мережу
-
14:35Природні чудеса України: унікальні місця, які треба відвідати цього літа
-
14:28Тіна Кароль опублікувала серію нових сексуальних знімків
-
14:1554-річна Елізабет Херлі у купальнику і без вразила фанатів (фото)
-
13:55У Кривому Розі фотограф зняв на відео рідкісну птицю
-
13:44Ці продукти не варто їсти вдень: пояснення медиків
-
18:40Су-су-су: Кличко знову не зміг вимовити слово (відео)
-
17:00ТЕСТ: Чи пройшли б ви у новий парламент України?
-
14:35Природні чудеса України: унікальні місця, які треба відвідати цього літа
-
12:0012 геніальних цитат Джої Тріббіані з серіалу ДРУЗІ, які розсмішать вас до сліз
-
09:53Після штурму Зони 51: тисячі людей шукатимуть монстра у Лох-Нессі
-
07:17Погода в Україні 25 липня: не забудьте прихопити парасольку
- 24 липня
-
22:53Чоловіки проти жінок: кого еротичні картинки збуджують більше?
-
20:20Що робити, якщо завис iPhone: три способи усунути проблему
-
17:35Все життя в одному фото: 10 знайомих до сліз ситуацій, у які потрапляв кожен
-
15:44Потап і Настя Каменських офіційно одружились ще в 2018 році: документ
-
14:00Варення з груш на зиму: 7 швидких рецептів приготування з фото
-
12:10Максимальна економія: як витрачати у 2-3 рази менше
-
10:55Ви будете шоковані: відомий кулінар пояснив, як правильно їсти кукурудзу
-
10:00Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2)
-
07:15Погода в Україні 24 липня: лише на півдні втримається спека
- 23 липня
-
21:45Сексу не буде, якщо не сховати ці 10 речей перед її візитом до вашої оселі
-
18:33Парламентські вибори 2019: які зірки шоу-бізу проходять у Верховну Раду України
-
16:51Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Албанію
-
14:12Танці з зірками 2019: оголошені перші учасники нового сезону
-
12:155 вагомих причин купити фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4
-
10:15Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1)
-
09:26Очільник Слуги народу сказав, коли пройдуть місцеві вибори
-
07:15Погода в Україні 23 липня: нова порція похолодання і періодичні дощі
- 22 липня
-
21:45Зводять з розуму всіх: ця група крові притягує, як магніт
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася володарка карколомних ніжок Надя Ауерман (18+)